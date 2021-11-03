Странные устройства для лечения болезней, которые помнят все рожденные в СССР

В СССР лечили не только медикаментами, но и током, звуком, светом, электромагнитным полем. Эти практики были настолько популярны, что даже в детских садах и на заводах существовали целые помещения для физиопроцедур. Разумеется, все было бесплатно.
Пожалуй, только советские врачи так активно использовали физиотерапию. В наши дни эта практика сохранилась, правда, не так массово: физиокабинеты есть до сих пор во многих поликлиниках, и некоторая аппаратура выглядит как орудия пыток. Хотя в этом нет ничего удивительного: в прошлом веке не только для лечения болезней использовали странные приспособления.
Сегодня предлагаем вам посмотреть, как советские медики пытались с помощью тепла, тока и ультрафиолета предотвратить или вылечить болезни.
Ультрафиолетовые ванны
В медицине ультрафиолет используют уже больше ста лет, именно для его излучения были изобретены кварцевые лампы. УФ-лучи убивают микробы, а кварцевание обогащает воздух озоном и дезинфицирует его. Однако кварцевые лампы использовали не только для этого, но и для восполнения витамина D в организме.
Дело в том, что при недостатке витамина D развивался рахит, а в ХХ веке, с его войнами и скудным питанием, это было повсеместное заболевание. Именно поэтому в СССР кварцевые лампы стали использовать массово во всех садах и даже на заводах, особенно эта процедура была популярна в городах Крайнего Севера, где были полярные ночи.
Так как УФ-излучение может повредить глазную сетчатку, всем пациентам выдавали очки. Обработка помещений была настолько популярной, что небольшие уф-лампы были у многих дома. Сегодня кварцевые лампы все еще активно используются, правда, в местах общественного пользования, больницах и поликлиниках.
Лечение «Солнышком»
Однако не только помещение обрабатывали кварцем, использовали УФ-лучи и местно. В СССР было популярно устройство под названием «Солнышко»: аппарат с несколькими трубками, которые необходимо было вставлять на время процедуры в носовую пазуху, рот или ухо.
Выглядело это весьма странно, ведь аппарат мог использоваться сразу несколькими людьми, которые рассаживались по кругу, действительно словно на лучах солнца. В данном случае ультрафиолет попадал непосредственно в организм, убивая микробы и вирусы. «Солнышко» было популярно для лечения простудных заболеваний.
Электросон
Лечили в СССР и… сном! Он помогал в восстановлении после инсультов, лечил гипертонию и нервозность. Правда, сон был электрический, и вводили в него намеренно: пациент надевал очки, через которые ток проникал в мозг. Из-за этого пациента клонило в сон, и он погружался в царство Морфея. Электросон улучшал кровообращение, а также помогал успокоиться, снизить болевые ощущения и уменьшить спазмы.
Лечение магнитами
Активно лечили в СССР и магнитным полем, да и сегодня магнитотерапия существует во всех больницах. Идея в том, то магнитное поле может благотворно воздействовать на ткани человека и на кровеносные сосуды. Но конечно, такое лечение было не основным, а дополнительным: его назначали для восстановления после операций, при варикозе, ревматизме или отечности.
Лечение «Дарсонвалем»
Еще один прибор, который был в каждом физиокабинете, ― это «Дарсонваль». Устройство выдавало слабый импульсный ток, который при воздействии на тело улучшал кровообращение и способствовал питанию тканей. Так что локально его использовали для лечения суставов, кожных заболеваний и как устройство, уменьшающее выпадение волос.
Лечение электрофорезом
Другое лечение током ― электрофорез. Работает аппарат по такому принципу: лекарство наносят на специальные пластины, которые потом прикладывают локально к телу. Считалось, что с помощью тока лекарство гораздо лучше доставляется к больному органу, минуя кожные покровы, мышцы и скелет. Сегодня к этой процедуре относятся скептически.
Источник:
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