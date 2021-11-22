Главврач сахалинской больницы уничтожал вакцину и давал ложные QR-коды

Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает

Вдохните на здоровье: в России появится "Cпутник" в виде назального спрея

Бывший зампред Ингушетии избил врачей в московском НИИ глазных болезней

Эффект Земмельвейса: как спасителя матерей довели до смерти в психушке

Странные устройства для лечения болезней, которые помнят все рожденные в СССР

«Можно хоть до Нового года или до 1 мая продлевать». Онищенко высказался о нерабочих днях