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Стало известно, почему Валерий Леонтьев пропал со сцены

Стало известно, почему Валерий Леонтьев пропал со сцены (4 фото)

Автор:
24 июня 2021 17:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   интересное   люди   музыка   слава   факты   
3437
4
В марте певцу исполнилось 72 года и в последнее время его практически не видно и не слышно.

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Метки: звезды   знаменитости   интересное   люди   музыка   слава   факты   
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47  комментариев
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−1
TSIPLIA 2 часа назад
Только ради одной песни его можно уважать: "Маргарита".
А вернее, я его люблю за то, что он профи дела своего.
А песню "Дельтоплан" я записал бы в аналы мирогого искуства. Я на ней вырос.
В общем здоровья желаю хорошему человеку.
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4k
Свирепый Бамбр 6 минут назад
Конченый дед!
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41k
Соломей 6 минут назад
За его многолетнее творчество-респект,но уйти нужно было красиво и раньше.
лет 10 назад,дочка летела с ним в одном самолёте, видела вблизи,говорит это ужасно смотрелось вблизи,лицо как мясная отбивная,очки на всё лицо и все время пытался прикрываться веером.а сейчас наверное вообще Франкенштейн отдыхает
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14k
Hairy. 9 минут назад
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2
Лагши Вприл Полчаса назад
Мляяч всё банальнее.. Допрыгался додрыгался, а во что его одевают он просто не видел. Бедный чувак
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2
Лагши Вприл Полчаса назад
Я статью ещё не читал, но на опережение моя версия! Запретили выдирать перья из экзотических птиц и костюмы на этом иссякли?
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3k
Allmaster Полчаса назад
Уйти со сцены достойно - это лучше, чем потерять уважение, пытаясь показать дряблые ляжки после хирурга.
Кого обманешь, только испытываешь испранский стыд, когда старая бабка, идет в мини или там другая в обтяжку телесами чуть не голая скачет на титанике которая))?
И как всплывает имя, уже не думаешь, какой голос, я на ее песнях вырос, а думаешь, фубля, вот дура...
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18k
Ego sum qui sum 43 минуты назад
а я думал он за Галкина замуж вышел
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2
Лагши Вприл Ego sum qui sum 23 минуты назад
Пхахаахха точно!)
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16k
KOSTELLO 54 минуты назад
Помню по молодости лет слушал его альбом "По дороге в Голливуд".
Отличный альбом.
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10k
кира Час назад
В 72 года скакать веселым зайчиком по сцене как-то неуместно. Да и нового он ничего уже предложить не может. Так что, чем реже появляется, тем лучше для его здоровья, а поклонники, которые его любят и помнят, будут ждать с нетерпением.
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480
Not Found! кира 49 минут назад
Mick Jagger – дата рождения: 26 июля 1943

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397
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Пенсионер в необычной одежде должен выглядеть примерно так, а не как эта петушня в стразах.
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14k
vikklu Час назад
Да на покой давно уже пора, хватит своими престарелыми мощами на сцене трусить. Его светофор давно уже зажёг красный .
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24k
Е-Лена Час назад
Только одна песня из его репертуара мне нравится и сейчас. "Там, в сентябре".
А вот внешность его... Был бы мужиком - не морочил бы себе голову до такой степени.
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5k
Ruk Час назад
неужели этот дед кому то интересен? утянуть кожу на морде так, что глаза не закрываются?! это за гранью разумного... надеюсь что больше его никогда не увижу и не услышу
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3k
Запускайте Берлагу! Час назад
Эх Валерий Яковлевич, Валерий Яковлевич...
"Меж нами памяти туман ты как во сне, ты как во сне!"
Ссылка youtu.be
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19k
Андрей Иванов Час назад
Проблемы Леонтьева в репертуаре - он подразумевает молодого исполнителя. Это не песни Кобзона и Лещенко, которые можно петь в любом возрасте и даже, как коньяк, с возрастом исполнителя, даже становится более солидным.
Вот и пытается артист подогнать себя, ибо сменить весь старые репертуар - там самые лучшие его песни, а "солидных" известных у него нет, а новые в таком возрасте - это совершенно новый чел, никому не известный
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11k
Евгений Час назад
Посмотрите как старели Ален Делон, Пьер Ришар, Шон Коннери - это я понимаю достойно. Брали б с них пример, вместо того, чтоб за вчерашним днём гоняться.
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9k
Кыся 2 часа назад
Ну место попугая занято теперь Киркоровыми.
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9k
Свои Пять Копеек 2 часа назад
Образина - детей пугать.
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
-"В марте певцу исполнилось 72 года и в последнее время его практически не видно и не слышно."-
-и увидел я что это хорошо.)))
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495
Hot tub is my love Опиум для народа Час назад
А что в нём плохого? Я не фанат Валерия Леонтьева, но он ДАЛЕКО не бездарность безголосая. Ну и, судя по травмам, отдаётся любимому делу и слушателю, не жалея себя. Мне кажется, это как минимум достойно уважения.
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568
Андрей 2 часа назад
Почему некоторые не понимают, что молодость не вернешь никакой пластикой. Почему не задуматься о смене имиджа, снять кожанки с крыльями и начать исполнять немного другой репертуар, в т.ч. в хореографии, тем более вокал то присутствует изначально
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