«Это всё враньё»: отец казанского стрелка впервые дал интервью

Отец Ильназа Галявиева, устроившего бойню в казанской гимназии №175 11 мая, пообщался с журналистами. Мужчина рассказал, как живёт семья после трагедии и что бы он сказал сыну при встрече.
По словам Галявиева-старшего, с сыном ему увидеться так и не удалось. Интервью опубликовал Telegram-канал Baza.
- С сыном я так и не виделся. Следователи говорят, что пока его в Москву на экспертизу не отвезут, увидеться с ним будет нельзя. Это бред, что я отказываюсь от него, он же мой сын. Вот ему передали только одежду - он же сейчас в той одежде, в которой его задержали. Следователи ничего объяснять не хотят. Защиту нам предоставлять не будут, просто убьют наверняка и всё, - рассказывает отец Ильназа.
Кроме того Галявиев-старший заявил, что после стрельбы журналисты опубликовали много ложной информации.
- Ильназ стал агрессивным с нового года. А так — никаких особых странностей. Максимум дверью хлопнет, когда разозлится. Полтора месяца назад агрессии стало как будто больше, не знаю, чем это было вызвано… Мы не съезжали из нашей квартиры от него — это враньё. Просто делали ремонт в другом жилище, жили то там, то там. Поэтому он один в квартире остался
Отец стрелка пожаловался на журналистов, которые принялись донимать семью после случившегося.
- Моему другому сыну, старшему, начали писать в социальных сетях, что мы убийцы. Теперь он там не сидит - полиция забрала у него телефон. Учиться он не ходит, его попросили перевести на домашнее обучение. Мать до сих пор в диком стрессе, не встаёт с кровати. Претензий мне никто не высказывал, наоборот - коллектив очень сильно поддерживал, спасибо им за это большое.
В конце интервью отец Ильназа отметил, что вся семья знала о заболевании головного мозга сына. Это выяснилось ещё в школе.
- Ильназ жаловался на головные боли, - продолжает отец. - Что я сказал бы сыну при встрече? Увидеться очень хочется, сказал бы ему "пару ласковых", поругал бы капитально. В глаза посмотрел, один на один, - делится эмоциями отец Галявиева.
После расстрела школьников Ильназ Галявиев признал свою вину. Советский районный суд Казани пока арестовал стрелка на два месяца. В ближайшее время Галявиева отправят в Москву, в НИИ имени Сербского. Там он пройдёт психолого-психиатрические экспертизы.
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Призыв к насилию, дружочек, означает лишь то, что ты храбрый интернет воин. Посадить тебя инструментов пока у нас в стране нет, поэтому просто, соси хрен.
У тебя было 19 лет говорить хоть круглосуточно. Не надо оправданий.
Чего добились Ваши - мне не интересно.