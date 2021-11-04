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LongFishki Эффект Земмельвейса: как спасителя матерей довели до смерти в психушке

Эффект Земмельвейса: как спасителя матерей довели до смерти в психушке (6 фото)

Автор:
04 ноября 2021 12:49
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: longfishki   асептика   врач   земмельвейс   история   медицина   учёный   хлорка   
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История человека, научившего врачей мыть руки.

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В честь великого австрийского врача и учёного Игнаца Земмельвейса не названо болезней и лекарств, но в честь него названо одно ужасное качество всего человечества, из-за которого учёный умер, так и не получив признания. Эффект Земмельвейса - это когда люди отвергают новые знания лишь потому, что знания эти противоречат установленным нормам. Тысячи человеческих жизней Земмельвейсу удалось спасти благодаря своему открытию, и столько же жизней спасти не удалось благодаря упёртости его коллег.




Земмельвейс начал свой путь в медицине в Центральной венской больнице, одной из крупнейших больниц своего времени. В 1846 году дипломированный акушер и хирург Земмельвейс был назначен старшим ординатором 1-й клиники Центральной Венской больницы. В то время медицина стояла на пороге грандиозных открытий. Относительно недавно вскрытие трупов в больницах стало обычным делом, врачи начали буквально докапываться до истинных причин болезней. Одной из болезней, перед которой доктора опускали руки, была родильная горячка. В больницах Европы каждый год умирали десятки тысяч матерей из-за непонятной заразы. Наибольших успехов в борьбе с горячкой добились в Англии, там смертность в родильных домах была наименьшей, потому что в палатах поддерживалась идеальная чистота. Побывавший в Англии главврач Лукас Боэр ввёл в венской больнице английские порядки, и смертность рожениц снизилась. Однако Боэр стал неугоден начальству и его заменили более покладистым карьеристом Йоханом Клейном. При Клейне смертность снова пошла вверх. К приходу в больницу Земмельвейса родильное отделение разрослось и его разделили на два роддома. В одном Клейн принимал роды и проводил вскрытия умерших вместе со студентами, а во втором работали акушерки под началом профессора Бартша.




Все беременные женщины Вены знали: если хочешь остаться в живых, иди к Бартшу. Знал об этом и Земмельвейс. У Клейна пациентки умирали в пять раз чаще! А в чём же дело? Может, студенты плохо работают или Клейн вредит? Тот факт, что в разных роддомах была разная смертность, очень помог старшему ординатору в поисках разгадки причин родильной горячки. Но это нам сейчас из XXI века кажется, что ответ был на поверхности. А в середине XIX века всё было гораздо сложнее и запутаннее.


Земмельвейс стал искать отличия в работе двух роддомов в попытке объяснить высокую смертность. Первое, на что обратил внимание ординатор - в клинике Бартша женщины рожают лёжа на боку. В первой больнице роженицы сменили позу - не помогло. Тогда, может, всё дело в мрачном священнике, который по пути к умершей проходит через все палаты, звоня в колокол? Роженицы и так волнуются, а тут вдруг такой неприятный спектакль - тогда врачи всерьёз думали, что горячка вызвана сильным страхом. Священника попросили изменить маршрут - не помогло. И тут умирает любимый учитель Земмельвейса, работавший в той же больнице. Он делал вскрытие женщине, скончавшейся от родильной горячки, и порезал во время вскрытия палец. Ученик изучил симптомы учителя и выяснил, что тот умер как будто бы от родильной горячки. Получается, родильная горячка - это не только женская болезнь, получается, врач тоже может ей заразиться. А если он может ей заразиться, значит он может её и переносить. И тут-то Земмельвейс обратил внимание на главное отличие больницы Клейна от больницы Бартша. Студенты Клейна проводили вскрытия, а акушерки Бартша этим не занимались. Часто работники клиники Клейна из морга сразу же шли осматривать пациентов. Они мыли руки с мылом, но этого было явно недостаточно. Частицы трупа, оставшиеся на руках и инструменте, и вызывали родильную горячку.




Земмельвейс заявил, что врачи должны тщательно мыть руки с хлоркой и обрабатывать хлоркой медицинский инструмент. Он тогда ничего не знал о микробной теории болезней, до этого позже догадаются Кох и Пастер. Хлорку он решил использовать, чтобы избавить руки от трупного запаха. Оказалось не так-то просто заставить врачей мыть руки хлоркой. Во-первых, им трудно было принять тот факт, что они виновны в том, что женщины умирают от родильной горячки. Во-вторых, обработка рук занимала время, а кожа от хлорки трескалась. Даже тот факт, что кривая смертности резко пошла вниз после нововведений Земмельвейса, врачей не убедил. В Вене Земмельвейсу так и не удалось добиться повсеместного использования своего метода, Клейн и другие уважаемые учёные Вены объявили ему войну. Противников метода Земмельвейса оказалось больше, чем сторонников. Проиграв битву за матерей в Вене, учёный переехал в Будапешт. В одной из клиник Будапешта он успешно внедрил мытьё рук с хлоркой, однако это никак не отразилось на смертности. В той больнице умирала треть рожениц. Проведя исследование Земмельвейс выяснил, что прачечная халтурит и часто возвращает грязное бельё. Вот так он всю жизнь и сталкивался либо с непониманием, либо с халатностью. А умело донести свою теорию, "продать" её, он не мог.


В конце концов, Земмельвейс обозлился на всё учёное сообщество и стал поливать грязью всех, кто с ним не соглашался, рассылать гневные письма, называя врачей убийцами. В начале 1860-х Земмельвейс буквально свихнулся на теме родильной горячки и начал сходить с ума. В 1865 году его обманом при согласии семьи отвезли в психушку, где он скончался через 15 дней. Ему было всего 47 лет.




Смерть учёного окутана тайной. В 1970-х был найден протокол вскрытия, согласно которому Земмельвейс кончался от многочисленных травм. Считается, что он попытался сбежать и его до смерти забили сотрудники больницы. Заточение в психушку и трагическую смерть вполне могли подстроить его научные враги. Полубезумный Земмельвейс, твердящий на каждом шагу, что отказавшиеся мыть руки с хлоркой врачи хуже убийц, мешал врачам и надоел своим непристойным поведением жене.


После смерти Земмельвейса назовут отцом асептики и спасителем матерей, ему поставят много памятников и назовут в его честь институты и больницы. А про тех, кто вставлял ему палки в колёса, забудут и будут вспоминать лишь как про врагов великого австрийца.

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Метки: longfishki   асептика   врач   земмельвейс   история   медицина   учёный   хлорка   
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