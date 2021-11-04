



Все беременные женщины Вены знали: если хочешь остаться в живых, иди к Бартшу. Знал об этом и Земмельвейс. У Клейна пациентки умирали в пять раз чаще! А в чём же дело? Может, студенты плохо работают или Клейн вредит? Тот факт, что в разных роддомах была разная смертность, очень помог старшему ординатору в поисках разгадки причин родильной горячки. Но это нам сейчас из XXI века кажется, что ответ был на поверхности. А в середине XIX века всё было гораздо сложнее и запутаннее.





Земмельвейс стал искать отличия в работе двух роддомов в попытке объяснить высокую смертность. Первое, на что обратил внимание ординатор - в клинике Бартша женщины рожают лёжа на боку. В первой больнице роженицы сменили позу - не помогло. Тогда, может, всё дело в мрачном священнике, который по пути к умершей проходит через все палаты, звоня в колокол? Роженицы и так волнуются, а тут вдруг такой неприятный спектакль - тогда врачи всерьёз думали, что горячка вызвана сильным страхом. Священника попросили изменить маршрут - не помогло. И тут умирает любимый учитель Земмельвейса, работавший в той же больнице. Он делал вскрытие женщине, скончавшейся от родильной горячки, и порезал во время вскрытия палец. Ученик изучил симптомы учителя и выяснил, что тот умер как будто бы от родильной горячки. Получается, родильная горячка - это не только женская болезнь, получается, врач тоже может ей заразиться. А если он может ей заразиться, значит он может её и переносить. И тут-то Земмельвейс обратил внимание на главное отличие больницы Клейна от больницы Бартша. Студенты Клейна проводили вскрытия, а акушерки Бартша этим не занимались. Часто работники клиники Клейна из морга сразу же шли осматривать пациентов. Они мыли руки с мылом, но этого было явно недостаточно. Частицы трупа, оставшиеся на руках и инструменте, и вызывали родильную горячку.





