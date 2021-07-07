В Нью-Йорке темнокожий попытался отобрать сумочку у россиянки, но не на ту напал

Неизвестный мужчина напал на подруг, пытаясь вырвать из рук одной ее сумочку. Борьба на тротуаре за имущество россиянки закончилась для грабителя пшиком - свое имущество девушка так и не отдала.

После того, как дамы дали чернокожему отпор, тот было ушел, но решил вернуться, рассчитывая все-таки отнять облюбованную добычу. Девушек спасла местная жительница, которая, прогуливаясь с собакой, видела происходящее и пустила пострадавших в подъезд своего дома.

Затылок Натальи был весь в крови, и в больнице ей пришлось наложить несколько швов. Ее подруга тоже пострадала - грабитель несколько раз ударил девушку в лицо.