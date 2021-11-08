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Инсульт и жизнь на грани нищеты: интересное об Эмилии Кларк

Инсульт и жизнь на грани нищеты: интересное об Эмилии Кларк (6 фото)

Автор:
08 ноября 2021 19:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   игра престолов   интересное   люди   сериалы   слава   
27308
6
Невысокая, очаровательная блондинка, с выразительной мимикой, которая прошла все медные трубы после выхода сериала "Игра престолов".
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Метки: звезды   знаменитости   игра престолов   интересное   люди   сериалы   слава   
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68  комментариев
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59k
Андрей 22 часа назад
Где-то читал, что бровям Эмилии надо дать отдельный Оскар:
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14
вадим юрченко Час назад
ей можно не краситься,всё равно красивая)
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3k
Андрей 2 часа назад
Чтобы купить еды она работала на шести работах? Любит она пожрать, однако.
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8k
Алексей 6 часов назад
это когда Джон Сноу её послал (типо они родственники) - у неё татуха козла появилась??
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314
Вадим В. Новоженов 7 часов назад
У неё была аневризма сосудов головного мозга, а не инсульт. Не надо путать, потому что разница большая, как перелом конечности с ушибом.
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314
Вадим В. Новоженов Dabus 5 часов назад
Конечно согласен с вами.
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314
Вадим В. Новоженов Александр 57 минут назад
В ваших словах есть и логика, и смысл. Отличие по симптомам вы и сами, уверен, знаете. А почему их не объединили? Потому что лечение инсульта кардинально отличается от лечения аневризмы.
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11k
Проктолог-иллюзионист 8 часов назад
Прикольная девчушка. И всякие видео с ней из реальной жизни какие-то милые и забавные, без чернухи и скандалов. Особо в кино пока не блистала, но в Игре Престолов, конечно, шикарна.
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9k
Максим 8 часов назад
Молодец. И в кадре хороша и в чернухе не замаралась.
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6k
Павел 8 часов назад
Ссылка coub.com
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1k
Егерь 9 часов назад
Ссылка youtu.be
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2k
Роман Гамзалиев 9 часов назад
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29k
Рекламщик 10 часов назад
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29k
Рекламщик 10 часов назад
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50k
Вадим 10 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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28k
Альтист Данилов 10 часов назад
Красивая женщина
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301
Паразит Александр 6 часов назад
А совершенная фигура – это какая?
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1k
Pogost 11 часов назад
Ссылка youtu.be
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22
Simpatico Holgazan 11 часов назад
Ничего не знал об этой актрисе до прочтения материала, ничего не узнал и после. Скомканный текст для тех, кто в теме. Автор на 200% оправдал свой ник.
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245
Князь Игорь 12 часов назад
Милая и добрая девушка! Всего ей самого самого!
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869
Игорь Меншиков 14 часов назад
А чуть позже актриса сделала еще одну татуировку - козла. Что она означает - неизвестно. Наверно напоминание о бывшем))
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2k
Markus Rill 18 часов назад
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4k
Бу 18 часов назад
Здоровья ей и долгих лет
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51
@photoaQyn 19 часов назад
самая частая причина инсульта В этом возрасте Да ещё у женщины это кокаин процентов на 99 1% на все остальные причины включая врождённые аневризмы которые у женщин крайне редки
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51
@photoaQyn Наталия 55 минут назад
тупая ты, что пробка, слов "В этом возрасте" ты не увидела?
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