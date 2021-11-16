До того как стали известными: 19 фото голливудских звезд

Знаменитости мирового масштаба не переставая появляются в различных фотосессиях, но вот их снимки из детства — редкая штука. На них можно найти нынешних актёров, певиц, моделей и спортсменов в том возрасте, когда они ещё и не знали, какая слава их ждёт в будущем. Узнать некоторых звёзд на их фотографиях из прошлого может быть сложновато, а другие выглядят точь-в-точь как сейчас.

Хайди Клум