12 самых "дорогих" разводов знаменитостей

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Ничто не вечно в нашем мире - это касается и отношений. Стоит только посмотреть, например, на голливудских звезд. Пара знаменитостей годами была в счастливом браке, и их любовь казалась нерушимой - но вдруг наступает бракоразводный процесс с миллионами компенсации в придачу. Узнаем о нескольких самых дорогих разводах среди знаменитостей.
Дэвид и Шеннон Беадор
Звезды американского реалити-шоу "Настоящие домохозяйки округа Ориндж" пытались спасти брак несколько лет, несмотря на измену Дэвида. Однако, в 2017 году Шэннон подала на развод, получив в результате 1,4 млн долларов, а также 10 000 долларов (742 тыс. рублей) алиментов каждый месяц.
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Джонни Депп и Эмбер Херд
Хотя актеры были женаты всего 15 месяцев, последующие разбирательства и скандалы длились гораздо дольше. В результате Херд получила семь миллионов долларов, которые она пожертвовала на благотворительность. Она обвинила Деппа в домашнем насилии, и он обвинил ее в том же. В конце концов пара подписала соглашение о неразглашении и закрыла судебное разбирательство.
Фил Коллинз и Орианна Бейтс
В 2006 году певец и автор песен Фил Коллинз развелся с женой Орианной Бейтс после семи лет брака. Развод обошелся ему в 46,68 миллиона долларов, что стало рекордом в истории Великобритании на то время. После первого развода пара снова сошлась в 2016 году, и снова рассталась в 2020 году. Хотя они не вступали в повторный брак, Бейтс утверждала о своем праве на финансовую компенсацию из-за разрыва. Сейчас она ожидает решения суда, и не теряя времени, выставляет на аукцион записи и награды Коллинза, которые находились в их общем доме.
Пол Маккартни и Хизер Миллс
В апреле 1999 года, через год после смерти жены Линды Истман, Пол Маккартни познакомился с бывшей моделью Хизер Миллс. Пара поженилась в 2002 году, но брак оказался краткосрочным и несчастливым. В 2008 году он был расторгнут, при этом Маккартни пришлось выплатить своей жене 50 миллионов долларов (первоначально она требовала сумму 250 млн долларов). Маккартни также платит 70 000 долларов в год на содержание ребенка, и плату за обучение их дочери Беатрис.
Мадонна и Гай Ричи
Восьмилетний брак Мадонны и Гая Ричи закончился в 2008 году. В результате процесса Мадонна выплатила бывшему супругу около 76 млн долларов. Хотя развод уже давно завершен, пара часто попадает в заголовки газет, споря об опеке над детьми.
Кевин Костнер и Синди Силва
Пара познакомилась еще в колледже, поженилась в 1977 году, и развелась спустя 16 лет брака. После развода Костнер выплатил бывшей супруге 80 миллионов долларов.
Харрисон Форд и Мелисса Мэтисон
21-летний брак актера Харрисона Форда и сценариста Мелиссы Мэтисон закончился тем, что Форд выплатил супруге от 85 до 118 миллионов долларов. Пара рассталась в 2000 году, говорят, из-за встреч Форда с молодой женщиной, а в 2003 году был завершен бракоразводный процесс.
Стивен Спилберг и Эми Ирвинг
Знаменитый режиссер был женат на актрисе Эми Ирвинг четыре года. В результате развода в 1989 Спилберг выплатил супруге 100 миллионов долларов. Еще в начале их отношений Спилберг составил брачный контракт на салфетке, а во время бракоразводного процесса предоставил ее суду. Это сочли за неуважение к суду, и обязали режиссера отдать половину состояния бывшей жене.
Тайгер Вудс и Элин Нордегрен
После шести лет брака профессиональный гольфист Тайгер Вудс признался жене, модели Элин Нордегрен, в нескольких интрижках на стороне. Нордегрен подала на развод в 2010 году, и получила 110 миллионов долларов в качестве компенсации.
Майкл Джордан и Хуанита Ваной
Брак известного баскетболиста и модели Хуаниты Ваной продлился 17 лет. Они развелись в 2016 году - при этом Ваной получила 168 миллионов долларов. Это был не первый раз, когда они пытались развестись - пара уже пару раз подавала на развод, но в предыдущие разы они сходились снова.
Мел Гибсон и Робин Мур
30 лет брака, семеро детей - эта пара казалась крепкой и счастливой, но в 2009 году Мур подала на развод, узнав об отношениях Гибсона с пианисткой Оксаной Григорьевой, с которой у них вскоре родился ребенок. В результате развода бывшая жена актера получила 425 миллионов долларов.
Джефф Безос и Маккензи Скотт
Возможно, это - самый дорогой развод в истории. В 2019 году основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос развелся с женой, выплатив ей 36 миллиардов долларов. Их брак продлился 25 лет. После этого Маккензи Скотт считается одной из самых богатых женщин в мире - но по сообщениям источников, она уже отдала несколько миллиардов на благотворительность.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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