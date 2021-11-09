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Бывший зампред Ингушетии избил врачей в московском НИИ глазных болезней

Бывший зампред Ингушетии избил врачей в московском НИИ глазных болезней (4 фото)

Автор:
09 ноября 2021 18:22
Сообщество : Жить в России
Метки: врач   драка   ингушетия   нии   персонал   
13713
4

Горячему джигиту не понравилось отношение персонала. И он ринулся в бой.

Багаудин Цолоев — бывший зампред правительства Ингушетии. Человек важный и авторитетный, таким, по крайней мере, он себя считал)

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Цолоев проходил обследование в больнице и «бывалому» (ему, кстати, 64 года) что-то не понравилось в поведении врачей.

Он этого не выдержал и вошел в режим берсерка и устроил драку. Сначала избил дежурного, затем — главврача больницы. Об их состоянии пока ничего неизвестно. Ну а лихим Цолоевым сейчас занимаются полицейские: допрашивают, пытаются понять, почему он так взбесился.

Может быть даже накажут — но это не точно.

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Метки: врач   драка   ингушетия   нии   персонал   
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73  комментария
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3k
Горожанин 12 часов назад
Вот сейчас и будет проверка правоозранителей. Рядовых хулиганов с Кавказа браво задерживают, дела возбуждают, громко заявляют. А теперь "контрольная закупка" с высокопоставленным представителем Кавказа, которая покажет - зассут или закон для всех, а не для дешёвого пиара.
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−20
люльчитай 42 минуты назад
путлеробад ...
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258
Vovan 5 часов назад
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15k
Toxictofa 5 часов назад
Мне кажется, произошло какое-то вселенское событие, типа парада говнистых лун, и у всех чурок начало резко срывать крышу. Причем, как я смотрю, вне зависимости от статуса и фин. положения.
Пора бы это прекращать радикально.
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2k
Moon24 6 часов назад
Как был дикарем так и остался и никакая должность не сделает подобных ему людьми
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8k
Павел 6 часов назад
Виноваты будут врачи?
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1
Станислав 7 часов назад
Руки распускать никто не имеет права,какая бы ситуация не была.
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8k
trak 7 часов назад
Очень буду рад если это животное изолируют от людей .
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7
Константин Азаров 7 часов назад
Сасаев он он чужой... Джигит. Пока ослицу не полюбит - не мужик
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374
Mr White Man 8 часов назад
Понять и простить лица "национальность не называем".
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1k
muhomor 8 часов назад
Хача можно вывезти из аула,НО АУЛ ИЗ ХАЧА НИКОГДА
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6k
Александр 9 часов назад
Молодится...=)) Посмотрел на молодежные тренды своих сородичей этой осени и закосил=) Эх, седина в бороду...
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1k
tv-r 9 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
info-kozirev 9 часов назад
Где тут радетели "нет плохих наций,есть плохие люди" или "они бедно живут,обозлились",вот вам вполне успешный скотоеб,при чинах,однако натуру свою козлиную не скроешь,от осинки не родятся апельсинки,скотоебов,все без исключений,в черту оседлости (или утилизировать нахер)
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4k
Бу 9 часов назад
Тупое хачье
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39
Сергей 10 часов назад
Вот пусть потом расскажут что это молодая поросль себя так ведет, потому что "кровЪ кипит", потому что "в москва приехаль большой город голова свобода удариль", ну и т.д. Они все такие: без башки
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31k
Крымчанка 10 часов назад
Очень хочется, чтобы это мурло село.
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86k
Дмитрий 10 часов назад
Дикарь возомнил себя главнюком и все к нему должны относиться как к начальнику, слушать его приказы.
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1k
Дмитрий 10 часов назад
Посадить скотину
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16k
тов.Suhov 10 часов назад
Обезьянин не уинауат, походу...
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4k
Алекс Крайчек 10 часов назад
"Мартышка и очки"...
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