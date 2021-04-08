FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Медицина на Фишках 641 пост • 190 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках 
Японцы провели уникальную операцию на легких у больного коронавирусом

Японцы провели уникальную операцию на легких у больного коронавирусом (3 фото)

Автор:
08 апреля 2021 14:08
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: COVID-19   Япония   врачи   коронавирус   легкие   операция   помощь   
855
3
Жительница Японии получила счастливый билет – ведь именно на ней и её семье врачи провели удачную экспериментальную операцию.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: COVID-19   Япония   врачи   коронавирус   легкие   операция   помощь   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
412
Александр Час назад
Когда же начнут органы выращивать!!!!! Уже во всех фильмах показывают - ну например "Звёздный десант" или "пятый элемент"!!!!
А тут же надо от кого-то отрезать чтобы энто пришить!
А так ей и её родным, конечно пожелаем здоровья!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
180
Михаил Александр 16 минут назад
Так... Если шо, в очереди за членами занимать за мной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Химические задачки, которые теперь решаются иначе Химические задачки, которые теперь решаются иначе Китайцы согласились вакцинировать американских дипломатов только после анального мазка на COVID-19 Китайцы согласились вакцинировать американских дипломатов только после анального мазка на COVID-19 Наглядно об эпидемиях, бушевавших в 2019-м году Наглядно об эпидемиях, бушевавших в 2019-м году Врач из Уханя рассказала, как обнаружили первых пациентов с COVID-19 Врач из Уханя рассказала, как обнаружили первых пациентов с COVID-19 Скончался президент Танзании, который не верил в Covid-19 и засекретил все данные о нём Скончался президент Танзании, который не верил в Covid-19 и засекретил все данные о нём Передается половым путем? Коронавирус обнаружили в сперме пациентов Передается половым путем? Коронавирус обнаружили в сперме пациентов
Ирина Николаевна

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

85146



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мемы про офисный планктон: самое смешное из соцсетей
2
29
Мемы про офисный планктон: самое смешное из соцсетей
25 забавных фактов об Исландии, о которых не знает большинство людей
11
56
25 забавных фактов об Исландии, о которых не знает большинство людей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Архитекторы показали эко-домик в форме ветвей дерева
0
8
Архитекторы показали эко-домик в форме ветвей дерева
Общественность возмутилась масштабным концертом Клавы Кока и Нилетто в Пскове
2
62
Общественность возмутилась масштабным концертом Клавы Кока и Нилетто в Пскове
Химические задачки, которые теперь решаются иначе
Химические задачки, которые теперь решаются иначе
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#кино#факты#Россия#на различный вкус#китай#отдых#фильмы
#Юмор#история#животные#сша#Разное#в мире#знаменитости#криминал#СССР#360подмосковье
#прикол#подборка#люди#прикольные#природа#смешные#истории#неожиданно#фотографии#Фотографии.

На что жалуетесь?

Вернуться