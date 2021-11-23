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Отечественный BLM подкрался: реакция россиян не заставила ждать

Отечественный BLM подкрался: реакция россиян не заставила ждать (16 фото)

Автор:
23 ноября 2021 01:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Без национальности   законы   кавказцы   преступления   русские СМИ   чечня   
987
16

Отечественная версия BLM всё-таки подкралась. Ведь чеченский парламент протащил в Госдуму законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности и вероисповедания преступников.

Забавно, что сатирическое издание «Панорама» в очередной оказалась пророческой (прямо как Симпсоны).


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Хотя непонятно, какое отношение региональные чиновники и политики имеют к закону «О средствах массовой информации». Но факт есть факт, закон такой пропихнуть пытаются. Разумеется, общественная реакция не заставила себя ждать.


Лучше всех по этому поводу высказался вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.


«А давайте вообще доведем до абсурда: давайте тогда не называть должность чиновника, который что-либо совершил, давайте не называть город, где произошло ЧП? Это же тоже оскорбительно! Вот в одном городе один человек сделать что-то, о чем мы вам не расскажем!»


По поводу городов особенно актуально для Петербурга, который в последнее время модно ассоциировать с расчлененкой. Не так уж много подобных происшествий в Северной столице, но подобное почему-то плотно ассоциирует именно с ней.



В целом люди разделились на два лагеря. Те, кто высмеивают этот локально придуманный законопроект, и те, кто его конкретно негативно воспринял.


Есть ли те, кто его воспринял на ура? Конечно. Правда, судя по реакциям, это только Рамзан Кадыров, который не увидел ни одного содержательного «против».


Он назвал журналистскую свободу слова показной из-за того, что журналисты указывают национальность приезжих и предложил называть всех, чтобы сравнить, кто и сколько преступлений совершает.



И что-то подсказывает, что статистика из-за распущенных гостей окажется не в пользу кадыровской уверенности.


Понятно, что кто-то действительно ведет себя достойно и соблюдает закон (да, такие бывают), но что теперь отказаться от упоминания национальности? Не будут же СМИ писать «лицо 1 избило или убило лицо 2».


А дальше что? Автолюбители будут обижаться на подробности аварий. А алкоголики не захотят огласки нетрезвых преступлений.



Рамки, которые некоторые пытаются поставить, могут создать иллюзию отсутствия проблем. Ведь некоторые преступления, в которых участники представляют разные национальности, могут свидетельствовать о том, что в обществе есть проблема отсутствия терпимости и взаимоуважения.



В последнее время подобные преступления уже не спонтанны, а частота инцидентов налицо, поэтому законопроект ждет тяжелое продвижение через аппарат чиновников. Только замалчивание проблем, и правда, принесет русскую версию BLM.


Оно нам надо?

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Метки: Без национальности   законы   кавказцы   преступления   русские СМИ   чечня   
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Fishki_surfer Час назад
Плохой закон. Нужно с точностью наоборот: в обязательном порядке указывать национальность и гражданство преступников.
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Baklanavr Минуту назад
Абсолютно согласен с Кадыровым в том плане, что надо называть каждое тажкое и особо тяжкое преступление где-то в одном новостном сайте с полицейской хроникой. Хотябы совершенных в общественных местах. Это на самом деле не так много. За прошлый год 899 убийств на всю страну. Вполне можно собрать в одном месте. Или 1700 грабежей. Но без стыдливых замалчиваний национальностей и прочих попыток замести тему под ковер.
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Ego sum qui sum Час назад
Если преступника зовут Рулон Обоев, то можно и не указывать национальность.
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Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
>> Не будут же СМИ писать «лицо 1 избило или убило лицо 2».
---
СМИ будут писать *масочник выгнал из автобуса безмасочника* Ну или в * В Санкт -Петербурге ,Провакцинированная жена ,после бустерной нозальной дозы Спутник Лайт расчленила мужа Антиваксера * :-)
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