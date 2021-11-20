У Валерия Гаркалина коронавирус полностью разрушил легкие

Валерия Гаркалина не стало ранним утром 20 ноября: спустя несколько недель тяжелейшей борьбы с коронавирусом он умер от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока. У 67-летнего артиста было больное сердце и множество сопутствующих заболеваний, что значительно снизило шансы на выздоровление.
Напомним, заразившегося коронавирусом Валерия Гаркалина госпитализировали в Коммунарку 2 октября. Тогда его легкие были поражены на 25%, но всего за несколько дней состояние пациента стало критичным, его перевели в реанимацию и ввели в медикаментозную кому. За сердце и легкие артиста работал аппарат ЭКМО.
При этом еще летом Гаркалин сделал прививку. Однако, антитела у него так и не выработались.
За несколько недель в реанимации состояние пациента то ухудшалось, то улучшалось. В октябре, когда артисту назначили новое лечение, его организм отреагировал хорошо - Валерий Борисович даже пришел в себя, появилась хрупкая надежда, что он поправится.
Однако, этого не случилось: у Гаркалина развился сепсис, органы начали отказывать один за другим... Врачи до последнего боролись за жизнь пациента: так, 8 ноября находящемуся в коме артисту провели экстренную операцию на грудной клетке, в которой начал скапливаться воздух и кровь. К сожалению, переломить ситуацию это уже не смогло: больное сердце актера не выдержало тяжелых последствий коронавируса.
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Понравилось24
Блистательный актёр.
И как человек,говорят был хороший.
Вечная память.
Земля пухом.
я написа, что коронавирус не щадит даже трижды привитых. то, что он был привит ковиваком и двумя компонентами спутника - это факт, подтвержденный его дочерью! больше я ничего не писал.