Скончался звезда комедии "Ширли-мырли" Валерий Гаркалин

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Причиной смерти артиста стала полиорганная недостаточность.
В начале октября в СМИ появились сообщения, что 67-летний Гаркалин был экстренно госпитализирован с 75% поражением лёгких из-за коронавируса. Буквально через сутки его перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. Но, несмотря на все старания медиков, которые боролись за его жизнь в течение всего времени, спасти артиста не удалось. Огранизм не сумел спарвиться с осложениями, вызванными вирусом. При этом в википедии причиной госпитализации и последующей смерти артиста указны осложнения, вызванные инсультом.
Валерий Борисович родился в 1954 году. После окончания школы он безуспешно пытался поступить в актёрские вузы Москвы. И послушав родителей, устроился работать слесарем на завод. Но после службы в армии он решил ещё раз попытаться воплотить свою мечту в жизнь. И ему это удалось.
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В 1978 году Гаркалин окончил Музыкальное училище им. Гнесиных и со своими одногруппниками создал театр на колёсах «Люди и куклы». Но быть кукольником ему не очень нравилось, хотелось реальных ролей, и он решил стать драматическим актёром.
В 1988 году Гаркалин окончил факультет эстрады и массовых представлений ГИТИС. И более десяти лет выступал на сцене Московского академического театра сатиры.
В мир кино он попал буквально через год после окончания института. В 1989 году вышел на большие экраны фильм «Катала». Всего же Валерий Борисович снялся в 89 фильмах, при этом он не прекращал своих выступлений в театре.
Он преподавал в ГИТИСе на кафедре эстрадного искусства. Валерий Борисович известен широкому зрителю своими ролями в фильмах «Ширли-мырли», «Катала», «Белые одежды», «Ландыш серебристый» и «Бедная Саша».
В последние два года из-за пандемии он практически не принимал участия в выступлениях и съемках.
В последние два года из-за пандемии он практически не принимал участия в выступлениях и съемках.
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Очень жаль, жить бы ему и жить.
Только ковид сюда зачем приплели непонятно.
а вылечила, наверное, гомеопатией? :)
Вот только один вопрос тебе за это платят из фонда Сороса или из фонда родшельда?
Сколько там лежит от сердечных приступов.
Сколько лежит из-за отменены плановых операций, сколько от тубика и рядом столбик сколько риппозников.
И тогда ты не далёкий поймёшь, что бояться нужно другого.
Двойные стандарты какие то
по моему всё ясно написали.
Вот только при болезни ты этого белка получаешь еще больше, намного больше.
А вообще случай громкий. Интересно, а после второй прививки он тесты делал?