Странные устройства для лечения болезней, которые помнят все рожденные в СССР

Пожалуй, только советские врачи так активно использовали физиотерапию. В наши дни эта практика сохранилась, правда, не так массово: физиокабинеты есть до сих пор во многих поликлиниках, и некоторая аппаратура выглядит как орудия пыток. Хотя в этом нет ничего удивительного: в прошлом веке не только для лечения болезней использовали странные приспособления.

Сегодня предлагаем вам посмотреть, как советские медики пытались с помощью тепла, тока и ультрафиолета предотвратить или вылечить болезни.

Ультрафиолетовые ванны

В медицине ультрафиолет используют уже больше ста лет, именно для его излучения были изобретены кварцевые лампы. УФ-лучи убивают микробы, а кварцевание обогащает воздух озоном и дезинфицирует его. Однако кварцевые лампы использовали не только для этого, но и для восполнения витамина D в организме.