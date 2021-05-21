Что обозначают звезды на флаге Китая?

Наверняка многие обращали внимание на вызывающий ностальгию красный флаг Китая, символизирующий победу социализма.
Однако мало кто вспомнит, сколько на нём звезд, и еще меньше ответят, что они означают.
Как появился государственный символ Поднебесной и что олицетворяют его элементы?
Загадочные звёзды
В левом верхнем углу на китайском флаге расположены 5 желтых звезд: одна большая и четыре малые. Крупная, очевидно, символизирует коммунистическую партию, а вот как и зачем рядом с ней появились четыре малые звезды вам не ответят и сами китайцы.
Дело в том, что официальной трактовки звезд нет, а каждый житель толкует элементы по-своему.
Наиболее распространены 4 версии:
- Это 4 класса китайского общества: пролетариат, крестьянство, интеллигенция и армия.
- Это 4 основных народов страны: ханьцы, тибетцы, маньчжуры и уйгуры.
- Это 4 партии, существовавшие одновременно с КПК во время принятия символа.
- Малые звезды олицетворяют объединенные под властью Китая провинции: Манчжурию, Внутреннюю Монголию, Тибет и Синьцзян.
Мао Цзедун видел в звездах рабочих, крестьян, ремесленников и буржуазию.
Одна страна — два государственных флага
Флаг Китая — довольно молодое изобретение, изменявшееся в течение XX века четыре раза.
У империи Цин был флаг с драконом. В 1912 году монархия пала и до 1928 года Поднебесную стало украшать пятиполосное полотно красного, желтого, синего, белого и черного цвета. Флаг Временного китайского правительства.
С 1928 года появился флаг Китайской Республики — красное полотно с белым солнцем на синем кантоне в верхнем углу. Однако в 1949 году Китайская Республика проиграла Гражданскую войну Китайской Народной Республике — коммунистам.
Коммунисты придумали нынешнее полотно со звездами.
Проигравшая сторона бежала с континента на острова, получила военную помощь от США и существует по сегодняшний день в качестве независимого Тайваня. Прошло больше 70 лет, но тайваньцы не опускают руки и до сих пор надеются вернуть себе Пекин, не признавая легитимность КНР.
Таким образом, Китай один, но правительства и государственных флага там два.
Источник:
- Школьный учитель, труды которого до сих пор под грифом «Секретно»
- Если космический спутник или ракета упадут на ваш дом, кто будет платить?
- 12 коротких ролей, за которые актёры получили «Оскар»
- 25 драматических моментов истории
- Смут — нестандартная единица измерения расстояний
Понравилось16