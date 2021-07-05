15 занимательных фактов из мира знаменитостей, о которых вы, возможно, не знали

В жизни каждого человека полно замечательных тайных и загадочных мелочей. И актеры, художники, скульпторы и прочие знаменитые личности не исключение. Знали ли вы что...
Все песни из фильма "Золушка", 1945 года поет не Янина Жеймо (исполнительница роли Золушки), а певица Ленинградской государственной эстрады Любовь Чернина
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Он написал книгу "Искусство ношения галстука", в которой подробно описал существовавшие виды галстуков, а также способы их завязывания
Это врач, реальный прототип профессора Преображенского из фильма "Собачье сердце" и он правда пересаживал пациентам железы обезъян
Мальчик на фото - Александр Васильев, тот самый историк моды, что сейчас ведёт на телевидении программу "Модный приговор"
Оказывается он еще был и гениальным математиком - он с удовольствием писал мелом всякие уравнения на доске, на стенах и даже на полу и мог в уме решать довольно-таки сложные математические задачи.
Жан Маре был не только известным актером, но и весьма плодовитым и талантливым скульптором и художником
Он был отменным скульптором, дарил Гитлеру свои скульптуры, а также учавствовал в основании эсесовской фабрики по производству фарфора Porzellan Manufaktur Allach. Кстати говоря, скультптуры этого завода нынче редкость и стоят очень больших денег
Шопен играл в темноте – эта привычка сохранилась за композитором с детских лет. Маленький Шопен привык садиться за пианино в абсолютной темноте – только так к нему приходило вдохновение.
Знали ли вы что у знаменитого Виктора Михайловича Васнецова был младший брат Апполинарий. И он был не менее талантлив, чем старший брат, но всю жизнь прожил в тени его славы и сейчас мало кто о нем знает...
Борщевик называют местью Сталина потому, что именно Сталин предложил культивировать его как кормовое растение и если изначально он произрастал только на Кавказе, то после его культивации на полях, захватил все, что мог. Коровы его едят, однако молоко после борщевика горькое
Сегодня мы знаем, что богема это некий "клан" из образованных людей, принадлежащих к искусству или высшему свету - художники, скульпторы, артисты и прочее. Но изначально богемой звали кочующих цыган, которые поселились в местечке под названием Богема и очень веселили местных жителей своими выходками. И лишь Анри Мюрже, написавший книгу о жизни художников, артистов, поэтов и назвав их богемой, перевернул значение слова
Все знают это выражение, но оно не полное. Вот как оно звучало изначально из уст Конфуция Счастье - это когда тебя понимают, большое счастье - это когда тебя любят, настоящее счастье - это когда любишь ты.
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Сразу видно - фильм "Чапаев" смотрели.
Получается, что в первых двух случаях это и не счастье, потому что только в третьем случае оно настоящее. Что-то перемудрил он .....