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Спасатели с трудом достали школьницу из примерочной

Спасатели с трудом достали школьницу из примерочной (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 июня 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   магазин одежды   новости   нью-йорк   примерочная   спасатели   чрезвычайное происшествие   школьница   
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Полтора часа потребовалось нью-йоркским пожарным, чтобы вызволить из плена нью-йоркскую школьницу, случайно оказавшуюся запертой в примерочной.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   магазин одежды   новости   нью-йорк   примерочная   спасатели   чрезвычайное происшествие   школьница   
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parallax Полчаса назад
Что у неё с пальцами руки?
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