Японцы провели уникальную операцию на легких у больного коронавирусом

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Жительница Японии получила счастливый билет – ведь именно на ней и её семье врачи провели удачную экспериментальную операцию.
Началось всё с того, что японка в декабре 2020 года заболела COVID-19. С каждым днём ей становилось всё хуже и хуже. Даже в больнице не могли помочь женщине вылечить тяжёлую форму пневмонии.
У больной уже начали отказывать лёгкие, пока врачи не предложили рискнуть – пересадить части органа мужа и сына. Подобная операция проводится впервые, ведь ранее больным коронавирусом пересаживали легкие только от доноров, которые находились в коме.
Операция проходила в течение 11 часов и сейчас пациентка с донорами чувствует себя хорошо.
У больной уже начали отказывать лёгкие, пока врачи не предложили рискнуть – пересадить части органа мужа и сына. Подобная операция проводится впервые, ведь ранее больным коронавирусом пересаживали легкие только от доноров, которые находились в коме.
Операция проходила в течение 11 часов и сейчас пациентка с донорами чувствует себя хорошо.
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Специалисты из больницы при Киотском университете рассказывают: "Ожидается, что первая в мире пересадка легких от живого донора станет многообещающим способом лечения пациентов с серьезными повреждениями легких".
Коронавирус имеет серьезное влияние на психику
Врач Санкт-Петербурга рассказал, что у каждого переболевшего COVID-19 наблюдались депрессивные состояния.
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А тут же надо от кого-то отрезать чтобы энто пришить!
А так ей и её родным, конечно пожелаем здоровья!