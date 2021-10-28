Вдохните на здоровье: в России появится "Cпутник" в виде назального спрея

В скором будущем в России появится назальная версия препарата «Гам-КОВИД-Вак». Разрешение на проведение клинических испытаний опубликовано в реестре Минздрава. Предполагается, что эта форма препарата позволит облегчить процесс вакцинации детей, а также создаст иную форму иммунитета.

Концепция относительно назальной формы вакцины менялась несколько раз.

Еще в апреле директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат уже создан и запатентован. "Когда она будет зарегистрирована, сейчас затрудняюсь сказать, в первую очередь она была бы хороша, когда мы начнём маленьких детей вакцинировать, надеюсь, но не гарантирую, на границе 2021–2022 годов", — пишет LIFE со ссылкой на эфир программы "Док-ток" на Первом канале.

В июне о реальной вакцине заговорила Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, она стала добровольцем в испытаниях «Спутника» в новой форме: "Я в группе волонтеров, подопытный кролик. По совету врачей сделала назальную вакцину, защитила носоглотку", - сказала Матвиенко.