Стало известно, почему Валерий Леонтьев пропал со сцены

Леонтьеву в марте сделали операцию на глазах и поэтому он практически не выходит в свет. До операции на глазах, прошедшей зимой у него была очень тяжелая операция на ногах, ведь больные колени беспокоят исполнителя еще с начала 2000-х. Во время исполнения сложных танцев он повредил оба мениска. В силу возраста, старые травмы дают о себе знать.