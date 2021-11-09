Бывший зампред Ингушетии избил врачей в московском НИИ глазных болезней

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Горячему джигиту не понравилось отношение персонала. И он ринулся в бой.
Багаудин Цолоев — бывший зампред правительства Ингушетии. Человек важный и авторитетный, таким, по крайней мере, он себя считал)
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Цолоев проходил обследование в больнице и «бывалому» (ему, кстати, 64 года) что-то не понравилось в поведении врачей.
Он этого не выдержал
и вошел в режим берсерка и устроил драку. Сначала избил дежурного, затем — главврача больницы. Об их состоянии пока ничего неизвестно. Ну а лихим Цолоевым сейчас занимаются полицейские: допрашивают, пытаются понять, почему он так взбесился.
Может быть даже накажут — но это не точно.
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