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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5020 постов • 678 подписчиков подписаться
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15 занимательных фактов из мира знаменитостей, о которых вы, возможно, не знали

15 занимательных фактов из мира знаменитостей, о которых вы, возможно, не знали (19 фото + 1 видео)

Автор:
05 июля 2021 14:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   жизнь   занимательное   звезды   интересное   факты   шоу бизнес   
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В жизни каждого человека полно замечательных тайных и загадочных мелочей. И актеры, художники, скульпторы и прочие знаменитые личности не исключение. Знали ли вы что...

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Метки: актеры   жизнь   занимательное   звезды   интересное   факты   шоу бизнес   
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15k
Serg2001 11 минут назад
Насчет борщевика встречал другую информацию. Борщевиков на самом деле много. А культивировать именно этот ядовитый сорт распорядился Лысенко, чтобы закопать своего научного конкурента. Это если вкратце. Какая месть? Какой Сталин?
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110
korney 5 минут назад
"Генрих Гимлер, как и Гитлер очень любил искусство".
Сразу видно - фильм "Чапаев" смотрели.
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1k
Сергей Иванов 15 минут назад
"Собачье сердце" полный плагиат на картину итальянского режиссера Альберто Латтуада который снял его на 12 лет раньше. Жертвы ЕГЭ хреновы....
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4k
au3 56 минут назад
".... из уст Конфуция Счастье - это когда тебя понимают, большое счастье - это когда тебя любят, настоящее счастье - это когда любишь ты."

Получается, что в первых двух случаях это и не счастье, потому что только в третьем случае оно настоящее. Что-то перемудрил он .....
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