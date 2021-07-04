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Китайцы поделились секретом, как строить 10-этажные дома за сутки

Китайцы поделились секретом, как строить 10-этажные дома за сутки (4 фото)

Автор:
04 июля 2021 09:43
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: дома   интересно   китай   познавательно   стройка   фото   
1633
4

В окружающем нас мире неизбежно меняется все, от способов питания до строительства домов.

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Метки: дома   интересно   китай   познавательно   стройка   фото   
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14  комментариев
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9k
Кыся 2 часа назад
Мы в детстве тоже строили дома менее чем за сутки...

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906
GoInDown 5 минут назад
Ага б...ть, а сколько по времени изготавливают эти модули?
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1k
Meri Poppins Ufa 7 минут назад
Китайцы-молодцы!!!
В любой пост можно ставить автоматом.
Но тут, м.б. более пиар. На изготовление на заводе и перевозку этих модулей на сотни км -больше времени проблем финансов, чем традиц строительство. Панельные хрущевки... не аргумент. Мы живем в хрущевке кирпичной 70см толщина внешних стен четыре кирпича. .от соседей ни звука. Это супер, но не панельки-конструктор.
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14k
Alex ASK 37 минут назад
Китайцы изобрели хрущёвки?
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4k
KonstantinLeirov 39 минут назад
А фундамент тоже за сутки эти же заливают?
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3k
Горожанин 45 минут назад
Старо. В СССР именно так строили хрущевки со своими подобными рекордами - если не ошибаюсь, по-моему, рекорд - 5 дней многоквартирная пятиэтажка. Тоже газеты, журналы, фотокорреспонденты, ленточки... Но не пошло в итоге. Дома стали разваливаться, предстроительные технологии, чтобы сварить тот же качественный бетон, требовали намного больше ресурсов, в том числе человеческих. В общем, в итоге дорого вышло и плохо. Плюнули на все эти рекорды и ленточки. Но китайцы вспомнили историю семидясятилетней давности. Может, конечно, у китайцев из бумаги и получится)))
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45k
parallax 49 минут назад
Бывал не раз в Китае. Китайцы строят быстро, но не качествено.
И ещё один парадокс. Там очень много пустующих новостроек. Причём пустуют они на протяжении длительного времени.
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1k
a_komolow Час назад
Было уже! Модули готовые, собираются как лего
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33k
Франц Лефорт 2 часа назад
А коммуникаци,канализацию например,они тоже с собой возят? А отопление,свет,вода? Тоже за сутки подводят?
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33k
Alex 2 часа назад
Дык хрущевки примерно так строили 70 с лишком лет назад. На стройку привозили уже готовые модули.
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