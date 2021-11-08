Инсульт и жизнь на грани нищеты: интересное об Эмилии Кларк

Первой ее татуировкой стала пчела на мизинце. Она ее сделала во время съемок фильма "До встречи с тобой", где ее героиня была без ума от "пчелиных" колготок (в желто-черную полоску) и Эмилия сделала тату, как символ, в честь своего персонажа.

А в 2018 году Кларк выложила в Инстаграм фото, где можно увидеть татуировку маленьких драконов на запястье. "Будьте уверены, эта мама никогда не забудет своих детей" - подписала актриса фото.

А чуть позже актриса сделала еще одну татуировку - козла. Что она означает - неизвестно.