Звезды, выступающие за и против вакцинации от Covid-19

Вакцинация от COVID-19 - в данный момент противоречивая тема. Кто-то спокойно ставит прививку и уже давно вступил в ряды вакцинированных, а другие в то же время яро выступают против вакцинации. Узнаем мнение некоторых голливудских звезд на эту тему - кто из них "за" вакцинацию, а кто зарекается "никогда не делать этого".

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1. Райан Рейнольдс - за вакцину 0 Источник: В марте звезда "Дэдпула" поделился в соцсетях тем, что вакцинировался от Covid-19. Под фотографией актер, как всегда, тонко пошутил: "Наконец-то получил 5G".

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2. Блейк Лайвли - за вакцину 0 Источник: Жена Райана Рейнольдса, актриса Блейк Лайвли, тоже вакцинировалась. Актриса опубликовала фото, где ей делают прививку, с подписью: "Найдите в своей жизни кого-то, кто будет смотреть на вас так же, как я смотрю на медсестру, делающую мне прививку".

3. Роб Шнайдер - против вакцины 0 Источник: Актер Роб Шнайдер яро выступает против вакцинации. Он часто публикует противоречивые заявления в Твиттере, в том числе мемы против вакцины. Он также назвал вакцинацию "экспериментальной генной терапией".

4. Бритни Спирс - за вакцину 0 Источник: Певица вступила в ряды вакцинированных в апреле. Она поделилась этим в Twitter, опубликовав видео. "Многие в сети писали, что место укола будет жутко болеть, но я вообще ничего не почувствовала. Я в порядке," - сказала Бритни.

Got the COVID vaccine 😳💉 …. Great success 😂 …. High-five 🖐🏻 !!!!!! pic.twitter.com/qr9e0RUA9Q — Britney Spears (@britneyspears) April 8, 2021

5. Самира Армстронг - против вакцины 0 Источник: Актриса Самира Армстронг часто публикует в Твиттере посты против вакцинации. Она назвала вакцину против Covid-19 "непроверенной штукой, сделанной преступниками".

6. Мэрайя Кэри - за вакцину 0 Источник: В апреле певица опубликовала в Instagram видео, на котором она делает прививку. Во время укола она издала маленький визг, и пропела высокую ноту!

7. Розарио Доусон - за вакцину 0 Источник: В марте звезда фильма "Мандалорец" опубликовала видео и подтвердила, что вступила в ряды вакцинированных. "Это лучшее оружие, которое у нас есть для борьбы со смертельной пандемией, которая опустошает страну," - написала актриса.

8. Хью Джекман - за вакцину 0 Источник: В апреле звезда "Людей Икс" поделился в Instagram фотографией, на которой он делает прививку. "Исцеляющие способности Росомахи не смогут спасти меня от Covid-19, но вакцина может," - написал актер.

9. Джо Джонас и Софи Тернер - за вакцину 0 Источник: В апреле певец Джо Джонас и звезда "Игры престолов" Софи Тернер опубликовали в Instagram фотографию, где они показали пластыри после вакцинации. "Давайте скажем "Нет" вирусу," - написали ребята.

10. Сэмюэл Л. Джексон - за вакцину 0 Источник: В январе актер поделился своими фотографиями в очереди на вакцину. "Получил первую порцию!" - написал актер.

11. Чет Хэнкс, сын актеров Тома Хэнкса и Риты Уилсон - против вакцины 0 Источник: Актер и музыкант Чет Хэнкс, сын актеров Тома Хэнкса и Риты Уилсон, выступает резко против вакцины. Парень не раз записывал видео в Инстаграме, говоря: "Никто никогда не уколет меня этой чертовой иглой!".

12. Дуэйн Джонсон - за вакцину 0 Источник: "Скала" поставил прививку еще в мае. Он также выразил свое уважение "фронтовым воинам здравоохранения в США и во всем мире" под фотографией.