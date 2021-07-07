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В Нью-Йорке темнокожий попытался отобрать сумочку у россиянки, но не на ту напал

В Нью-Йорке темнокожий попытался отобрать сумочку у россиянки, но не на ту напал (3 фото + 1 видео)

Автор:
07 июля 2021 16:39
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Нью-Йорк   видео   манхэттен   ограбление   сумочка   
4796
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1
Несмотря на ранения, девушка так и не отдала свое имущество.

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Метки: Нью-Йорк   видео   манхэттен   ограбление   сумочка   
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39  комментариев
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920
GoInDown 2 часа назад
Вы теперь уточняйте о каком "Нью-Йорке" идет речь
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854
Александр Задорожный 8 минут назад
Жаль, я думал они ему вломят.
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24k
Григорий 8 минут назад
В страшном Мордоре этот хлопец смог-бы дотянуть до утра, а после вселиться в новое жилище с кипятильником из лезвий. Ощущение, что в Америке коты мышей вообще не ловят.
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17k
KOSTELLO 15 минут назад
"Теперь полиция разыскивает нападавшего в связи с попыткой ограбления"

Колени будут преклонять?
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3k
Запускайте Берлагу! 22 минуты назад
Долбаные нигеры
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1k
Гном Полчаса назад
Меняем «нью Йорк» на «Москву» и нигера на российского черножопого - и суть не поменяется. Нашим лизгинщикам тоже нельзя мешать грабить и убивать, а то извиняться заставят или родню резать. Так что один хер
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3k
мемфрид 38 минут назад
Да что этот нигер себе позволяет???
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25k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 41 минуту назад
он в конце видео что расплакался что недали украсть сумочку?
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5k
samsr 42 минуты назад
Темнокожие это после загара, а это охреневший нигер мать его
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820
Виталий 43 минуты назад
В конце чувак похлопал по плечу приговаривая "Не переживай бро, в этот раз не смог, значит в следующий раз получится".
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1k
Евгений Кондратьев 58 минут назад
Она хотела жить на Манхеттене, и с Деми Мур делиться секретами
А он просто веселый прохожий, с немного другим цветом рожи
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−14
Flexx U Час назад
Дать медаль негру это они его справоцировали гуляя вечером с такой притягательной сумочкой он не виноват!
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14k
albedo Час назад
Этому ниггеру еще повезло, что он не на русского футбольного фаната напал.

Два тунисских иммигранта пытались ограбить болельщика ЦСКА на вокзале в Берне, после чего оба оказались в больничке в тяжелом состоянии
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7k
Natrogrii Час назад
не темнокожий, а черномазый..
p.s. Святые из трущоб.пер.Гоблин
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2k
Frank Borman Час назад
Есть россияненки в американских селеньях
их ласково Наташами зовут
негрилы грабеж остановит
и задницу ему надерет.
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2k
neutrino 2 часа назад
Негр мог пострадать при сопротивлении! Все громить бутики!
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5k
Сергей 2 часа назад
Планета обезьян.
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16k
Dr.CrAzY 2 часа назад
"не ходите люди в америку гулять!
в америке горилы - чёрные дебилы!
не ходите люди в америку гулять..."
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−117
vova old 2 часа назад
уже срочно улетело назад в Россию, правда дала интервью что она не замужем с высшим образованием. 2 часа назад слышал в криминальных новостях
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8k
kaboza 2 часа назад
этож до какой степени опущеная нация пендосов, что чуть не раком в блм становятся, а черножопые творят чо хотят
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32
Андрей kaboza Час назад
А у нас чё не так штоль? Русских нельзя защищать, остальных можно
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5k
Александр Зотов 2 часа назад
подружка могла прописать с ноги пыром обезьянину, но видимо уже надрессированая толерантным отношением к угнетаемым
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