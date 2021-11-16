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До того как стали известными: 19 фото голливудских звезд

До того как стали известными: 19 фото голливудских звезд (20 фото)

Автор:
16 ноября 2021 08:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: детские фото   звезды   знаменитости   подборка   фото   шоу бизнес   
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Здесь мы собрали 19 снимков знаменитостей, где они изображены до того, как о них узнал весь мир.

Знаменитости мирового масштаба не переставая появляются в различных фотосессиях, но вот их снимки из детства — редкая штука. На них можно найти нынешних актёров, певиц, моделей и спортсменов в том возрасте, когда они ещё и не знали, какая слава их ждёт в будущем. Узнать некоторых звёзд на их фотографиях из прошлого может быть сложновато, а другие выглядят точь-в-точь как сейчас.


Хайди Клум

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Джек Николсон

Гвинет Пэлтроу

4-летний Дуэйн Джонсон

Риз Уизерспун в 1987 году

Кэти Перри (в центре), слева её сестра, а справа — мама

Джозеф Гордон-Левитт

Том Хэнкс на выпускном из школы, 1974 год

Дженнифер Гарнер

Мэттью Макконахи в 1988 году

Кортни и Ким Кардашьян

Дэвид Бекхэм

Мадонна

Дженнифер Энистон

Николь Кидман

Синди Кроуфорд

Аманда Сейфрид в 1995 году

Хью Джекман

Памела Андерсон

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Метки: детские фото   звезды   знаменитости   подборка   фото   шоу бизнес   
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4  комментария
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Санёк 2 часа назад
Бекхем- голивудская звезда. Ну и дожили..
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11k
Голос Вселенной Час назад
Самая обворожительная из них - конечно же Николь... Примечательно, что из этой выборки она самая страшненькая... И в какую красавицу выросла!
Гадкий утенок...
По моему мнению, конечно!
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1k
RaiJu Час назад
Дженнифер Гарнер душка. Обожаю ее.
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