Отечественный BLM подкрался: реакция россиян не заставила ждать

Отечественная версия BLM всё-таки подкралась. Ведь чеченский парламент протащил в Госдуму законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности и вероисповедания преступников.
Забавно, что сатирическое издание «Панорама» в очередной оказалась пророческой (прямо как Симпсоны).
⚡Депутаты Госдумы Арсланбеков, Улдашев и Ахвледиани внесли закон о запрете называть национальность лиц, совершивших преступление— ИА «Панорама» (@ia_panorama) October 14, 2021
Акцентирование внимания на этом в СМИ способствует распространению мифа о так называемой «этнической» преступности, считают парламентарии. pic.twitter.com/TeBCwSVnuw
Хотя непонятно, какое отношение региональные чиновники и политики имеют к закону «О средствах массовой информации». Но факт есть факт, закон такой пропихнуть пытаются. Разумеется, общественная реакция не заставила себя ждать.
Если правонарушители чеченцы, то всё по факту,господа чеченцы. Если правонарушитель грузин или таджик,то их никто чеченцами не называет.Если не указывать национальность преступников,то диаспоры уйдут от ответственности,забудут о своих обязанностях.И будут помнить только о правах. https://t.co/Tg2CIVD1eT— НЕФТИДА_СУККО (@LuseinaMiila) November 22, 2021
По поводу слов Кадырова, что его достало, что во всем обвиняют кавказцев... Знакомый татарин сказал: До тех пор пока ты ЧЕЛОВЕК, никого в России твоя национальность особо не интересует. Как только стал СКОТИНОЙ всем сразу интересно, чья это скотина гадит?— BOLNO ne BUDET (@igolka2312) November 15, 2021
Лучше всех по этому поводу высказался вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.
«А давайте вообще доведем до абсурда: давайте тогда не называть должность чиновника, который что-либо совершил, давайте не называть город, где произошло ЧП? Это же тоже оскорбительно! Вот в одном городе один человек сделать что-то, о чем мы вам не расскажем!»
По поводу городов особенно актуально для Петербурга, который в последнее время модно ассоциировать с расчлененкой. Не так уж много подобных происшествий в Северной столице, но подобное почему-то плотно ассоциирует именно с ней.
В Думу внесли законопроект, запрещающий указывать в новостях город, где нашли расчленёнку.— Дорогая Хурма (@expensive_hurma) November 22, 2021
В целом люди разделились на два лагеря. Те, кто высмеивают этот локально придуманный законопроект, и те, кто его конкретно негативно воспринял.
В городе М совершен ряд преступлений. Азамат совершил 32 преступления, Азиз - 23, Ашот - 15, Иван - 3.— ИриЗка (@sashatimofeevax) November 22, 2021
А все вместе они русские, потому что национальность преступников называть запрещено, а русский это не национальность, а состояние души.
Если примут этот закон, то есть хороший лайфхак. "В Москве задержали убийцу, национальность которого мы не можем указывать по просьбе чеченцев". https://t.co/7E525EFX8b— Максим Наблюдатель 💀😡💀 (@uir451) November 22, 2021
Кадыров предложил указывать в СМИ национальность всех преступников, а не только с Кавказа— Полина Усенко (@polinausenko058) November 22, 2021
А что, когда-то было по-другому?)
Когда запретили указывать национальность людей, совершивших преступление. pic.twitter.com/6tmTZFXqrE— Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) November 22, 2021
Есть ли те, кто его воспринял на ура? Конечно. Правда, судя по реакциям, это только Рамзан Кадыров, который не увидел ни одного содержательного «против».
Он назвал журналистскую свободу слова показной из-за того, что журналисты указывают национальность приезжих и предложил называть всех, чтобы сравнить, кто и сколько преступлений совершает.
И что-то подсказывает, что статистика из-за распущенных гостей окажется не в пользу кадыровской уверенности.
Понятно, что кто-то действительно ведет себя достойно и соблюдает закон (да, такие бывают), но что теперь отказаться от упоминания национальности? Не будут же СМИ писать «лицо 1 избило или убило лицо 2».
А дальше что? Автолюбители будут обижаться на подробности аварий. А алкоголики не захотят огласки нетрезвых преступлений.
Рамки, которые некоторые пытаются поставить, могут создать иллюзию отсутствия проблем. Ведь некоторые преступления, в которых участники представляют разные национальности, могут свидетельствовать о том, что в обществе есть проблема отсутствия терпимости и взаимоуважения.
В последнее время подобные преступления уже не спонтанны, а частота инцидентов налицо, поэтому законопроект ждет тяжелое продвижение через аппарат чиновников. Только замалчивание проблем, и правда, принесет русскую версию BLM.
В Госдуму внесен законопроект о запрете упоминать национальности преступников— Двач (@ru2ch) November 22, 2021
Отечественное BLM подкралось незаметно pic.twitter.com/YVRs2Uavsr
Оно нам надо?
Источник:
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СМИ будут писать *масочник выгнал из автобуса безмасочника* Ну или в * В Санкт -Петербурге ,Провакцинированная жена ,после бустерной нозальной дозы Спутник Лайт расчленила мужа Антиваксера * :-)