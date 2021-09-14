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Никто в семье не удивит и не развеселит вас больше, чем дедушки и бабушки

Никто в семье не удивит и не развеселит вас больше, чем дедушки и бабушки (16 фото)

Автор:
14 сентября 2021 08:38
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бабушки   дедушки   добро   позитив   прикол   
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С возрастом умение веселить окружающих у некоторых людей только возрастает. Герои этой подборки показали, кто в семье главный источник радости и смеха.

Есть много вещей, которым мы можем научиться у старшего поколения, и лёгкое и весёлое отношение к жизни в их числе! Родители, бабушки и дедушки часто поднимают нам настроение: иногда они шутят специально, а порой веселят непреднамеренно — например, когда дело доходит до использования гаджетов.

Бабушка и дедушка ждут друг друга в магазине

×

Неделями не мог найти свой объектив. Мама использовала его вместо зажима для пакетика…

Дядя подсвечивает фонариком экран папиного планшета

Дедушке 84, и он придумал, как не биться головой о шкафчик

Мой папа очень любит читать, и мы подарили ему электронную книгу

Он использует её вместо закладки.

Дедушка лайкнул моё фото, а потом повесил на стену распечатанную страницу

У моей тёти две дочери. Угадайте, какая из них любимая

Папа повесил знак «Парковка для престарелых» на место, куда обычно ставит свои ходунки

Приятно получать подарки на Рождество от старших родственников

Моя бабушка знает, что я работаю в Uber, но не очень понимает, что это такое

Она подарила мне ежедневник с подписью: «Подумала, что это поможет вашему приложению». Я водитель. Люблю её!

Дедушка не доверяет роботу-пылесосу и следует за ним по всему дому

Уехал в колледж и оставил свою машину ждать в гараже. Бабушка прислала вот это

Папа нечаянно испортил воздух именно в тот момент, когда фотографировал бабулю

Нашли лучшее применение для iPad

Подарить бабушке телефон с камерой было лучшим решением. Но кот так не думает

Как видите, с возрастом умение повеселить окружающих только возрастает!

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Метки: Юмор   бабушки   дедушки   добро   позитив   прикол   
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