Какие российские сериалы почти догнали по длительности "Санта-Барбару"

Сюжет вращается вокруг девушки Насти. ОНа отправляется в Москву, чтобы найти отца и помочь маме, которая сидит в тюрьме, вместо другого человека. Девушку в поезде обворовывают, она встречает мужчину, в которого влюбляется и дальше уже сюжет несется как на крыльях. Новые линии, элементы мистики.

Это оригинальный российский проект. У него есть зарубежная адаптация. И ни на одном телепроекте так часто не меняли ведущих актеров. Ничего странного, что уже в середине проекта в его сюжетных поворотах запутались не только зрители, но и актеры со сценаристами.

С 2008 по 2012 года сняли 820 эпизодов.