Обеденные. Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 41

4423
56
9
Сатирические и юмористические картинки и свежие и нет!
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Idiots In Cars #36
59.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Дружба и романтика: смешные и трогательные фотографии животных
- Когда сегодня явно не твой день
- 16 мужчин, которые исполнили просьбы жен не так, как те хотели
- 19 забавных фотографий, которые лишний раз подтверждают, что коты — это жидкость
- Никто в семье не удивит и не развеселит вас больше, чем дедушки и бабушки
81
Понравилось81
Новости партнёров
Не забудь этот "букет" венерологу показать.
пару лет среди говноедов в сети ходила эта фотка с надписъю "мост в России за несколько миллиардов")))
автор, а не пропагандируешь ли ты наркотики тут???
та и видосы с псячой пендосской мовой надо бы переводить