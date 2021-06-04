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«Это всё враньё»: отец казанского стрелка впервые дал интервью

«Это всё враньё»: отец казанского стрелка впервые дал интервью (2 фото)

Автор:
04 июня 2021 12:37
Сообщество : Истории
Метки: Ильназ Галявиев   интервью   интересное   казанский стрелок   казань   отец   фото   
7406
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Отец Ильназа Галявиева, устроившего бойню в казанской гимназии №175 11 мая, пообщался с журналистами. Мужчина рассказал, как живёт семья после трагедии и что бы он сказал сыну при встрече.

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Метки: Ильназ Галявиев   интервью   интересное   казанский стрелок   казань   отец   фото   
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42k
340
WadDad 21 минуту назад
Родитель всегда будет любить своё дитя. Даже такого.
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−73
AndrejRU777 23 минуты назад
Забрал Жизни отдай свою !
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4k
tamin Полчаса назад
Отец останется отцом. Даже если сын тварь и убийца. И кстати он как отец, должен нести ответственность за всех членов семьи.
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657
Homem 57 минут назад
Кто его выгораживает?Заколебало уже.Убийца он и есть убийца.Стрелок в тире.На кого эта интерпретация слов рассчитана?Стрелял тоже в маске или проклятья людского боится?Стрелял!?Такого на органы не жалко,чтоб другим помочь выжить.Это моральный урод и дегенерат.Повесился бы если что тебе не так,но спланировали и реализовал всё.Такие порой под дуриков косят,чтоб в дурку попасть,а там кто его знает,что и как.
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2
Andrew Sh Час назад
Заживо сжечь как на Востоке. Чтобы другим неповадно было.
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2k
Mellivora Час назад
Парень под "вышкой" ходит, но маска обязательна.
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631
Кактус 2 часа назад
На кой хер тратиться на этого долбонафта? Отдать родителям детей погибших и снять с них преследование по УК. А в качестве аннотации показать им "добропорядочный гражданин".
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41k
Соломей 2 часа назад
походу папаша недалеко от сына откатился.в глаза посмотреть, блэд.ты сцк не насмотрелся за 19 лет, может посмотришь, в глаза родителей, убитым твоим ублюдком, детей???
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10k
Сибирячка 3 часа назад
Что за "стрелок" УБИЙЦА и папаша пусть не оправдывается. Такие поступки на пустом месте не возникают.
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85
ЯуЦуЧу Сибирячка 2 часа назад
правильно говорите, вы тоже в этом виноваты так как являетесь частью общества выстроенного вашим царем путеным. Помни - ты биомусор системы. И твой вины не не чуть не меньше, чем у родителей, учителей...
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163
阿鋒 ЯуЦуЧу 44 минуты назад
Ещё один йолбодоб всплыл!
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1k
Роман Бумеров 3 часа назад
Хватит рекламировать ублюдка и его ублюдочную семью. Папашке надо не интервью давать, а встать на колени перед школой, и молиться, пока не сдохнет от истощения.
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85
ЯуЦуЧу Роман Бумеров 2 часа назад
вот таких как ты на расстреливать, или стерилизовать хотя бы =)
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707
Олег Шишкин 3 часа назад
Что это было? У парня поехала кукуха? Или это операция ФСБ для подготовки почвы к запрету охотничьего оружия? Или его сильно довели и это месть?
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3k
Валерий Викторович 3 часа назад
Что он ему сказал бы при встрече...
У тебя было 19 лет говорить хоть круглосуточно. Не надо оправданий.
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ЯуЦуЧу Валерий Викторович 2 часа назад
Валерий Виторович, а твои дети каких высот добились???
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