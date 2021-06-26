Спасатели с трудом достали школьницу из примерочной

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Полтора часа потребовалось нью-йоркским пожарным, чтобы вызволить из плена нью-йоркскую школьницу, случайно оказавшуюся запертой в примерочной.
Пожарным пришлось сломать стену в одном из магазинов одежды в Нью-Йорке, чтобы спасти 14-летнюю девушку, которая оказалась в ловушке в раздевалке магазина. Как выяснилось, магазинная примерочная раньше была банковским хранилищем.
Пожарная служба района Порт-Джефферсон сообщила, что бригада прибыла по вызову в магазин Kate & Hale в районе Порт-Джефферсон вилледж, где, как им сообщили, девочка оказалась запертой в примерочной комнате.
Пожарная служба района Порт-Джефферсон сообщила, что бригада прибыла по вызову в магазин Kate & Hale в районе Порт-Джефферсон вилледж, где, как им сообщили, девочка оказалась запертой в примерочной комнате.
Подросток, жительница Смиттауна Джаванна Диссо, сказала, что она ходила по магазинам со своей семьей, когда ее 7-летний брат толкнул подпертую стальную дверь, ведущую к примерочной, и закрыл ее с другой стороны. Вскоре Джаванна, ее семья и сотрудники магазина поняли, что дверь не откроется. Как рассказалисемье сотрудники, раньшев помещении примерочных располагалось банковское хранилище, и поэтому вскрыть его не так просто.
Даниэль Диссо, мать девочки, позвонила в службу 911. Помощник начальника пожарной охраны Стив Эрланд из пожарной службы Порт-Джефферсона рассказал: первым делом они убедились, что у девочки достаточно воздуха. "Как только мы определили, что в комнате есть вентиляционное отверстие, мы стали анализировать, как лучше входить в запертое помещение - через дверь или стену - и, в итоге, выбрали стену".
На то, чтобы пробить стену и освободить Джаванну, пожарным потребовалось около 90 минут. По словам Эрланда, стена представляла собой почти полуметровый монолит из кирпича и бетона. "Мы использовали перфораторы, кусачки - "челюсти жизни", резак, - говорит Эрланд. - В итоге, мы задействовали практически весь инструмент, который был унас в машине, чтобы освободить девочку из плена".
Даниэль Диссо, мать девочки, позвонила в службу 911. Помощник начальника пожарной охраны Стив Эрланд из пожарной службы Порт-Джефферсона рассказал: первым делом они убедились, что у девочки достаточно воздуха. "Как только мы определили, что в комнате есть вентиляционное отверстие, мы стали анализировать, как лучше входить в запертое помещение - через дверь или стену - и, в итоге, выбрали стену".
На то, чтобы пробить стену и освободить Джаванну, пожарным потребовалось около 90 минут. По словам Эрланда, стена представляла собой почти полуметровый монолит из кирпича и бетона. "Мы использовали перфораторы, кусачки - "челюсти жизни", резак, - говорит Эрланд. - В итоге, мы задействовали практически весь инструмент, который был унас в машине, чтобы освободить девочку из плена".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ynews магазин одежды новости нью-йорк примерочная спасатели чрезвычайное происшествие школьница
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