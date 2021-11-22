Главврач сахалинской больницы уничтожал вакцину и давал ложные QR-коды

FISHKINET
Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает О мёртвых либо хорошо, либо обозвать антиваксером О мёртвых либо хорошо, либо обозвать антиваксером Ретрофутуризм и его идеи: красивая мечта из прошлого Ретрофутуризм и его идеи: красивая мечта из прошлого 17 раз, когда фантазия людей достигла высшего уровня 17 раз, когда фантазия людей достигла высшего уровня Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 44 Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 44 Это были лихие 90-е: нетипичные фотографии того неоднозначного времени Это были лихие 90-е: нетипичные фотографии того неоднозначного времени На съемках легендарной "Кавказской пленницы" На съемках легендарной "Кавказской пленницы" Доска победила водителя погрузчика Доска победила водителя погрузчика Худшие из худших: пассажиры и попутчики в транспорте Худшие из худших: пассажиры и попутчики в транспорте Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 19 питомцев, которые принесли что-то крайне неожиданное 19 питомцев, которые принесли что-то крайне неожиданное Средневековый замок - крепость на дне Каспийского моря Средневековый замок - крепость на дне Каспийского моря Дорогой, зачем ты побрил моё мыло? Дорогой, зачем ты побрил моё мыло? "Спасибо, но я лежу в ковидном госпитале": заболевшая коронавирусом сибирячка выиграла приз среди вакцинированных "Спасибо, но я лежу в ковидном госпитале": заболевшая... В Красноярске автоинспектор дубинкой разбил окно на "Жигулях" горе-дрифтера В Красноярске автоинспектор дубинкой разбил окно на "Жигулях"... В Екатеринбурге быстрый водитель BMW влетел в столб В Екатеринбурге быстрый водитель BMW влетел в столб Неожиданное окончание процесса кормления рыбы Неожиданное окончание процесса кормления рыбы Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Чечня внесла в Госдуму законопроект о запрете упоминания национальности преступников в СМИ Чечня внесла в Госдуму законопроект о запрете упоминания...
Главврач сахалинской больницы уничтожал вакцину и давал ложные QR-коды

Главврач сахалинской больницы уничтожал вакцину и давал ложные QR-коды (1 фото)

Автор:
22 ноября 2021 19:48
Метки: Вакцина   врач   ложные данные   
896
1

Главный врач Синегорской участковой больницы на Сахалине Михаил Сушко был отстранен от должности за подозрение в торговле QR-кодами.
Руководитель медучреждения приказывал подчиненным не ставить прививку сахалинцам, но при этом вносить ложные данные на сайт госуслуг. Вся неиспользованная вакцина была уничтожена.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Вакцина   врач   ложные данные   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
77
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
77  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
sedoisever 11 часов назад
Эх, сейчас бы его по законам военного времени...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Герой нашего времени...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
пирожок Полчаса назад
Как то все очень кратко и не до конца понятно.
Очень смелый поступок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
пирожок Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел Христенко 49 минут назад
Кого лечат от ковида в больницах? В большинстве непривитых. Кто чаще умирает от ковида? В большинстве непривитые. Я специально употребляю слово "в большинстве", что бы отсечь аргумент типа "Привитые тоже болеют!" То есть вся медицина лечит тех, кому насрать на своё здоровье, а так же на здоровье окружающих. Вывод : не хотите лечиться - не надо. Сдохните. Только отползите подальше и не занимайте больничные места. Аминь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Кирилл Час назад
Нужно всех противников вакцинации тоже приглашать в пункты вакцинации и пусть там подписывают отказ от вакцинации и медицинского ухода в случае заражения коронавирусом. Всё честно. Отказался, заразился - сам виноват. Или вообще на госуслугах сделать официальную форму отказа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83
Л Д Час назад
Fishki ещё лет 8 назад были сайтом, где комментарии были порою интереснее самого поста. Сейчас сайт обнищал. Комментарии просто ужасны. Ничего интересного больше. Увы. Причём под всеми постами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шура ОсЕчкин 4 часа назад
Его диплом врача сперва ему в жопу затолкать.
Потом на кол, по русской, старинной, доброй традиции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Александр Шура ОсЕчкин 4 часа назад
За что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Кот Полуночный 6 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Dr.CrAzY 7 часов назад
Это - саботаж. За саботаж - нужно расстреливать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Владислав Грецов 8 часов назад
посадят однако...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 8 часов назад
Ну вот, первый вакспартизан. Сопротивление прививочному режиму ширится и охватывает широкие народные массы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Александр DeOrio 4 часа назад
Предатели и фашисты те, кто заставляет делать прививку непонятными препаратами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
СергейПименов 8 часов назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
387
Вадим В. Новоженов 9 часов назад
И так отношения между людьми всегда, даже в одной стране, были натянутыми, как у "кошек с собаками", а сейчас добавился ещё один конфликт по поводу вакцинации. Ссорятся и в семье, и друзья (((.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
351
Максим Максимов 9 часов назад
зачем уничтожал то? Отправлял бы лучше в ГосДУРУ с плакатом "деПУТАНАМ России от "благодарных" пациентов"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45
Golos 9 часов назад
Придурка просто повесить за яйца, даже не расстрелять. Дебилы-антиваксеры, ну не хотите прививки- не ставьте, пусть не ставят ваши дети-ублюдки, пусть не ставит ваша жена-б..., но нехер превращать это в политическое движение и навязывать свои мысли(мысли дебилов) нормальным людям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
45
Golos Горожанин 7 часов назад
Придурок, в какой концлагерь? Ну чего это я? Тратить время на дебилов по жизни не стоит. Это бесполезно. Пусть земля тебе будет асфальтом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45
Golos DrKlizmi 7 часов назад
Я писал не тебе, но вижу ты себя узнал хотя и под другой кликухой. И тебе Пусть земля тебе будет асфальтом. Да хочу тебя расстроить, мразь-это ТЫ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Александр Golos 4 часа назад
За языком следи, педрила штопанный!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
252
Cаня 10 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SuperTroll 10 часов назад
Холи вар 21 года: ваксеры VS антиваксеры. Round one! Fight!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RomaXz 10 часов назад
Отстранили? И не посадили ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
*Сергей* 10 часов назад
А как он аргументировал это?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Элек Мек 11 часов назад
Посадили??? Или обещал искупить???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает Вдохните на здоровье: в России появится "Cпутник" в виде назального спрея Вдохните на здоровье: в России появится "Cпутник" в виде назального спрея Бывший зампред Ингушетии избил врачей в московском НИИ глазных болезней Бывший зампред Ингушетии избил врачей в московском НИИ глазных болезней Эффект Земмельвейса: как спасителя матерей довели до смерти в психушке Эффект Земмельвейса: как спасителя матерей довели до смерти в психушке Странные устройства для лечения болезней, которые помнят все рожденные в СССР Странные устройства для лечения болезней, которые помнят все рожденные в СССР «Можно хоть до Нового года или до 1 мая продлевать». Онищенко высказался о нерабочих днях «Можно хоть до Нового года или до 1 мая продлевать». Онищенко высказался о нерабочих днях
Vladimir

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2806



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Суд в США оправдал подростка, застрелившего во время погромов двух BLM-активистов
1
251
Суд в США оправдал подростка, застрелившего во время погромов двух BLM-активистов
Культура кишлака побеждает в городах, где много пришлых
0
142
Культура кишлака побеждает в городах, где много пришлых
Набирающие популярность
Что такое шансон? Характеристики и история происхождения
0
21
Что такое шансон? Характеристики и история происхождения
10 простых способов победить бессонницу
0
14
10 простых способов победить бессонницу
Женщины Максима Галкина: с кем его связывали до романа с Пугачёвой (5 фото)
Женщины Максима Галкина: с кем его связывали до романа с Пугачёвой (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграли и уничтожили
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#картинки#люди#кино#Разное#подборка#сарказм#позитив#сша
#фото#история#факты#ватермарк#приколы#СССР#Россия#познавательно#сатира#фильм
#интересно#животные#интересное#дтп#Ynews#фотографии#новости#комментарии#смешные#аварии

На что жалуетесь?

Вернуться