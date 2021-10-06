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Новые иллюстрации от Васи Ложкина

Новые иллюстрации от Васи Ложкина (27 фото)

Автор:
06 октября 2021 09:04
Сообщество : Юмор
Метки: Вася Ложкин   Юмор   картина   котики   прикол   сатира   умора   художник   
859
27

Картины на злобу дня от талантливого российского художника.


Многие всерьез думают, что этот человек является одним из самых популярных и талантливых художников России. Так это или нет, судить вам. Но время идет, а Вася продолжает творить свои забавные шедевры, изобилующие котиками, злыми хрюшками и жутковатыми бабульками, ставшими его визитной карточкой.


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Вася Ложкин о своих работах: "В творчестве не люблю обобщений, поэтому на моих картинах все конкретно — если это, например, выжившая из ума человекообразная бабушка с топором, то это она и есть, а не какой-то там собирательный образ, метафора или прочая лабуда... Как художника (в большом смысле слова, конечно, ибо рисовать я не умею) меня мало интересует окружающая действительность. Я изображаю сказочный придуманный мир. Порой это мир психозов и всевозможных пограничных состояний, порой бывает страшновато, но всё же это сказка с хорошим концом. Вообще, в последнее время я стараюсь делать больше чего-то позитивного, чего-то, что вызывало бы положительные эмоции".


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Метки: Вася Ложкин   Юмор   картина   котики   прикол   сатира   умора   художник   
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kirka72 13 минут назад
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Анна Анна Минуту назад
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Александр 2 минуты назад
Ох сейчас урапатриоты на говницо исходят ) правда то она такая, глазки режет
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Olga Raudis 16 минут назад
Коньюктурщик и шкура продажная, ваш Вася. Художник от слова худо.
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Лимонадный Джо Полчаса назад
Васе респект и лёгкого мазка кисти! Радуй нас своими шедеврами!!!
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