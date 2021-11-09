Бывший зампред Ингушетии избил врачей в московском НИИ глазных болезней

Он этого не выдержал и вошел в режим берсерка и устроил драку. Сначала избил дежурного, затем — главврача больницы. Об их состоянии пока ничего неизвестно. Ну а лихим Цолоевым сейчас занимаются полицейские: допрашивают, пытаются понять, почему он так взбесился.

Может быть даже накажут — но это не точно.