Звезды, выступающие за и против вакцинации от Covid-19

1105
22
Вакцинация от COVID-19 - в данный момент противоречивая тема. Кто-то спокойно ставит прививку и уже давно вступил в ряды вакцинированных, а другие в то же время яро выступают против вакцинации. Узнаем мнение некоторых голливудских звезд на эту тему - кто из них "за" вакцинацию, а кто зарекается "никогда не делать этого".
1. Райан Рейнольдс - за вакцину
В марте звезда "Дэдпула" поделился в соцсетях тем, что вакцинировался от Covid-19. Под фотографией актер, как всегда, тонко пошутил: "Наконец-то получил 5G".
×
2. Блейк Лайвли - за вакцину
Жена Райана Рейнольдса, актриса Блейк Лайвли, тоже вакцинировалась. Актриса опубликовала фото, где ей делают прививку, с подписью: "Найдите в своей жизни кого-то, кто будет смотреть на вас так же, как я смотрю на медсестру, делающую мне прививку".
3. Роб Шнайдер - против вакцины
Актер Роб Шнайдер яро выступает против вакцинации. Он часто публикует противоречивые заявления в Твиттере, в том числе мемы против вакцины. Он также назвал вакцинацию "экспериментальной генной терапией".
4. Бритни Спирс - за вакцину
Певица вступила в ряды вакцинированных в апреле. Она поделилась этим в Twitter, опубликовав видео. "Многие в сети писали, что место укола будет жутко болеть, но я вообще ничего не почувствовала. Я в порядке," - сказала Бритни.
Got the COVID vaccine 😳💉 …. Great success 😂 …. High-five 🖐🏻 !!!!!! pic.twitter.com/qr9e0RUA9Q— Britney Spears (@britneyspears) April 8, 2021
5. Самира Армстронг - против вакцины
Актриса Самира Армстронг часто публикует в Твиттере посты против вакцинации. Она назвала вакцину против Covid-19 "непроверенной штукой, сделанной преступниками".
6. Мэрайя Кэри - за вакцину
В апреле певица опубликовала в Instagram видео, на котором она делает прививку. Во время укола она издала маленький визг, и пропела высокую ноту!
7. Розарио Доусон - за вакцину
В марте звезда фильма "Мандалорец" опубликовала видео и подтвердила, что вступила в ряды вакцинированных. "Это лучшее оружие, которое у нас есть для борьбы со смертельной пандемией, которая опустошает страну," - написала актриса.
8. Хью Джекман - за вакцину
В апреле звезда "Людей Икс" поделился в Instagram фотографией, на которой он делает прививку. "Исцеляющие способности Росомахи не смогут спасти меня от Covid-19, но вакцина может," - написал актер.
9. Джо Джонас и Софи Тернер - за вакцину
В апреле певец Джо Джонас и звезда "Игры престолов" Софи Тернер опубликовали в Instagram фотографию, где они показали пластыри после вакцинации. "Давайте скажем "Нет" вирусу," - написали ребята.
10. Сэмюэл Л. Джексон - за вакцину
В январе актер поделился своими фотографиями в очереди на вакцину. "Получил первую порцию!" - написал актер.
11. Чет Хэнкс, сын актеров Тома Хэнкса и Риты Уилсон - против вакцины
Актер и музыкант Чет Хэнкс, сын актеров Тома Хэнкса и Риты Уилсон, выступает резко против вакцины. Парень не раз записывал видео в Инстаграме, говоря: "Никто никогда не уколет меня этой чертовой иглой!".
12. Дуэйн Джонсон - за вакцину
"Скала" поставил прививку еще в мае. Он также выразил свое уважение "фронтовым воинам здравоохранения в США и во всем мире" под фотографией.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 14 звезд, которые использовали приложения для знакомств
- У всех свои тараканы: 16 странностей классических актеров Голливуда
- 12 самых "дорогих" разводов знаменитостей
- 30 людей, которые случайно встретили знаменитостей
- 16 знаменитостей с необычными талантами и хобби
13
Понравилось13
Новости партнёров
Сегодня наблюдал на Тенерифе. С утра жара выше +30*t .Привито более 70% населения. Родители приведшие своих детей -100% все в масках .Дети с 6 лет весь школьный день - в маске. Но есть и те родители,что привели и 4 и 5 летних детей в школу в маске.
Вот такой вот капец.
Сейчас сообщи по телеку ,что в случае ношения ошейника защитные функции вакцины повышаются на 3 % = начнут носить ошейники.
Такого скопища дебилов в одном месте я уже давно не видел.
Наверное только потому, что маске ее морда еще больше выглядит, так сто приходится большие очки надевать для симметрии)))
Все умные люди давно вакцинировались. Немногие из них всё же заболели Ковидом. Но у всех привитых Ковид прошёл, как обычная банальная сезонная простуда. У кого-то даже обрняние-осязание не пропадали.
Хвала Спутнику 5, российским вирусологам, иммунологам и фармацевтике!