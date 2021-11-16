До того как стали известными: 19 фото голливудских звезд

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Здесь мы собрали 19 снимков знаменитостей, где они изображены до того, как о них узнал весь мир.
Знаменитости мирового масштаба не переставая появляются в различных фотосессиях, но вот их снимки из детства — редкая штука. На них можно найти нынешних актёров, певиц, моделей и спортсменов в том возрасте, когда они ещё и не знали, какая слава их ждёт в будущем. Узнать некоторых звёзд на их фотографиях из прошлого может быть сложновато, а другие выглядят точь-в-точь как сейчас.
Хайди Клум
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Джек Николсон
Гвинет Пэлтроу
4-летний Дуэйн Джонсон
Риз Уизерспун в 1987 году
Кэти Перри (в центре), слева её сестра, а справа — мама
Джозеф Гордон-Левитт
Том Хэнкс на выпускном из школы, 1974 год
Дженнифер Гарнер
Мэттью Макконахи в 1988 году
Кортни и Ким Кардашьян
Дэвид Бекхэм
Мадонна
Дженнифер Энистон
Николь Кидман
Синди Кроуфорд
Аманда Сейфрид в 1995 году
Хью Джекман
Памела Андерсон
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