Главврач сахалинской больницы уничтожал вакцину и давал ложные QR-коды

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Главный врач Синегорской участковой больницы на Сахалине Михаил Сушко был отстранен от должности за подозрение в торговле QR-кодами.
Руководитель медучреждения приказывал подчиненным не ставить прививку сахалинцам, но при этом вносить ложные данные на сайт госуслуг. Вся неиспользованная вакцина была уничтожена.
Авторский пост
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Метки: Вакцина врач ложные данные
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Очень смелый поступок.
Потом на кол, по русской, старинной, доброй традиции.