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Какие российские сериалы почти догнали по длительности "Санта-Барбару"

Какие российские сериалы почти догнали по длительности "Санта-Барбару" (8 фото)

Автор:
20 августа 2021 19:03
Сообщество : Кино
Метки: Российское кино   актеры   интересное   кино   режиссеры   сериалы   факты   
1626
8
Казалось, что американская мыльная опера шла какое-то невероятное количество времени, и что это самый долгий сериал в истории - он шел с 30 июля 1984 года по 15 января 1993 года. Всего вышло 2137 эпизодов.
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Метки: Российское кино   актеры   интересное   кино   режиссеры   сериалы   факты   
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29  комментариев
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897
ES 2 часа назад
Ставим лайки, кто посмотрел хоть одну серию высокорейтингового сериала "След".
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2k
Gusev 18 минут назад
Мне вот сериал "Горюнов" очень зашёл, но Покровского читать( по его рассказам сериал) намного интереснее.
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17k
babuby 21 минуту назад
Детективы: Ну фуфло-же редкостное! Как такое говно вообще можно выпускать на экраны!?? Даже новая Кавказская Пленница предстаёт шедевром по сравнению с этим уродством!
След: Если "старый", тот что с актёрами на фото, сериал был как хорошая сказка для взрослых про торжество справедливости над преступностью, то новый это вообще полный звездец! Игра актёров состоит полностью из устаревших америкосовских штампов, построение диалогов тоже явно оттуда, да ещё и переозвучка максимально кривая!
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8k
vit Полчаса назад
Прикольно, про существование некоторых сериалов даже не знал.
Ну а Улицы разбитых фонарей, думал, закончили снимать в году эдак 2010...
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Комментарий удален
−10
11k
net 49 минут назад
2597 серий..... Я тут Форсаж 9 посмотрел и подумал, что как-то из серии в серию одно и то же. Как придумать 2597 разных убийств для фильма, и 2597 различных способа их расследований?))) Не удивлюсь, если в эфире десяток другой раз запустили не ту серию, и никто нахрен и не заметил.
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29k
ACU900 58 минут назад
А документальные сериалы в этот список могут входить или...
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2k
Frank Borman Час назад
"Пока корова дает молоко, ее надо доить. С сириалами то же самое: пока зрители их смотрят, их надо снимать." - голливудская мудрость.
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211
阿鋒 Час назад
Автор, молодец, что хотя бы «Убойную силу» сюда не «всунул» :) кроме «фонарей» про все остальное слышу впервые
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1k
Руслан Новак Час назад
Неужели ещё есть люди которые застряли в 90-х и смотрят это недоразумение. Вообще удивляет как в наше время можно смотреть телевизор.
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3k
Ваник Час назад
Видимо каналам надо как-то забивать эфирное время , кто-нибудь всё равно будет смотреть . Матч ТВ посматриваю , раньше просто одну тему весь день мусолили , теперь ещё фильмами начали забивать.
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10k
El Niño 2 часа назад
Хорошая попытка навязать к просмотру весь этот фуфел, но нет! Мне было достаточно посмотреть по одной серии каждого из этих сериалов (кроме «Ментов»), чтобы понять сорт шлака. «Менты» же сдулись через несколько сезонов.
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34k
Alex 2 часа назад
"Улицы разбитых фонарей", первые 2 сезона норм. Остальные сериалы - *овно
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8k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Может быть тоже буду смотреть сериалы, когда состарюсь. Конечно не про драконов. Хотя один (17 мгновений весны смотрел) и даже ждал новой серии
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2k
Ivan 2 часа назад
Ментов бросил смотреть еще до того, как Козловский Дукалиса убил, и не так давно это было для меня диким открытием!
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44
Павел Сотников 2 часа назад
Эту шляпу смотрят исключительно старики и умственно отсталые
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3k
Алексей 2 часа назад
Это сколько надо иметь терпения и свободного времени и не иметь хоть каплю интеллекта, чтобы смотреть всё это. Исключение-Менты, да и только первые пару-тройку сезонов.
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11k
Вася 2 часа назад
"ментов" ещё можно пересмотреть первые пару сезонов, остальное - сраное гавнище для зрителей с низким уровнем развития
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16k
Сергей 2 часа назад
В России название "Санта Барбара" стало нарицательным понятием для запутанных семейных отношений.
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426
КакогоХу Сергей 2 часа назад
А я думал это жена Санта Клауса, спасибо,что сказали
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