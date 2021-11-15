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В Китае на российских товарах нашли коронавирус

В Китае на российских товарах нашли коронавирус (2 фото)

Автор:
15 ноября 2021 09:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: COVID-19   Ynews   Китай   Тесты   анализы   коронавирус   продукты   товары из России   
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COVID-19 обнаружили на упаковках шоколадных вафель, печенья, желейных конфет, а также сухого молока.

Неожиданная подстава со стороны российских производителей заставила понервничать китайцев. В городе Хуаньхэ на упаковке импортированных из РФ товаров обнаружили тот самый коронавирус. Об этом сообщил местный городской центр по контролю и профилактике заболеваний.

В скриншоте сообщается следующее: «ПЦР-тестирование упаковок четырех видов продуктов питания на складах дало положительный результат. Это красные вафельные батончики Ronni (производитель «Конти», дата производства 4 августа 2021 года), шоколадные вафельные батончики Ronni (производитель «Конти», дата производства 4 августа 2021 года), конфеты «Живинка» (производитель «Конти», дата производства 17 августа 2021 года), и сухое молоко «Буренка» (дата производства 8 октября 2020 года). Эксперты неоднократно производили тестирование упаковок продукции, поступившей в розничную торговлю, все результаты ПЦР-тестирования оказались отрицательными."



Всем покупателям, которые уже успели приобрести вафли, желейные конфеты, печенье и сухое молоко, настоятельно советуют продезинфицировать упаковку этих товаров, а затем герметично упаковать их в пакеты и связаться с центром.


Ранее, в октябре, власти Китая обнаружили коронавирус на упаковках с замороженной рыбы производства российского предприятия Zarya LLC. После этого ввоз этой продукции на месяц был запрещен.




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Метки: COVID-19   Ynews   Китай   Тесты   анализы   коронавирус   продукты   товары из России   
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14  комментариев
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869
Акан Полчаса назад
Ну капец теперь, во первых здорово что они тестируют даже упаковки, во вторых не совсем понятно каким образом вирус проделал такой путь в неблагоприятных для себя условиях и остался жив. И самое главное, с чего это они взяли что это именно российский вирус? у него что паспорт РФ есть? может он на складах подцепился или прилавках?
Задаётся мне что вирус специально обнаружили в нужное время, ну как пестициды в турецких помидорах.
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4k
fin4all 3 минуты назад
Включайте уже мозги! Если новость не фейк, то это саботаж. проделанный уже в Китае
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1k
Пихайло 16 минут назад
Это они ещё лес, который у нас вывозят килокубами не тестировали!
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21k
Андрей Иванов 22 минуты назад
Я потрясён. Думал, мы закупаем жрачку в Китае, а не наоборот
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107
AirflyAl 23 минуты назад
Ни разу не встречал данных чтобы хоть кто-то заразился трогая упаковку или просто какие-то вещи. Да и живой ли это вирус? Скажем замороженная рыба это еще может быть, но сухой пластик при обычной температуре?
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7k
Garpia121 23 минуты назад
А это вирус прямо с паспортом российским был?
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1k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Не удивлюсь если американцы с хохлами ещё и в российском газе коронавирус обнаружат!
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5k
Bartello Полчаса назад
Нашли вирус, причём китайский)))
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21k
Влад 38 минут назад
Если с сухим молоком как то еще можно натянуть ссылаясь на холод, то с выпущенными 4 августа продуктами не катит никак. Максимальный срок жизни вируса на поверхности при 20 градусах зафиксирован 28 дней, 3 месяца он прожить не может. Сомневаюсь что продукт все это время хранился в морозильниках. Вирус контактным путем не передается - не облизывайте упаковки и не суйте их в кальян.
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9k
Павел 40 минут назад
Китайцы начали очередной передел мира торговли. Просто навязывают свою упаковку, и контейнеры рефрежираторы для рыбы. Китай изготавливает 90% контейнеров.
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21k
pssst 55 минут назад
Конти же вроде хохлятская фирма, не?
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154
Юденич pssst 2 минуты назад
Кацапская. Курск.
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30k
ACU900 58 минут назад
Вернули мигрантов на родину...
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