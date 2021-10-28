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Вдохните на здоровье: в России появится "Cпутник" в виде назального спрея

Вдохните на здоровье: в России появится "Cпутник" в виде назального спрея (4 фото)

Автор:
28 октября 2021 16:05
Сообщество : Пандемия
Метки: Ynews   Вакцина   СПУТНИК V   ковид19   минздрав рф   спрей   фармкомпания Генериум   
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Министерство здравоохранения одобрило вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» в виде назального спрея.

В скором будущем в России появится назальная версия препарата «Гам-КОВИД-Вак». Разрешение на проведение клинических испытаний опубликовано в реестре Минздрава. Предполагается, что эта форма препарата позволит облегчить процесс вакцинации детей, а также создаст иную форму иммунитета.

Концепция относительно назальной формы вакцины менялась несколько раз.

Еще в апреле директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат уже создан и запатентован. "Когда она будет зарегистрирована, сейчас затрудняюсь сказать, в первую очередь она была бы хороша, когда мы начнём маленьких детей вакцинировать, надеюсь, но не гарантирую, на границе 2021–2022 годов", — пишет LIFE со ссылкой на эфир программы "Док-ток" на Первом канале.

В июне о реальной вакцине заговорила Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, она стала добровольцем в испытаниях «Спутника» в новой форме: "Я в группе волонтеров, подопытный кролик. По совету врачей сделала назальную вакцину, защитила носоглотку", - сказала Матвиенко.


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В августе регуляторы не одобрили Институту Гамалеи проведение клинических исследований назальной вакцины «Спутник V» по сокращенной программе. В интервью «Известиям» Александр Гинцбург сообщил, что для проведения всех стадий исследования потребуется порядка 400 млн руб.


И вот теперь о разработке новой формы вакцины заявил один из производителей «Спутника V», компания Generium. «Фармкомпания «Генериум» разработала и подала заявку на проведение клинических испытаний назальной формы вакцины от COVID-19 «Спутник V», - заявил ТАСС глава компании Даниил Талянский.

Интраназальная форма вакцины создана специалистами «Генериума» на основе разработки Центра им. Гамалеи. В отличие от обычной вакцины, новый препарат не нужно будет замораживать, и его доставка не потребует специальных условий.


Цель исследования — оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак» в лекарственной форме спрей назальный при участии взрослых добровольцев. Предполагается, что в исследовании примут участие 500 взрослых волонтеров, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания будет проводить ООО «Научно-исследовательский центр Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге.


Как комментирует новость телеграмм-канал «Методичка»: «Форма вакцины, особенно в периоды глобальных эпидемий имеет важное значение. Кто знает, насколько бы затянулась борьба с полиомиелитом, не будь в свое время разработана пресловутая «капелька» (а детям и вовсе давали леденцы, содержащие вакцину). Тем более сейчас, когда человечество, использующее WhatsApp и Viber, в тоже самое время боится 5G и чипирования…».

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Метки: Ynews   Вакцина   СПУТНИК V   ковид19   минздрав рф   спрей   фармкомпания Генериум   
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12  комментариев
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843
neo 2 часа назад
"в исследовании примут участие 500 взрослых волонтеров, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года."

Запоминаем дату и следим за "руками": Весной-летом 22-го её уже начнут массово прыскать детям, разумеется, добровольно-принудительно
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57k
pynh 7 минут назад
Даешь распыление с кукурузников!
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2k
RUSSfan Полчаса назад
На очереди клизмы?
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60k
Опиум для народа 44 минуты назад
-"По совету врачей сделала назальную вакцину, защитила носоглотку", - сказала Матвиенко."-
-Валька-Стакан еще в юности защитила носоглотку нехило так...
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23k
Юрьевич 50 минут назад
Когда уже в виде водки или пива сделают?
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583
Мы Ул 56 минут назад
Все упаковки для вакцин придумывают... лучше бы лекарство разработали.
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Анально себе лучше вводите!
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48
kluvik Час назад
По мне, так лучше в мышцу кольнуть, чем в нос брызгать.
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4k
Юрий Злой Час назад
отлично, спрей против самого опасного и смертельного вируса на планете (если верить сми), что дальше ? анальная мазь ?
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5k
SuperTroll 2 часа назад
А это изначально было чем то большим, чем Нафтизин?)))
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