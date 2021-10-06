Новые иллюстрации от Васи Ложкина

Картины на злобу дня от талантливого российского художника.
Многие всерьез думают, что этот человек является одним из самых популярных и талантливых художников России. Так это или нет, судить вам. Но время идет, а Вася продолжает творить свои забавные шедевры, изобилующие котиками, злыми хрюшками и жутковатыми бабульками, ставшими его визитной карточкой.
Вася Ложкин о своих работах: "В творчестве не люблю обобщений, поэтому на моих картинах все конкретно — если это, например, выжившая из ума человекообразная бабушка с топором, то это она и есть, а не какой-то там собирательный образ, метафора или прочая лабуда... Как художника (в большом смысле слова, конечно, ибо рисовать я не умею) меня мало интересует окружающая действительность. Я изображаю сказочный придуманный мир. Порой это мир психозов и всевозможных пограничных состояний, порой бывает страшновато, но всё же это сказка с хорошим концом. Вообще, в последнее время я стараюсь делать больше чего-то позитивного, чего-то, что вызывало бы положительные эмоции".
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