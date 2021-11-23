Отечественный BLM подкрался: реакция россиян не заставила ждать

Понятно, что кто-то действительно ведет себя достойно и соблюдает закон (да, такие бывают), но что теперь отказаться от упоминания национальности? Не будут же СМИ писать «лицо 1 избило или убило лицо 2».





А дальше что? Автолюбители будут обижаться на подробности аварий. А алкоголики не захотят огласки нетрезвых преступлений.



