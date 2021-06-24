Стало известно, почему Валерий Леонтьев пропал со сцены

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В марте певцу исполнилось 72 года и в последнее время его практически не видно и не слышно.
Леонтьеву в марте сделали операцию на глазах и поэтому он практически не выходит в свет. До операции на глазах, прошедшей зимой у него была очень тяжелая операция на ногах, ведь больные колени беспокоят исполнителя еще с начала 2000-х. Во время исполнения сложных танцев он повредил оба мениска. В силу возраста, старые травмы дают о себе знать.
Проблемы со зрением у певца возникли из-за неудачной пластической операции, из-за которой веки не могли нормально закрываться, а это, в свою очередь, привело к нарушению сна.
Валерий Леонтьев не раз подвергался критике за то, что увлекался пластическими операциями, кто-то даже сравнивал его с "молодящейся бабушкой", а кто-то наоборот ругает кривые руки хирургов, которые изменили лицо певца до неузнаваемости.
Как бы то ни было, пожелаем исполнителю здоровья!
Как бы то ни было, пожелаем исполнителю здоровья!
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Метки: звезды знаменитости интересное люди музыка слава факты
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А вернее, я его люблю за то, что он профи дела своего.
А песню "Дельтоплан" я записал бы в аналы мирогого искуства. Я на ней вырос.
В общем здоровья желаю хорошему человеку.
лет 10 назад,дочка летела с ним в одном самолёте, видела вблизи,говорит это ужасно смотрелось вблизи,лицо как мясная отбивная,очки на всё лицо и все время пытался прикрываться веером.а сейчас наверное вообще Франкенштейн отдыхает
Кого обманешь, только испытываешь испранский стыд, когда старая бабка, идет в мини или там другая в обтяжку телесами чуть не голая скачет на титанике которая))?
И как всплывает имя, уже не думаешь, какой голос, я на ее песнях вырос, а думаешь, фубля, вот дура...
Отличный альбом.
Может, Валера просто устал.
А вот внешность его... Был бы мужиком - не морочил бы себе голову до такой степени.
А так сразу и не скажешь)
А потом отбелил анус в 2006 году. Права девушка, после такого его сложно считать мужчиной.
"Меж нами памяти туман ты как во сне, ты как во сне!"
Вот и пытается артист подогнать себя, ибо сменить весь старые репертуар - там самые лучшие его песни, а "солидных" известных у него нет, а новые в таком возрасте - это совершенно новый чел, никому не известный
-и увидел я что это хорошо.)))