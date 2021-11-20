FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7989 постов • 1255 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Нью-Йорке построят супервысокий "перевернутый" небоскреб

В Нью-Йорке построят супервысокий "перевернутый" небоскреб (12 фото)

Автор:
20 ноября 2021 13:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Манхэттен   Нью-Йорк   башня   высотное здание   небоскребы   небоскрёб   оригинальный небоскреб   
658
12
"Большое Яблоко" славится своими башнями и небоскребами, самым высоким из которых на сегодняшний день является Всемирный торговый центр (высота 541 метр). Недавно был представлен проект еще одной башни - Affirmation Tower ("Башня утверждения"). Если его утвердят, то на Манхэттене вырастет гигант высотой 498 метров. Но высота - не единственное, чем этот проект интересен.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Манхэттен   Нью-Йорк   башня   высотное здание   небоскребы   небоскрёб   оригинальный небоскреб   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Ruk 3 часа назад
если отбросить лирику просто внизу нет такой полощадки, поэтому расширяем вверх
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
6k
Василий Алибабаев 20 минут назад
Я понимаю что архитектор знает что делает и как правильно делать расчёты. Но у меня от одного только взгляда на проектную модель уже поплохело и коленки задрожали - как же оно , это здание , выглядит хлипко и не устойчиво ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90k
сапер Водичка 57 минут назад
Так-так !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
MarkovAlexandr Час назад
"в башне планируется разместить штаб-квартиру Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP)."
"проект призван пустить корни для женщин и представителей меньшинств на горизонте Нью-Йорка"
"станет первым небоскребом в Нью-Йорке, принадлежащим компаниям, которыми руководят в основном представители цветных меньшинств и женщины."

Считаю, что строителями данной башни также должны быть исключительно представители ЛГБТ+ и женщины.

"не будет изолированной мегабашней, а скорее открытым и привлекательным местом для жителей Нью-Йорка из всех районов и слоев общества".

И пусть туда переселят весь Гарлем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Михаил Михайленко 3 часа назад
Taliban Airlines желает успеха и процветания проекту.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
AGold 3 часа назад
все у них через назад..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
閃光 3 часа назад
Имеет форму цветущего дерева? Возможно.

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Сучков 3 часа назад
хорошая штука для алахакбар))) бахнул нижнюю первую часть и писта всем сверху)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) Спасатели с трудом достали школьницу из примерочной Спасатели с трудом достали школьницу из примерочной Сорвиголовы, которые построили Эмпайр-стейт-билдинг: фото 1930-1931 годов Сорвиголовы, которые построили Эмпайр-стейт-билдинг: фото 1930-1931 годов В Нью-Йорке темнокожий попытался отобрать сумочку у россиянки, но не на ту напал В Нью-Йорке темнокожий попытался отобрать сумочку у россиянки, но не на ту напал На Манхэттене построят самое высокое здание в Западном полушарии На Манхэттене построят самое высокое здание в Западном полушарии В Нью-Йорке открылась смотровая площадка небоскреба One Vanderbilt В Нью-Йорке открылась смотровая площадка небоскреба One Vanderbilt
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20825



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Житель Оренбурга отстрелил цыгану нос, защищаясь от нападения
2
256
Житель Оренбурга отстрелил цыгану нос, защищаясь от нападения
Ну очень крупные штучки!
2
78
Ну очень крупные штучки!
Набирающие популярность в сообществах
Тайские мастера создали пикап Ford Ranger с «лицом» от Shelby Mustang
0
1
Тайские мастера создали пикап Ford Ranger с «лицом» от Shelby Mustang
Правильный творог своими руками
0
9
Правильный творог своими руками
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все согласны
0
0

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#люди#подборка#сша#фотографии#фильм#еда#шоу бизнес
#Юмор#история#СССР#ватермарк#животные#познавательно#новости#страна#знаменитости#Вакцинация
#интересно#прикол#Россия#кино#картинки#приколы#в мире#автомобили#сарказм#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться