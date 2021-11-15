В Китае на российских товарах нашли коронавирус

COVID-19 обнаружили на упаковках шоколадных вафель, печенья, желейных конфет, а также сухого молока.
Неожиданная подстава со стороны российских производителей заставила понервничать китайцев. В городе Хуаньхэ на упаковке импортированных из РФ товаров обнаружили тот самый коронавирус. Об этом сообщил местный городской центр по контролю и профилактике заболеваний.
В скриншоте сообщается следующее: «ПЦР-тестирование упаковок четырех видов продуктов питания на складах дало положительный результат. Это красные вафельные батончики Ronni (производитель «Конти», дата производства 4 августа 2021 года), шоколадные вафельные батончики Ronni (производитель «Конти», дата производства 4 августа 2021 года), конфеты «Живинка» (производитель «Конти», дата производства 17 августа 2021 года), и сухое молоко «Буренка» (дата производства 8 октября 2020 года). Эксперты неоднократно производили тестирование упаковок продукции, поступившей в розничную торговлю, все результаты ПЦР-тестирования оказались отрицательными."
Всем покупателям, которые уже успели приобрести вафли, желейные конфеты, печенье и сухое молоко, настоятельно советуют продезинфицировать упаковку этих товаров, а затем герметично упаковать их в пакеты и связаться с центром.
Ранее, в октябре, власти Китая обнаружили коронавирус на упаковках с замороженной рыбы производства российского предприятия Zarya LLC. После этого ввоз этой продукции на месяц был запрещен.
Источник:
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Задаётся мне что вирус специально обнаружили в нужное время, ну как пестициды в турецких помидорах.