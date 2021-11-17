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Обеденные. Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 41 (56 фото + 9 видео)

Автор:
17 ноября 2021 11:47
Метки: Разное   Юмор   позитив   сатира   
4423
56
9
Сатирические и юмористические картинки и свежие и нет!

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Метки: Разное   Юмор   позитив   сатира   
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17  комментариев
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40k
dima423 7 часов назад
Комментарий к фото
С чего он северный то? они вообще то с юга беженцы... да и "создали" этот поток американцы и сами европейцы им помогающие)
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59k
Андрей 4 часа назад

Не забудь этот "букет" венерологу показать.
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47k
Albert GER 4 часа назад
благодаря тролям, распространяющим фейки, узнал где этот мост (в Грузии).
пару лет среди говноедов в сети ходила эта фотка с надписъю "мост в России за несколько миллиардов")))

автор, а не пропагандируешь ли ты наркотики тут???
та и видосы с псячой пендосской мовой надо бы переводить

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5k
Diesel 4 часа назад
Фольксваген жук - очевидно же!
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4k
Rubiroid_47 5 часов назад
А чего за актрисы? Узнал кто?
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1k
Анна Анна 5 часов назад
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21k
ПаганецЪ 5 часов назад
И то не со всеми.
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Анна Анна 5 часов назад
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Анна Анна 5 часов назад
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Анна Анна 5 часов назад
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48k
doker 6 часов назад
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40k
dima423 6 часов назад
Комментарий к фото
ну наиграются и тоже спрыгнут...
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dima423 6 часов назад
Комментарий к фото
вот и воплотили в реальность поговорку "че? куй через плечо!"
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dima423 6 часов назад
Комментарий к фото
...и ради этого даже устроилась стриптизершей...
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40k
dima423 6 часов назад
Комментарий к фото
че за бред? передает тот кто болеет, а у привитых просто шанс заболеть ниже, и течение болезни легче...
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