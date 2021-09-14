Никто в семье не удивит и не развеселит вас больше, чем дедушки и бабушки

Есть много вещей, которым мы можем научиться у старшего поколения, и лёгкое и весёлое отношение к жизни в их числе! Родители, бабушки и дедушки часто поднимают нам настроение: иногда они шутят специально, а порой веселят непреднамеренно — например, когда дело доходит до использования гаджетов.

Бабушка и дедушка ждут друг друга в магазине