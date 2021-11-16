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"Say my name": интересные факты о Брайане Крэнстоне

"Say my name": интересные факты о Брайане Крэнстоне (13 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 15:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   звезды   интересное   люди   сериалы   слава   факты   
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Один из самых страшных злодеев современного кино родился 7 марта 1956 года в солнечной Калифорнии. Что мы знаем об актере, который в жизни совершенно не похож на того, кто принес ему мировую известность?

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Метки: актеры   звезды   интересное   люди   сериалы   слава   факты   
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5  комментариев
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8k
antonium 2 часа назад
У него определенно огромный талант. Вообще "Во все тяжкие" раскрыл много интересных актеров, мне лично до этого сериала неизвестных - Аарон Пол, Боб Оденкирк, Джонатан Бэнкс, Джанкарло Эспозито.
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1k
Autumn2015 19 минут назад
Если кто ещё смотрел- обязательно посмотрите комедию " Почему он?" с Кренстоном, Франко и Зоей Дойч, великолепные актёры и очень смешной, малость пошловатый, на грани фола, фильм! Кренстон в нем нечто!
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342
阿鋒 2 часа назад
А как же Винс из первого сезона «Подлого Пита»? Тоже ведь отлично сыграл!
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