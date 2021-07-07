В Нью-Йорке темнокожий попытался отобрать сумочку у россиянки, но не на ту напал

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Несмотря на ранения, девушка так и не отдала свое имущество.
Полиция Нью-Йорка распространила видео нападения на девушку представителя "угнетаемой" в США расы. В инциденте, который произошел 26 июня на Манхэттене, пострадала наша соотечественница. 31-летняя россиянка Наталья приехала в Нью-Йорк по приглашению подруги, и во время прогулки на Манхэттене ей удалось не понаслышке познакомиться с изнанкой культового города США.
Неизвестный мужчина напал на подруг, пытаясь вырвать из рук одной ее сумочку. Борьба на тротуаре за имущество россиянки закончилась для грабителя пшиком - свое имущество девушка так и не отдала.
После того, как дамы дали чернокожему отпор, тот было ушел, но решил вернуться, рассчитывая все-таки отнять облюбованную добычу. Девушек спасла местная жительница, которая, прогуливаясь с собакой, видела происходящее и пустила пострадавших в подъезд своего дома.
Затылок Натальи был весь в крови, и в больнице ей пришлось наложить несколько швов. Ее подруга тоже пострадала - грабитель несколько раз ударил девушку в лицо.
После того, как дамы дали чернокожему отпор, тот было ушел, но решил вернуться, рассчитывая все-таки отнять облюбованную добычу. Девушек спасла местная жительница, которая, прогуливаясь с собакой, видела происходящее и пустила пострадавших в подъезд своего дома.
Затылок Натальи был весь в крови, и в больнице ей пришлось наложить несколько швов. Ее подруга тоже пострадала - грабитель несколько раз ударил девушку в лицо.
Теперь полиция разыскивает нападавшего в связи с попыткой ограбления - пост об этом был опубликован на официальной странице ведомства в Твиттере. В российском диппредставительстве в Нью-Йорке заявили, что готовы оказать помощь российской туристке, но отметили, что обращений и жалоб от нее поступало.
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Метки: Нью-Йорк видео манхэттен ограбление сумочка
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