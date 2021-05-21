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Что обозначают звезды на флаге Китая?

Что обозначают звезды на флаге Китая? (2 фото)

Автор:
21 мая 2021 09:37
Сообщество : Факты
Метки: интересно   китай   факты   флаг   фото   
359
2

Наверняка многие обращали внимание на вызывающий ностальгию красный флаг Китая, символизирующий победу социализма.

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Метки: интересно   китай   факты   флаг   фото   
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5  комментариев
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9k
Кыся 58 минут назад
Ну не было у них тогда алиэкспресса, поэтому сколько нашли звездочек, столько и пришили.
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2k
Frank Borman 8 минут назад
Большая звезда - это Китай. Пуп Земли, центр Вселенной, согласно китайцам. А маленькие звездочки - это части света: север, юг, запад, восток. Они меньше, значит, должны быть подчинены Китаю. Поднебесная - сосредоточие культуры и цивилизации, а все остальные - отсталые темные варвары.-
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4k
Elf_80_Lvl 16 минут назад
Государственный флаг КНР представляет собой красное полотнище с пятью звездами. Соотношение его длины к ширине составляет 3:2. Красный цвет флага символизирует революцию. На нем изображены пять пятиконечных звезд яркого желтого цвета-одна большая и четыре маленьких. Маленькие звезды окружают большую, что символизирует великое сплочение революционного китайского народа под руководством КПК.
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155k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Очень органично выглядит флаг, ни то что амерский матрац аляповатый и безвкусный)

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155k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Флажок то оставили тайваньские подпиндосники.
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