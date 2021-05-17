В Нью-Йорке появится уникальная смотровая площадка

А чуть ниже (на высоте 324 м) находятся выступающие из здания прозрачные боксы с говорящим названием "Левитация" - они будто подвешены над Мэдисон-авеню и оттуда можно будет очень хорошо рассмотреть Нью-Йорк с высоты птичьего полета.