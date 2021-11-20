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Скончался звезда комедии "Ширли-мырли" Валерий Гаркалин

Скончался звезда комедии "Ширли-мырли" Валерий Гаркалин (6 фото)

Автор:
20 ноября 2021 12:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Валерий Гаркалин   знаменитости   коронавирус   шоу бизнес   
21894
6
Причиной смерти артиста стала полиорганная недостаточность.
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Метки: artist   Валерий Гаркалин   знаменитости   коронавирус   шоу бизнес   
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81  комментарий
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8k
Maddy8 21 час назад
Недавно впервые посмотрел фильм «Катала», концовка сильная.
Очень жаль, жить бы ему и жить.
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0
Александр 2 часа назад
Таких Актеров больше не будет ((
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1k
Autumn2015 2 часа назад
А чего автор так скромно упустил, что Валерий Гаркалин был привит? Чего нет уже ставшего стандартным "Купил сертификат"?
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12k
Великий Кормчий 9 часов назад
Жаль......... Классный человек и актёр.
Только ковид сюда зачем приплели непонятно.
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7k
Владимир 10 часов назад
Жаль...(
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−11
Insaid From 13 часов назад
Уходит эпоха
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86k
Дмитрий 14 часов назад
Он сделал два укола от коронабесия - ему это не помогло.
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4k
Igor Pan 14 часов назад
Пусть покоится с миром!
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14k
vikklu 14 часов назад
Жалко. Земля ему пухом... Апплодисменты.
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1k
Sanek 14 часов назад
Как интересно получается. Если человек прививку не делал, то везде пишут что умер от коронавируса или от последствий коронавируса. А если был вакцинирован, то от последствий инсульта, даже не смотря на то что был госпитализирован с 75% поражения лёгких. И не единого слова о ковиде в причине смерти.
Двойные стандарты какие то
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257
Вячеслав 15 часов назад
Указанная в заголовке роль в "Ширли-мырли" конечно хорошо, даже здорово: сыграть сразу несколько ролей... Но я бы (субъективно) не этой работе отдал предпочтение: как Валерий Гаркалин сыграл шулера в "Катале" - это сразу попадание в яблочко, простите за сравнение. Увы нам: ушёл ещё один Великий актёр... Аплодисменты Вам, Мастер. Царствие Небесное.
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1k
Denis 15 часов назад
Мой любимый актер той эпохи!
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−67
trent07 16 часов назад
то есть, после одной прививки ковиваком и двух - спутником, идет полиорганная недостаточность. Очевидно, следствие вызванных прививками тромбозов.
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356
Бухтей trent07 15 часов назад
Чувак, тромбозы от прививок бывают, если у привитого выработалось ненормально много спайк-белка - он что-то нехорошее делает в крови
Вот только при болезни ты этого белка получаешь еще больше, намного больше.
А вообще случай громкий. Интересно, а после второй прививки он тесты делал?
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6k
Денис 16 часов назад
Ширли мырли конечно шедевр....
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15k
Злобный Члегр 16 часов назад
Да и хер с ним. Говно актер был.
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6k
Нестерин Сергей 17 часов назад
Он же вроде как "уколотый"?
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28k
LEPA 17 часов назад
RIP!

Ссылка vk.com
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4k
Доехал нормально 17 часов назад
Эх, Васька Кроликов...
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5k
saliamnn 17 часов назад
Стоящий был человек.Особенно мне запомнилась роль в сериале"Между наши девочками"Жаль человека,на пике славы.
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342
Снежный Барс 17 часов назад
Классный был актёр, земля пухом
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579
Bastard Fat 18 часов назад
ширли-мырли, шир-манирли, шир-матыркин, мур-мур-кииииин...СС Артист
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