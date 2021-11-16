"Say my name": интересные факты о Брайане Крэнстоне

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Один из самых страшных злодеев современного кино родился 7 марта 1956 года в солнечной Калифорнии. Что мы знаем об актере, который в жизни совершенно не похож на того, кто принес ему мировую известность?
Имя Брайана Крэнстона стало известно широкой публике после выхода сериала "Во все тяжкие", где ему пришлось сыграть учителя химии, желающего заработать денег для своей семьи, чтобы они не пошли по миру, после того, как он умрет от рака.
Его работа над этой ролью была просто колоссальной, от одного взгляда Хайзенберга зрителей буквально передергивало. Удивительно, но Крэнстон - очень многогранный актер, у него не только глубокий драматический талант, но и комедийный. А еще он действительно хороший парень. Никаких скандалов, сплетен и подлостей.
Его работа над этой ролью была просто колоссальной, от одного взгляда Хайзенберга зрителей буквально передергивало. Удивительно, но Крэнстон - очень многогранный актер, у него не только глубокий драматический талант, но и комедийный. А еще он действительно хороший парень. Никаких скандалов, сплетен и подлостей.
Эпизоды
Долгое время молодому Крэнстону не давали раскрыть свой талант. Первой более-менее крупной ролью стал Дуглас Донован в многосерийном фильме "Бесконечная любовь" (1983 год), где он снимался на протяжении двух лет. Через пару лет были эпизоды в "Спасти рядового Райана" и "Секретных материалах".
Признание
О таланте актера впервые заговорили в 2000 году, когда Крэнстон приступил к работе над сериалом "Малькольм в центре внимания". В России этот сериал не столь популярен: комедия о жизни семьи среднего класса, которая постоянно попадает в неловкие ситуации. Еще бы: в семье четверо сыновей. Крэнстон сыграл роль отца семейства, немного наивного недотепы, фанатично обожающего свою жену. Комедийный талант актера раскрылся там полностью.
"Во все тяжкие"
И после очевидной комедии, когда, казалось бы, за ним должно было закрепиться именно это амплуа, в 2008 Крэнстон получает роль в сериале "Во все тяжкие".
Смертельно больной учитель химии Уолтер Уайт, который ради своей семьи не просто переступает через свои моральные принципы - он становится настоящим монстром. Вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом он начинает варить наркотическое вещество и буквально за два сезона мы видим уже не того интеллигентного подкаблучника из первой серии.
Актерская многогранность Крэнстона в этом проекте проявила себя на 100%.
Смертельно больной учитель химии Уолтер Уайт, который ради своей семьи не просто переступает через свои моральные принципы - он становится настоящим монстром. Вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом он начинает варить наркотическое вещество и буквально за два сезона мы видим уже не того интеллигентного подкаблучника из первой серии.
Актерская многогранность Крэнстона в этом проекте проявила себя на 100%.
Фраза "I am not in danger, Skyler. I am the danger!" вошла в список культовых цитат киноиндустрии, а сама роль принесла ему не только всемирную славу, но и колоссальное количество премий: несколько "Эмми" сразу и "Золотой глобус"
Востребованность
Брайана Крэнстона буквально стали заваливать предложениями о работе. У него оказалось действительно уникальное сочетание комедийного и драматического таланта, что намного расширило сферу предложений о сотрудничестве.
Забота об Аароне Поле
Его партнером на съемках "Во все тяжкие" стал Аарон Пол, сыгравший его бывшего ученика, раздолбая Джесси Пинкмана. У Аарона, к тому моменту, было не так много опыта работы в кино, а его персонаж вообще должен был умереть в конце первого сезона, но продюсерам так понравился их тандем, что Пинкмана решили оставить.
И не зря. Дуэт стал мощнейшим и от серии к серии видно, как Пол актерски растет. И в этом есть немалая доля заслуг Крэнстона.
И не зря. Дуэт стал мощнейшим и от серии к серии видно, как Пол актерски растет. И в этом есть немалая доля заслуг Крэнстона.
Он действительно помогал своему напарнику работать над ролью, рассказывая азы профессии. Например, он поделился тем, как "сберечь" себя на съемках, ведь Аарон эмоционально затрачивался в каждом кадре на 100%, забывая "выключать" Пинкмана и после команды "Стоп, снято!". Крэнстон буквально заставлял Пола возвращаться к самому себе, чтобы он просто психологически не сгорел.
Дружба на долгие годы
Эти двое не прекратили дружбу и по окончании проекта "Во все тяжкие". Они постоянно общаются, а не так давно запустили и собственную марку мескаля (традиционный мексиканский напиток из дистилированного сока агавы).
Теперь они радуют поклонников совместными фотографиями с бокалами в руках.
Аарон и Брайан частенько проводят вместе время, их семьи тоже знакомы между собой, у них сложилась действительно крепкая мужская дружба, несмотря на разницу в возрасте.
Аарон и Брайан частенько проводят вместе время, их семьи тоже знакомы между собой, у них сложилась действительно крепкая мужская дружба, несмотря на разницу в возрасте.
Добрый Брайан
В сериале "Малкольм в центре внимания" (2000 - 2006) главным персонажем стал мальчик Малкольм, у которого достаточно высокий IQ, он выделяется среди своей среднестатической семьи и переживает с ними самые разные события.
Актер, сыгравший Макольма, Фрэнки Муниз, рассказал, что из-за того, что в 2013 и 2012 годах у него несколько раз были травмы головы, его несколько раз госпитализировали из-за мини-инсультов или преходящих ишемических атак (TIAS). Муниз также с горечью сообщил, что практически не помнит весь период съемок сериала, принесшего ему большую популярность.
Актер, сыгравший Макольма, Фрэнки Муниз, рассказал, что из-за того, что в 2013 и 2012 годах у него несколько раз были травмы головы, его несколько раз госпитализировали из-за мини-инсультов или преходящих ишемических атак (TIAS). Муниз также с горечью сообщил, что практически не помнит весь период съемок сериала, принесшего ему большую популярность.
Брайан Крэнстон, сыгравший в сериале роль его отца, взял на себя обязательства рассказывать Мунизу о событиях шоу, как снимали те или иные эпизоды и что происходило на протяжении этих шести лет. Сейчас он частенько сам звонит Фрэнку: делится с ним воспоминаниями, отвечает на вопросы и всячески поддерживает своего экранного сына.
Также в сериале роль самого младшего из сыновей сыграл Эрик Пер Салливан. Его Дьюи действительно покорял сердца зрителей. Эрик был из другого города и ему было непросто так долго находиться вдали от родных, ведь на момент съемок ему было всего 8 лет.
Брайан приглашал его в гости в свой дом, к своей семье, каждые выходные, чтобы Эрик не чувствовал себя брошенным и чтобы хоть как-то создать мальчику нормальное детство.
Брайан приглашал его в гости в свой дом, к своей семье, каждые выходные, чтобы Эрик не чувствовал себя брошенным и чтобы хоть как-то создать мальчику нормальное детство.
Сейчас
Из последних работ Брайана Крэнстона невозможно не отметить сериал "Ваша честь" (2020) про честного судью, сын которого попадает в очень серьезный переплет.
Сериал не слишком тепло приняли, скорее всего потому что поведение персонажа Крэнстона в чем-то перекликается с уже знакомым зрителю Уолтером Уайтом, однако это действительно достойная работа, которую стоит посмотреть.
Сериал не слишком тепло приняли, скорее всего потому что поведение персонажа Крэнстона в чем-то перекликается с уже знакомым зрителю Уолтером Уайтом, однако это действительно достойная работа, которую стоит посмотреть.
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