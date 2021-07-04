Китайцы поделились секретом, как строить 10-этажные дома за сутки





Человек не стоит на месте, и в ногу с ним шагает техника. Именно поэтому строить дома сейчас так же, как это делали наши предки хотя бы сто лет назад, кажется неразумным на фоне того технологического прогресса, которого мы достигли за этот сравнительно короткий промежуток времени. И особым успехом в строительстве отметились китайцы, научившись возводить различные объекты всего за сутки. Как же они это делают? Давайте разбираться.





Демографическая проблема

Интересно, что в случае Китая все действительно не так просто. Дело в том, что демографическая проблема и далекое от демократического общество, созданное в информационном вакууме, во многом повлияло на особый уклад внутри данной страны. Перенаселение, жесткие меры и ограничения, к которым приходили власти, — все это в конечном счете привело к тому, что Китай пришел к своему понятию продуктивности.

Выглядит такое здание довольно обыденно.





Еще в начале пандемии, и даже в дальнейшем, выходило немало новостей о том, как китайцы построили тот или иной объект за рекордные сроки. И это нередко вызывало удивление. Ведь дома за такое короткое время не строят, это невозможно чисто с позиции тех технологий, которыми мы пользуемся. Однако китайцы смогли обойти правила и создать нечто иное.





Как в LEGO

Проблема в том, что ограничения в строительстве существуют не просто так. Пока бетон схватится, пока сваи устоятся — вариантов того, как можно растянуть этот процесс, просто огромное количество. Но китайцы решили «обмануть» прежнюю технологию, строя дома, словно они играют в LEGO. Вместо того чтобы с нуля начинать строительство объекта, они собирают их из строительных секций Board Group. Как результат, со стороны это действительно напоминает пресловутую игру, в которой участвуют люди постарше с техникой.

И не кажется таким уж неустойчивым и ненадежным.





Секции соединяются между собой, причем авторы отмечают ее устойчивость и комфортность с точки зрения различных событий. В случае землетрясения такое здание может устоять, а при необходимости его легко можно перевезти в другое место. Поражает к тому же скорость постройки. 10-этажный дом китайцы возвели за 28 часов и 45 минут. То есть на лицо продуктивность и удобность такого метода.





Возводятся эти дома из составных модулей за считанные минуты.





Потенциально компания должна будет разогнаться быстрее и заняться более масштабным строительством. В их планах создавать дома в 200 этажей, состоящие из все тех же модулей. Конечно, нам пока трудно говорить о внедрении подобной технологии, но присмотреться к ней определенно стоит, тем более мы с подобным уже сталкивались, когда занимались строительством хрущевок. Такая скорость может всерьез повлиять на экономику многих стран, ведь частично она завязана на рынке недвижимости, а теперь система исчисления будет совсем другой.