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Странные устройства для лечения болезней, которые помнят все рожденные в СССР

Странные устройства для лечения болезней, которые помнят все рожденные в СССР (8 фото)

Автор:
03 ноября 2021 09:57
Сообщество : СССР
Метки: СССР   Странные устройства   болезнь   врач   доктор   устройства для лечения болезней   фото   
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В СССР лечили не только медикаментами, но и током, звуком, светом, электромагнитным полем. Эти практики были настолько популярны, что даже в детских садах и на заводах существовали целые помещения для физиопроцедур. Разумеется, все было бесплатно.

Пожалуй, только советские врачи так активно использовали физиотерапию. В наши дни эта практика сохранилась, правда, не так массово: физиокабинеты есть до сих пор во многих поликлиниках, и некоторая аппаратура выглядит как орудия пыток. Хотя в этом нет ничего удивительного: в прошлом веке не только для лечения болезней использовали странные приспособления.


Сегодня предлагаем вам посмотреть, как советские медики пытались с помощью тепла, тока и ультрафиолета предотвратить или вылечить болезни.


Ультрафиолетовые ванны

В медицине ультрафиолет используют уже больше ста лет, именно для его излучения были изобретены кварцевые лампы. УФ-лучи убивают микробы, а кварцевание обогащает воздух озоном и дезинфицирует его. Однако кварцевые лампы использовали не только для этого, но и для восполнения витамина D в организме.

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Дело в том, что при недостатке витамина D развивался рахит, а в ХХ веке, с его войнами и скудным питанием, это было повсеместное заболевание. Именно поэтому в СССР кварцевые лампы стали использовать массово во всех садах и даже на заводах, особенно эта процедура была популярна в городах Крайнего Севера, где были полярные ночи.

Так как УФ-излучение может повредить глазную сетчатку, всем пациентам выдавали очки. Обработка помещений была настолько популярной, что небольшие уф-лампы были у многих дома. Сегодня кварцевые лампы все еще активно используются, правда, в местах общественного пользования, больницах и поликлиниках.


Лечение «Солнышком»

Однако не только помещение обрабатывали кварцем, использовали УФ-лучи и местно. В СССР было популярно устройство под названием «Солнышко»: аппарат с несколькими трубками, которые необходимо было вставлять на время процедуры в носовую пазуху, рот или ухо.

Выглядело это весьма странно, ведь аппарат мог использоваться сразу несколькими людьми, которые рассаживались по кругу, действительно словно на лучах солнца. В данном случае ультрафиолет попадал непосредственно в организм, убивая микробы и вирусы. «Солнышко» было популярно для лечения простудных заболеваний.


Электросон

Лечили в СССР и… сном! Он помогал в восстановлении после инсультов, лечил гипертонию и нервозность. Правда, сон был электрический, и вводили в него намеренно: пациент надевал очки, через которые ток проникал в мозг. Из-за этого пациента клонило в сон, и он погружался в царство Морфея. Электросон улучшал кровообращение, а также помогал успокоиться, снизить болевые ощущения и уменьшить спазмы.

Лечение магнитами

Активно лечили в СССР и магнитным полем, да и сегодня магнитотерапия существует во всех больницах. Идея в том, то магнитное поле может благотворно воздействовать на ткани человека и на кровеносные сосуды. Но конечно, такое лечение было не основным, а дополнительным: его назначали для восстановления после операций, при варикозе, ревматизме или отечности.

Лечение «Дарсонвалем»

Еще один прибор, который был в каждом физиокабинете, ― это «Дарсонваль». Устройство выдавало слабый импульсный ток, который при воздействии на тело улучшал кровообращение и способствовал питанию тканей. Так что локально его использовали для лечения суставов, кожных заболеваний и как устройство, уменьшающее выпадение волос.

Лечение электрофорезом

Другое лечение током ― электрофорез. Работает аппарат по такому принципу: лекарство наносят на специальные пластины, которые потом прикладывают локально к телу. Считалось, что с помощью тока лекарство гораздо лучше доставляется к больному органу, минуя кожные покровы, мышцы и скелет. Сегодня к этой процедуре относятся скептически.

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Метки: СССР   Странные устройства   болезнь   врач   доктор   устройства для лечения болезней   фото   
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Алексей 51 минуту назад
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ACU900 Полчаса назад
Про электросон - вранье по поводу того что ток проникал в мозг и тем самым провоцировал засыпание. Отдыхая в детском санатории (хотя какой там отдых, как по мне это было что то сравнимо с зоной общего режима - но я сейчас не об этом) я узнал и что такое электросон, и что такое электрофорез и что такое дарсонваль (который кстати никакого отношения к выподению волос не имел, медсестра наносила мазь на спину и проводила по спине приборчиком такой вот массаж получался). Так вот, электросон, во время "тихого часа" (кто жил в СССР должен помнить что такое и да он был не только в пионерлагерях) некоторую группу детей водили в специальный корпус где стояли кровати. Каждому надевали маску с электродами, медсестра включала "шайтан-машину" и после чего в веках начинались покалывания. Приводило ли это в сон - трудно сказать, так как я так и лежал в маске все два часа - столько времени длился "тихий час". Правда через полчаса (или минут сорок) ток отключался , но ты продолжал так лежать в "маске с проводами" до конца "тихого часа"...
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