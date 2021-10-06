Новые иллюстрации от Васи Ложкина

Вася Ложкин о своих работах: "В творчестве не люблю обобщений, поэтому на моих картинах все конкретно — если это, например, выжившая из ума человекообразная бабушка с топором, то это она и есть, а не какой-то там собирательный образ, метафора или прочая лабуда... Как художника (в большом смысле слова, конечно, ибо рисовать я не умею) меня мало интересует окружающая действительность. Я изображаю сказочный придуманный мир. Порой это мир психозов и всевозможных пограничных состояний, порой бывает страшновато, но всё же это сказка с хорошим концом. Вообще, в последнее время я стараюсь делать больше чего-то позитивного, чего-то, что вызывало бы положительные эмоции".