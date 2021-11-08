Инсульт и жизнь на грани нищеты: интересное об Эмилии Кларк

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Невысокая, очаровательная блондинка, с выразительной мимикой, которая прошла все медные трубы после выхода сериала "Игра престолов".
Ее персонаж - это просто два разных человека в начале сериала и в конце. От хрупкой девочки, лучащейся нежностью, до истинного потомка Таргариенов, с жестокостью, не знающей границ. У Кларк действительно получилось сыграть все ипостаси Дейнерис, несмотря на тяжелые испытания, что ей выпали во время съемок.
Чуть не снялась в "50 оттенках серого" (спасибо, что не сделала этого!)
После съемок в "Игре престолов" актриса просто-напросто устала от обнаженных сцен. А в фильме про нездоровые отношения доминанта и "нижнего" их, как вы понимаете, предостаточно. Кларк говорила, что просто-напросто устала от вопросов про "обнаженку" в кадре. Спасибо, что не сделала этого, Эмилия.
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Три татуировки
Первой ее татуировкой стала пчела на мизинце. Она ее сделала во время съемок фильма "До встречи с тобой", где ее героиня была без ума от "пчелиных" колготок (в желто-черную полоску) и Эмилия сделала тату, как символ, в честь своего персонажа.
А в 2018 году Кларк выложила в Инстаграм фото, где можно увидеть татуировку маленьких драконов на запястье. "Будьте уверены, эта мама никогда не забудет своих детей" - подписала актриса фото.
А чуть позже актриса сделала еще одну татуировку - козла. Что она означает - неизвестно.
А в 2018 году Кларк выложила в Инстаграм фото, где можно увидеть татуировку маленьких драконов на запястье. "Будьте уверены, эта мама никогда не забудет своих детей" - подписала актриса фото.
А чуть позже актриса сделала еще одну татуировку - козла. Что она означает - неизвестно.
Полиглот
Эмилия не только талантливая актриса. Она играет на нескольких музыкальных инструментах и знает, помимо английского языка, еще французский, немецкий и... хинди.
А благодаря своим британским и американским коллегам, Кларк освоила еще несколько акцентов: южно-ирландский, лондонский, нью-йоркский, ливерпульский, кокни, южно-ирландский. Ничего удивительного, что она в сериале так легко говорит на дотракийском.
А благодаря своим британским и американским коллегам, Кларк освоила еще несколько акцентов: южно-ирландский, лондонский, нью-йоркский, ливерпульский, кокни, южно-ирландский. Ничего удивительного, что она в сериале так легко говорит на дотракийском.
Шесть работ одновременно
До своего ошеломительного успеха Эмилия снималась только в фильме "Атака из Триасового периода" и в эпизоде одной из британских мыльных опер. Чтобы было на что купить еды ей приходилось совмещать одновременно от трех до шести работ. Кларк в какой-то момент работала и барменом, и оператором колл-центра, и официанткой.
Инсульт
Когда Кларк пригласили играть роль Дейнерис, то она стала частенько посещать тренажерный зал. Во время очередной тренировки, когда Эмилия готовилась к съемкам во втором сезоне сериала, ее накрыла сильнейшая головная боль. Актриса проигнорировала ее, продолжила тренировку и потеряла сознание.
Оказалось, что во время тренировки у нее произошел разрыв стенок сосудов головного мозга, что привело к кровоизлиянию.
После операции Эмилия восстанавливалась больше месяца и вернулась к съемкам, которые давались ей очень и очень тяжело.
Оказалось, что во время тренировки у нее произошел разрыв стенок сосудов головного мозга, что привело к кровоизлиянию.
После операции Эмилия восстанавливалась больше месяца и вернулась к съемкам, которые давались ей очень и очень тяжело.
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