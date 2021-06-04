«Это всё враньё»: отец казанского стрелка впервые дал интервью

По словам Галявиева-старшего, с сыном ему увидеться так и не удалось. Интервью опубликовал Telegram-канал Baza.

- С сыном я так и не виделся. Следователи говорят, что пока его в Москву на экспертизу не отвезут, увидеться с ним будет нельзя. Это бред, что я отказываюсь от него, он же мой сын. Вот ему передали только одежду - он же сейчас в той одежде, в которой его задержали. Следователи ничего объяснять не хотят. Защиту нам предоставлять не будут, просто убьют наверняка и всё, - рассказывает отец Ильназа.

Кроме того Галявиев-старший заявил, что после стрельбы журналисты опубликовали много ложной информации.

- Ильназ стал агрессивным с нового года. А так — никаких особых странностей. Максимум дверью хлопнет, когда разозлится. Полтора месяца назад агрессии стало как будто больше, не знаю, чем это было вызвано… Мы не съезжали из нашей квартиры от него — это враньё. Просто делали ремонт в другом жилище, жили то там, то там. Поэтому он один в квартире остался

Отец стрелка пожаловался на журналистов, которые принялись донимать семью после случившегося.

- Моему другому сыну, старшему, начали писать в социальных сетях, что мы убийцы. Теперь он там не сидит - полиция забрала у него телефон. Учиться он не ходит, его попросили перевести на домашнее обучение. Мать до сих пор в диком стрессе, не встаёт с кровати. Претензий мне никто не высказывал, наоборот - коллектив очень сильно поддерживал, спасибо им за это большое.

В конце интервью отец Ильназа отметил, что вся семья знала о заболевании головного мозга сына. Это выяснилось ещё в школе.

- Ильназ жаловался на головные боли, - продолжает отец. - Что я сказал бы сыну при встрече? Увидеться очень хочется, сказал бы ему "пару ласковых", поругал бы капитально. В глаза посмотрел, один на один, - делится эмоциями отец Галявиева.