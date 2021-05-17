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В Нью-Йорке появится уникальная смотровая площадка

В Нью-Йорке появится уникальная смотровая площадка (9 фото)

Автор:
17 мая 2021 13:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: аттракцион   здания из стекла   небоскреб   нью-йорк   смотровая площадка   сооружения   
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На верхнем этаже нового офисного небоскреба One Vanderbilt, построенного в центре Нью-Йорка в прошлом году, скоро откроется потрясающий аттракцион: смотровая площадка с наружными цельностеклянными лифтами Ascent ("Восхождение") и полностью прозрачными боксами Levitation ("Левитация").
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аттракцион   здания из стекла   небоскреб   нью-йорк   смотровая площадка   сооружения   
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