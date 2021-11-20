В Нью-Йорке построят супервысокий "перевернутый" небоскреб

"Большое Яблоко" славится своими башнями и небоскребами, самым высоким из которых на сегодняшний день является Всемирный торговый центр (высота 541 метр). Недавно был представлен проект еще одной башни - Affirmation Tower ("Башня утверждения"). Если его утвердят, то на Манхэттене вырастет гигант высотой 498 метров. Но высота - не единственное, чем этот проект интересен.

0 Башня станет вторым по высоте зданием как в США, так и во всем Западном полушарии (после Всемирного торгового центра).

Планируется, что Affirmation Tower будет выглядеть так 0 Источник: Affirmation Tower спроектирована британским архитектором Дэвидом Аджайе и выглядит весьма необычно: небоскреб будто перевернут с ног на голову. Это уже второй проект Аджайе в Нью-Йорке: первым стал 66-этажный небоскреб 130 William (244 метра).

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0 Источник: По заявлению архитектурного бюро Adjaye Associates, решение не превосходить высоту ВТЦ было принято намеренно, "из уважения к тому, что он собой представляет".

0 Источник: Однако если проект будет утвержден, новая башня станет второй по высоте в Западном полушарии и, несомненно, будет притягивать к себе множество взглядов.

0 Источник: Место, где ее предлагают построить, находится на западной стороне Манхэттена, недалеко от Хадсон-Ярдс, и в башне планируется разместить штаб-квартиру Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP).

0 Источник: Согласно описанию проекта, башня имеет форму "цветущего дерева, потому что метафорически и физически этот проект призван пустить корни для женщин и представителей меньшинств на горизонте Нью-Йорка - башня имеет прочный ствол, разветвляющийся и создающий невероятные возможности".

0 Источник: В отличие от традиционного монолитного небоскреба, конструкция вытягивается вертикально, как будто растет, как дерево, прямо на фоне городского пейзажа Нью-Йорка.



Планируется, что Affirmation Tower станет первым небоскребом в Нью-Йорке, принадлежащим компаниям, которыми руководят в основном представители цветных меньшинств и женщины.

0 Источник: Создатели подчеркивают, что Affirmation Tower "не будет изолированной мегабашней, а скорее открытым и привлекательным местом для жителей Нью-Йорка из всех районов и слоев общества".

0 Источник: В башне будет самый высокий жилой этаж в Западном полушарии.

0 Источник: Affirmation Tower называют "новой иконой Манхэттена 21 века с общественными пространствами мирового класса".

0 Источник: Башня обеспечит своевременный импульс развитию туристической экономики Нью-Йорка, еще больше укрепляя восстановление города и укрепляя его статус как культурного и гостиничного центра.