Самые громкие и пугающие преступления, которые никогда не будут раскрыты

Современная криминалистика почти не оставляет шансов преступникам избежать наказания за свои злодеяния. Каким бы хитроумным не казался преступник, рано или поздно он совершает фатальную ошибку, благодаря которой система правосудия до него доберется, позволив, наконец, долгожданно закрыть дело. Однако так было не всегда. В некоторых делах до сих пор таится больше тайн, чем ответов, поэтому они остаются нераскрытыми.
Именно поэтому вашему вниманию представляется подборка преступлений, которые уже, видимо, никогда не будут раскрыты.
Не часто такое бывает, что кто-то удерживает в заложниках целый самолет, умудряясь выйти после этого сухим из воды. Однако в 1971 году произошел именно такой случай.
Мужчина в костюме и солнцезащитных очках, указанный в билете под именем Д. Купер сел на рейс из Портленда в Сиэтл, после чего спокойно сообщил стюардессе, что пронес с собой на борт бомбу. Он потребовал дать ему 200 тыс. долларов наличными и 4 парашюта (зачем?). Под угрозой было 40 жизней, поэтому ФБР выполнило требования преступника.
После вылета из Сиэтла, когда заложники были освобождены, Купер выпрыгнул с самолета с деньгами и исчез навсегда. Следствие проводилось вплоть до 2016 года, но даже современные технологии не позволили установить личность угонщика.
В 1982 году в течение нескольких дней от приема тайленола, в который оказался подмешан цианид, скончалось 7 человек. Причём в капсулы добавлялась ровно половина смертельной дозы, что давало жертвам шанс выжить.
Бутылки с лекарством были из одной партии, но приобретались погибшими они в разных аптеках. Да и отравления не вышли за пределы Чикаго, хотя лекарство продавалось по всей стране. Несмотря на то, что американский бомж Джеймс Льюис написал письмо производителю, будто бы это он отравлял лекарство и продолжит это делать, если ему не дадут 1 млн долларов, реальный виновный так и не был найден.
В 1932 году в Стокгольме в районе Атлас обнаружили тело «жрицы любви» Лилли Линдерстрем. Череп был раскроен тремя ударами тяжелого предмета, вещи аккуратно разложены на стуле, а кровь была слита в ковш. В самом теле её было мало, что навело полицию на мысль, что убийца её пил.
Женщина несколько раз спускалась к подруге за презервативами, но больше её живой никто не видел. В 1954 году дело закрыли, так и не обнаружив преступника, прозванного «атласным вампиром».
В 1943 году на территории Англии группа молодых солдат обнаружила в вязе скелет женщины. После этого поблизости начали появляться зловещие граффити с тем самым вопросом. Теории по поводу жертвы сильно разнятся. По одной из версий она была немецкой шпионкой и артисткой кабаре, которую убили за то, что слишком много знала.
По другой версии её замуровали в дерево за колдовство. Однако, чтобы из этого не было правда, преступник так и остался не найден.
В 1996 и 1997 года на территории США были убиты легенды Хип-Хопа. Первый был застрелен в Лос-Анджелесе, второй – в Вегасе. Оба были популярны в известном противостоянии Западного и Восточного побережья. При этом под обвинение попадали все: от уличных банд до коррумпированных полицейских.
Несмотря на обилие подозреваемых, ФБР так и не смогло никого арестовать за неимением улик. Так что «заказчик» убийств до сих пор может жить в полном здравии.
Самый печально известный убийца Сан-Франциско, ставший объектом художественных и документальных фильмов, а также книг. Официально его жертвами стали 5 человек, однако сам душегуб утверждал, что отправил на тот свет 37 человек.
Полиция не имела ничего кроме фоторобота. Но известность свою он получил за сложно зашифрованные письма, которыми ему удавалось дразнить полицию. Ведь после долгой расшифровки правоохранители так и не получали ответ. В итоге, в 70-х годах он бесследно исчез, а его личность осталась культовой загадкой истории.
В январе 1947 года в окрестностях Лос-Анджелеса нашли изуродованное тело Элизабет Шорт. Тело было разрублено пополам, некоторые органы вырезаны, а на лице обнаружена «улыбка Глазко» (та самая, что у персонажа Джокера).
Преступник получил прозвище «Черная орхидея» (или «Черный Георгин») и обрел славу на десятилетия, поскольку породил ни одного подражателя. Самым популярным подозреваемым оказался доктор Джордж Ходел, который скончался в 99-м году. Поэтому официально наказание за это преступление никто не понес, а образ «черной орхидеи» перекочевал в масс-медиа.
Один из самых известных и страшных преступников в истории, действовавших на улицах Лондона в 1888 году. Криминалисты и историки по сей пытаются раскрыть его личность и мотивы.
Долгое время преступления раскрывались неохотно, поскольку жертвами становились представительницы всем известной древнейшей профессии. После того, как СМИ того времени дали ему это прозвище, он писал им письма с издевками, что они не смогли его найти. Самое жуткое в этой истории, что одним из подозреваемых стал известный художник Ван Гог. Он написал картину «Ирисы», на которой была изображена женщина, лежавшая точно также, как одна из жертв Джека-Потрошителя.
Источник:
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Тамблти был женат. Его жена в прошлом была проституткой (он об этом не знал). Как-то раз он проследил за своей женой, которая подозрительно часто отлучалась из дома. Так он узнал, что его жена продолжает работать в публичном доме. Это сделало его убеждённым женоненавистником. Однажды к нему в гости пришла компания друзей, состоявшая из одних мужчин. Он сказал им тогда, что скорее отравит любую женщину ядом, чем пустит её за свой стол. Потом он пригласил друзей в другую комнату, где показал им свою коллекцию. Одна из стен этой комнаты была целиком заставлена склянками с заспиртованными женскими матками. Ошеломлённым друзьям он сказал, что его коллекция пока не закончена. Его неоднократно арестовывали за непристойное поведение и приставание к мужчинам. В ноябре 1888 года после убийства Мэри Келли он был снова арестован. Его подозревали в серии убийств, совершённых Джеком-потрошителем. Из США пришли отрицательные характеристики на Тамблти. У полиции были причины для подозрения Тамблти в убийствах. Прошло 3 дня. Свидетелей против Тамблти у полиции не было. Заплатив 1500 долларов, Тамблти добился освобождения под залог. Нарушив условия освобождения, он тут же бежал из Великобритании, уехал во Францию, а оттуда вернулся в США. Почерк из письма Джека-потрошителя на 99 % совпадает с почерком Тамблти.
Совеменная наука смогла сличить образцы ДНК орудий убийств и Фрэнсиса, совпадение 99.9%