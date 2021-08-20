Какие российские сериалы почти догнали по длительности "Санта-Барбару"

1626
8
Казалось, что американская мыльная опера шла какое-то невероятное количество времени, и что это самый долгий сериал в истории - он шел с 30 июля 1984 года по 15 января 1993 года. Всего вышло 2137 эпизодов.
Но в России тоже есть проекты, которые транслируются несколько десятилетий. Один из них даже перегнал "Санта-Барбару" по количеству эпизодов, что кажется невозможным. Но вот подборка самых долгоиграющих российских сериалов.
"Возвращение Мухтара"
Сериал о сотрудниках московского ОМВД "Щукино", которые расследуют самые разные преступления - от краж до убийств. В такой непростой работе им помогает храбрый Мухтар. За 16 лет сериала в этой роли побывало 17 овчарок.
Сериал почти уже преодолел отметку в тысяч серий - 990 уже вышло.
Сериал почти уже преодолел отметку в тысяч серий - 990 уже вышло.
×
"Обручальное кольцо"
Сюжет вращается вокруг девушки Насти. ОНа отправляется в Москву, чтобы найти отца и помочь маме, которая сидит в тюрьме, вместо другого человека. Девушку в поезде обворовывают, она встречает мужчину, в которого влюбляется и дальше уже сюжет несется как на крыльях. Новые линии, элементы мистики.
Это оригинальный российский проект. У него есть зарубежная адаптация. И ни на одном телепроекте так часто не меняли ведущих актеров. Ничего странного, что уже в середине проекта в его сюжетных поворотах запутались не только зрители, но и актеры со сценаристами.
С 2008 по 2012 года сняли 820 эпизодов.
Это оригинальный российский проект. У него есть зарубежная адаптация. И ни на одном телепроекте так часто не меняли ведущих актеров. Ничего странного, что уже в середине проекта в его сюжетных поворотах запутались не только зрители, но и актеры со сценаристами.
С 2008 по 2012 года сняли 820 эпизодов.
"Институт благородных девиц"
Мы уже привыкли, что в одном сезоне сериала обычно от 10 до 30 серий. Но "Институт" пошел во все тяжкие - 260 серий в первом сезоне и 259 во втором. Действие происходит на фоне не самой стабильной социальной ситуации второй половины XIX века и русско-турецкой войны. Юные воспитанницы московского института благородных девиц живут свою непростую жизнь, готовятся к выпускным, но учеба их не сильно волнует. Они плетут интриги, влюбляются, и пытаются представить свое будущее.
"Воронины"
Изначально это была адаптация популярного американского ситкома "Все любят Рэймонда", но потом стал вполне себе самостоятельным проектом. Продюсеры решили не копировать сюжет, а оставить схожесть только главных персонажей. Все строится вокруг молодой семьи, что живет по соседству с хамоватым свекром и беспардонной свекровью.
В 2017 году "Воронины" оказались в Книге рекордов Гинесса, как самый продолжительный адаптированный телевизионный проект в мире. Он существовал 24 сезона, причем, несмотря на длительность, был достаточно популярен и продюсеры не планировали останавливать съемки.
Но в 2020 году скончался Борис Клюев, исполнитель одной из главных ролей, и съемки были прекращены.
Всего вышло 552 серии.
В 2017 году "Воронины" оказались в Книге рекордов Гинесса, как самый продолжительный адаптированный телевизионный проект в мире. Он существовал 24 сезона, причем, несмотря на длительность, был достаточно популярен и продюсеры не планировали останавливать съемки.
Но в 2020 году скончался Борис Клюев, исполнитель одной из главных ролей, и съемки были прекращены.
Всего вышло 552 серии.
"Улицы разбитых фонарей"
"Андрюха, у нас труп, возможно криминал, по коням!"
Это был просто суперпопулярный сериал, который сняли по детективам Андрея Кивинова. Он начался еще 90-х и повествовал о жизни питерских следователей уголовного розыска. Простые ребята, которые занимались тяжелой работой, не теряя присутствия духа и чувства юмора даже в самых сложных ситуациях. 16 сезонов, режиссеры, сценаристы, актеры менялись, но зрители продолжали любить его.
Сериал прекратили снимать в 2019 году, всего вышла 501 серия.
Это был просто суперпопулярный сериал, который сняли по детективам Андрея Кивинова. Он начался еще 90-х и повествовал о жизни питерских следователей уголовного розыска. Простые ребята, которые занимались тяжелой работой, не теряя присутствия духа и чувства юмора даже в самых сложных ситуациях. 16 сезонов, режиссеры, сценаристы, актеры менялись, но зрители продолжали любить его.
Сериал прекратили снимать в 2019 году, всего вышла 501 серия.
"Детективы"
Сериал, по количеству серий, на втором месте после "Следа" - 2090. В центре сюжета - майоры милиции в отставке, которые расследуют преступления. Эпизоды между собой никак не связаны: новая серия - новое дело. Как говорят создатели сериала, у исполнителей главных ролей и вправду есть звание майора милиции. Они уволились со службы, что бы участвовать в съемках.
Проект шел 14 сезонов и последний эпизод вышел в 2019 году.
Проект шел 14 сезонов и последний эпизод вышел в 2019 году.
"След"
Рекордсмен! Количество эпизодов - 2597 серий. В сериале рассказывается о сотрудниках вымышленной Федеральной экспертной службы (ФЭД), что занимаются поиском преступников с помощью спецтехники и собственных умозаключений. Именно он, к началу 2021 года обошел по количеству серий "Санта-Барбару", в которой 2137 эпизодов.
Создатели сериала поделились, что с начала 2007 года каждый год выходит по 208 серий, съемки идут ежедневно и перерыв был лишь в 2020 году на три месяца, из-за карантина. Снимать "След" будут до тех пор, пока у него высокие рейтинги, так что останавливаться они пока не планируют.
Создатели сериала поделились, что с начала 2007 года каждый год выходит по 208 серий, съемки идут ежедневно и перерыв был лишь в 2020 году на три месяца, из-за карантина. Снимать "След" будут до тех пор, пока у него высокие рейтинги, так что останавливаться они пока не планируют.
Источник:
Ссылки по теме:
- 8 интересных фактов о сериале «Дальнобойщики»
- "Девчата" - легкий фильм с нелегким съемочным процессом
- HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов"
- Как выглядят герои самого знаменитого сериала "Санта-Барбара" 35 лет спустя
- Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время
15
Понравилось15
Новости партнёров
След: Если "старый", тот что с актёрами на фото, сериал был как хорошая сказка для взрослых про торжество справедливости над преступностью, то новый это вообще полный звездец! Игра актёров состоит полностью из устаревших америкосовских штампов, построение диалогов тоже явно оттуда, да ещё и переозвучка максимально кривая!
Ну а Улицы разбитых фонарей, думал, закончили снимать в году эдак 2010...