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У Валерия Гаркалина коронавирус полностью разрушил легкие

У Валерия Гаркалина коронавирус полностью разрушил легкие (3 фото)

Автор:
20 ноября 2021 12:09
Метки: Валерий Гаркалин   коронавирус   легкие   
703
3

Валерия Гаркалина не стало ранним утром 20 ноября: спустя несколько недель тяжелейшей борьбы с коронавирусом он умер от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока. У 67-летнего артиста было больное сердце и множество сопутствующих заболеваний, что значительно снизило шансы на выздоровление.


Напомним, заразившегося коронавирусом Валерия Гаркалина госпитализировали в Коммунарку 2 октября. Тогда его легкие были поражены на 25%, но всего за несколько дней состояние пациента стало критичным, его перевели в реанимацию и ввели в медикаментозную кому. За сердце и легкие артиста работал аппарат ЭКМО.


При этом еще летом Гаркалин сделал прививку. Однако, антитела у него так и не выработались.


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За несколько недель в реанимации состояние пациента то ухудшалось, то улучшалось. В октябре, когда артисту назначили новое лечение, его организм отреагировал хорошо - Валерий Борисович даже пришел в себя, появилась хрупкая надежда, что он поправится.


Однако, этого не случилось: у Гаркалина развился сепсис, органы начали отказывать один за другим... Врачи до последнего боролись за жизнь пациента: так, 8 ноября находящемуся в коме артисту провели экстренную операцию на грудной клетке, в которой начал скапливаться воздух и кровь. К сожалению, переломить ситуацию это уже не смогло: больное сердце актера не выдержало тяжелых последствий коронавируса.


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Метки: Валерий Гаркалин   коронавирус   легкие   
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28  комментариев
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169
Igor Beneditski 4 часа назад
Соболезнование родным и близким, жалко хороший актер
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29k
Антон 44 минуты назад
Он страдал алкоголизмом. В 2008-ом перенёс тяжёлый инфаркт. Всё это время лечил сердце. Врачи про него говорили, что у него вместо крови водка. Под конец стали давать сильные сердечные препараты, из-за которых развился сепсис конечностей, шла речь об ампутации руки. Организм оказался подорван, что привело к пневмотораксу и полиорганной недостаточности. Из-за отказа внутренних органов Гаркалин умер. Но причина смерти - конечно же, коронавирус.
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577
vijilante 46 минут назад
Очень жаль.
Блистательный актёр.
И как человек,говорят был хороший.
Вечная память.
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1k
Sandmännchen (DDR) 50 минут назад
Печально. Последние аплодисменты…
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23k
Ваня Час назад
очень печальная весть... аплодисменты артисту и светлая память...
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37k
Андрей Час назад
Ну давайте хотя бы под этим постом не будем устраивать ваксерно-антиваксерные войны!
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11k
кира Час назад
Очень жаль! Соболезнования родственникам и близким! Какова бы ни была причина смерти, очень тяжело, когда уходит родной человек.
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6k
hairov 2 часа назад
Кроликова не забыть никогда.
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9k
Lilian 3 часа назад
При этом еще летом Гаркалин сделал прививку. Однако, антитела у него так и не выработались.


Земля пухом.
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66k
Максим 3 часа назад
68 лет, 5 или 7 инфарктов, там делай-не делай.. Жаль мужика, отличный актер.
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26k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
млиииииииииин
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668
Дедуля 3 часа назад
Светлая память Артисту.
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808
-ШУТ- 3 часа назад
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385
Mixan 3 часа назад
Ничего ему ни плохого,ни хорошего не скажу ..Просто соболезную родственникам ..
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 3 часа назад
А кто то ещё помнит презентацию, что делал глав.врач самой крутой больницы для президента страны . Ну не станет же ответственное лицо врать главе государства. Там он отчитывался, что у него в больнице 73% умирают от сепсиса.ТО есть на 1000 человек (заявленных,как смертность от ковид) ежедневно умирает от / из-за неправильно организованной системы ой как не мало человек.Увы другой нет - другую долго и с воодушевлением уничтожали ибо руководили этим авторитетные люди- они зла не пожелают. Ну это и понятно.Так происходит ,когда больных свозят не в инфекционные боксы. Каков процент умирает от сепсиса в менее навороченных больницах - одному богу известно.
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10k
Шурум-бурум 3 часа назад
коронавирус не щадит даже трижды привитых...
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156
Виктор Глущенко Максим 2 часа назад
Ты сам дебил , тебе задали вопрос - ответь и будь мужчиной , или выкручивайся как проститутка .
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65k
Viktor 3 часа назад
Скорбим!

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8k
Василенко Татьяна 3 часа назад
Очень-очень жаль...Земля пухом...
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