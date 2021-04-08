Японцы провели уникальную операцию на легких у больного коронавирусом

Началось всё с того, что японка в декабре 2020 года заболела COVID-19. С каждым днём ей становилось всё хуже и хуже. Даже в больнице не могли помочь женщине вылечить тяжёлую форму пневмонии.



У больной уже начали отказывать лёгкие, пока врачи не предложили рискнуть – пересадить части органа мужа и сына. Подобная операция проводится впервые, ведь ранее больным коронавирусом пересаживали легкие только от доноров, которые находились в коме.



Операция проходила в течение 11 часов и сейчас пациентка с донорами чувствует себя хорошо.