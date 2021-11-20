Скончался звезда комедии "Ширли-мырли" Валерий Гаркалин

Валерий Борисович родился в 1954 году. После окончания школы он безуспешно пытался поступить в актёрские вузы Москвы. И послушав родителей, устроился работать слесарем на завод. Но после службы в армии он решил ещё раз попытаться воплотить свою мечту в жизнь. И ему это удалось.