В Нью-Йорке появится уникальная смотровая площадка

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На верхнем этаже нового офисного небоскреба One Vanderbilt, построенного в центре Нью-Йорка в прошлом году, скоро откроется потрясающий аттракцион: смотровая площадка с наружными цельностеклянными лифтами Ascent ("Восхождение") и полностью прозрачными боксами Levitation ("Левитация").
Посетителей поднимет вверх по зданию на высоту около 370 метров прозрачный стеклянный лифт. Такая поездка в лифте - уже само по себе захватывающее приключение!
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А чуть ниже (на высоте 324 м) находятся выступающие из здания прозрачные боксы с говорящим названием "Левитация" - они будто подвешены над Мэдисон-авеню и оттуда можно будет очень хорошо рассмотреть Нью-Йорк с высоты птичьего полета.
Для тех, кто захочет насладиться видами в менее "адреналиновой" обстановке, будет работать кафе-бар на террасе. Там же будут продуктовые лавки и "самый высокий городской открытый альпийский луг в мире".
77-этажная башня стоимостью 3,3 млрд долларов расположена рядом с Центральным вокзалом. Это самое высокое здание (427 метров) в центре Манхэттена. А вообще оно четвертое по высоте в Нью-Йорке.
Поскольку Нью-Йорк начинает выходить из пандемии COVID-19, открытие такого аттракциона и туристической достопримечательности происходит очень вовремя.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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