"Say my name": интересные факты о Брайане Крэнстоне

Имя Брайана Крэнстона стало известно широкой публике после выхода сериала "Во все тяжкие", где ему пришлось сыграть учителя химии, желающего заработать денег для своей семьи, чтобы они не пошли по миру, после того, как он умрет от рака.

Его работа над этой ролью была просто колоссальной, от одного взгляда Хайзенберга зрителей буквально передергивало. Удивительно, но Крэнстон - очень многогранный актер, у него не только глубокий драматический талант, но и комедийный. А еще он действительно хороший парень. Никаких скандалов, сплетен и подлостей.