В Китае на российских товарах нашли коронавирус

Неожиданная подстава со стороны российских производителей заставила понервничать китайцев. В городе Хуаньхэ на упаковке импортированных из РФ товаров обнаружили тот самый коронавирус. Об этом сообщил местный городской центр по контролю и профилактике заболеваний.

В скриншоте сообщается следующее: «ПЦР-тестирование упаковок четырех видов продуктов питания на складах дало положительный результат. Это красные вафельные батончики Ronni (производитель «Конти», дата производства 4 августа 2021 года), шоколадные вафельные батончики Ronni (производитель «Конти», дата производства 4 августа 2021 года), конфеты «Живинка» (производитель «Конти», дата производства 17 августа 2021 года), и сухое молоко «Буренка» (дата производства 8 октября 2020 года). Эксперты неоднократно производили тестирование упаковок продукции, поступившей в розничную торговлю, все результаты ПЦР-тестирования оказались отрицательными."