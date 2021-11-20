У Валерия Гаркалина коронавирус полностью разрушил легкие





Напомним, заразившегося коронавирусом Валерия Гаркалина госпитализировали в Коммунарку 2 октября. Тогда его легкие были поражены на 25%, но всего за несколько дней состояние пациента стало критичным, его перевели в реанимацию и ввели в медикаментозную кому. За сердце и легкие артиста работал аппарат ЭКМО.



При этом еще летом Гаркалин сделал прививку. Однако, антитела у него так и не выработались.