Вдохните на здоровье: в России появится "Cпутник" в виде назального спрея

Министерство здравоохранения одобрило вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» в виде назального спрея.
В скором будущем в России появится назальная версия препарата «Гам-КОВИД-Вак». Разрешение на проведение клинических испытаний опубликовано в реестре Минздрава. Предполагается, что эта форма препарата позволит облегчить процесс вакцинации детей, а также создаст иную форму иммунитета.
Концепция относительно назальной формы вакцины менялась несколько раз.
Еще в апреле директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат уже создан и запатентован. "Когда она будет зарегистрирована, сейчас затрудняюсь сказать, в первую очередь она была бы хороша, когда мы начнём маленьких детей вакцинировать, надеюсь, но не гарантирую, на границе 2021–2022 годов", — пишет LIFE со ссылкой на эфир программы "Док-ток" на Первом канале.
В июне о реальной вакцине заговорила Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, она стала добровольцем в испытаниях «Спутника» в новой форме: "Я в группе волонтеров, подопытный кролик. По совету врачей сделала назальную вакцину, защитила носоглотку", - сказала Матвиенко.
В августе регуляторы не одобрили Институту Гамалеи проведение клинических исследований назальной вакцины «Спутник V» по сокращенной программе. В интервью «Известиям» Александр Гинцбург сообщил, что для проведения всех стадий исследования потребуется порядка 400 млн руб.
И вот теперь о разработке новой формы вакцины заявил один из производителей «Спутника V», компания Generium. «Фармкомпания «Генериум» разработала и подала заявку на проведение клинических испытаний назальной формы вакцины от COVID-19 «Спутник V», - заявил ТАСС глава компании Даниил Талянский.
Интраназальная форма вакцины создана специалистами «Генериума» на основе разработки Центра им. Гамалеи. В отличие от обычной вакцины, новый препарат не нужно будет замораживать, и его доставка не потребует специальных условий.
Цель исследования — оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак» в лекарственной форме спрей назальный при участии взрослых добровольцев. Предполагается, что в исследовании примут участие 500 взрослых волонтеров, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания будет проводить ООО «Научно-исследовательский центр Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге.
Как комментирует новость телеграмм-канал «Методичка»: «Форма вакцины, особенно в периоды глобальных эпидемий имеет важное значение. Кто знает, насколько бы затянулась борьба с полиомиелитом, не будь в свое время разработана пресловутая «капелька» (а детям и вовсе давали леденцы, содержащие вакцину). Тем более сейчас, когда человечество, использующее WhatsApp и Viber, в тоже самое время боится 5G и чипирования…».
Источник:
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