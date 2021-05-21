Что обозначают звезды на флаге Китая?





Однако мало кто вспомнит, сколько на нём звезд, и еще меньше ответят, что они означают.

Как появился государственный символ Поднебесной и что олицетворяют его элементы?





Загадочные звёзды

В левом верхнем углу на китайском флаге расположены 5 желтых звезд: одна большая и четыре малые. Крупная, очевидно, символизирует коммунистическую партию, а вот как и зачем рядом с ней появились четыре малые звезды вам не ответят и сами китайцы.





Дело в том, что официальной трактовки звезд нет, а каждый житель толкует элементы по-своему.





Наиболее распространены 4 версии:

Это 4 класса китайского общества: пролетариат, крестьянство, интеллигенция и армия. Это 4 основных народов страны: ханьцы, тибетцы, маньчжуры и уйгуры. Это 4 партии, существовавшие одновременно с КПК во время принятия символа. Малые звезды олицетворяют объединенные под властью Китая провинции: Манчжурию, Внутреннюю Монголию, Тибет и Синьцзян.

Мао Цзедун видел в звездах рабочих, крестьян, ремесленников и буржуазию.





Одна страна — два государственных флага

Флаг Китая — довольно молодое изобретение, изменявшееся в течение XX века четыре раза.

У империи Цин был флаг с драконом. В 1912 году монархия пала и до 1928 года Поднебесную стало украшать пятиполосное полотно красного, желтого, синего, белого и черного цвета. Флаг Временного китайского правительства.