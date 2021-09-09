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Звезды, выступающие за и против вакцинации от Covid-19

Звезды, выступающие за и против вакцинации от Covid-19 (22 фото)

Автор:
09 сентября 2021 15:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: COVID-19   Вакцинация   звезды   знаменитости   пандемия   подборка   фото   шоу бизнес   
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Вакцинация от COVID-19 - в данный момент противоречивая тема. Кто-то спокойно ставит прививку и уже давно вступил в ряды вакцинированных, а другие в то же время яро выступают против вакцинации. Узнаем мнение некоторых голливудских звезд на эту тему - кто из них "за" вакцинацию, а кто зарекается "никогда не делать этого".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: COVID-19   Вакцинация   звезды   знаменитости   пандемия   подборка   фото   шоу бизнес   
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
В Испании начался учебный год.
Сегодня наблюдал на Тенерифе. С утра жара выше +30*t .Привито более 70% населения. Родители приведшие своих детей -100% все в масках .Дети с 6 лет весь школьный день - в маске. Но есть и те родители,что привели и 4 и 5 летних детей в школу в маске.
Вот такой вот капец.
Сейчас сообщи по телеку ,что в случае ношения ошейника защитные функции вакцины повышаются на 3 % = начнут носить ошейники.
Такого скопища дебилов в одном месте я уже давно не видел.
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−9
Bumerang Return 6 минут назад
Ииии, и что ? "их мнения с актерским авторитетом должно повлиять на всемирное общество" не получится не найдетесь вся Европа с некоторыми Штатами шумит волнуется и.т.д. Во-Первых не звезды а [мат] ! Слышать о них бы не слышал не говоря видеть....! во-вторых это провокационный пост....! и да...! что же вы Роберта Де Ниро не внесли в свой провокационный пост ? потому что он другого мнения и не разделяет вашего рабского мнения?!
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792
Енотохан Полчаса назад
Опять начинается, кто за, кто против...вы задолбали дебилы уже постить всякую ху*ету!! Дизлайк сука!
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304
Елена Букреева Час назад
Старикам надо следить за уровнем гемоглобина. У свекрови две подружки - одна в реанимации, другая просто в больнице после вакцинации. Оказалось, что антитела уничтожают эритроциты. Врачи сказали, что это частое явление. Если у молодежи кроветворные органы работают хорошо, и они почувствуют лишь небольшую слабость первое время, то старики рискуют больше. Правда, не помню чем именно они прививались. Короноваком что ли.
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4k
Shtoppi Час назад
<<6. Мэрайя Кэри - за вакцину>>
Наверное только потому, что маске ее морда еще больше выглядит, так сто приходится большие очки надевать для симметрии)))
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5k
М С Час назад
Звезды в космосе, а это просто примелькавшиеся морды. Их мнение для меня ничто.
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9k
Эльза Вайнц Час назад
В период Ковида очень хорошо стало видно, кто идиот в твоём окружении. Это антипрививочники.
Все умные люди давно вакцинировались. Немногие из них всё же заболели Ковидом. Но у всех привитых Ковид прошёл, как обычная банальная сезонная простуда. У кого-то даже обрняние-осязание не пропадали.
Хвала Спутнику 5, российским вирусологам, иммунологам и фармацевтике!
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3k
Слава Андреев 2 часа назад
Дуэйн Джонсон реально -Скала)))) просто груда мышц.
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344
Мурчелло Слава Андреев 40 минут назад
Займись спортом,тоже таким стснешь.
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