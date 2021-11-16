Самые громкие и пугающие преступления, которые никогда не будут раскрыты

Не часто такое бывает, что кто-то удерживает в заложниках целый самолет, умудряясь выйти после этого сухим из воды. Однако в 1971 году произошел именно такой случай.

Мужчина в костюме и солнцезащитных очках, указанный в билете под именем Д. Купер сел на рейс из Портленда в Сиэтл, после чего спокойно сообщил стюардессе, что пронес с собой на борт бомбу. Он потребовал дать ему 200 тыс. долларов наличными и 4 парашюта (зачем?). Под угрозой было 40 жизней, поэтому ФБР выполнило требования преступника.



