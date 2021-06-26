Спасатели с трудом достали школьницу из примерочной

Подросток, жительница Смиттауна Джаванна Диссо, сказала, что она ходила по магазинам со своей семьей, когда ее 7-летний брат толкнул подпертую стальную дверь, ведущую к примерочной, и закрыл ее с другой стороны. Вскоре Джаванна, ее семья и сотрудники магазина поняли, что дверь не откроется. Как рассказалисемье сотрудники, раньшев помещении примерочных располагалось банковское хранилище, и поэтому вскрыть его не так просто.

Даниэль Диссо, мать девочки, позвонила в службу 911. Помощник начальника пожарной охраны Стив Эрланд из пожарной службы Порт-Джефферсона рассказал: первым делом они убедились, что у девочки достаточно воздуха. "Как только мы определили, что в комнате есть вентиляционное отверстие, мы стали анализировать, как лучше входить в запертое помещение - через дверь или стену - и, в итоге, выбрали стену".

На то, чтобы пробить стену и освободить Джаванну, пожарным потребовалось около 90 минут. По словам Эрланда, стена представляла собой почти полуметровый монолит из кирпича и бетона. "Мы использовали перфораторы, кусачки - "челюсти жизни", резак, - говорит Эрланд. - В итоге, мы задействовали практически весь инструмент, который был унас в машине, чтобы освободить девочку из плена".