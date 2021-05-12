12 самых "дорогих" разводов знаменитостей

В 2006 году певец и автор песен Фил Коллинз развелся с женой Орианной Бейтс после семи лет брака. Развод обошелся ему в 46,68 миллиона долларов, что стало рекордом в истории Великобритании на то время. После первого развода пара снова сошлась в 2016 году, и снова рассталась в 2020 году. Хотя они не вступали в повторный брак, Бейтс утверждала о своем праве на финансовую компенсацию из-за разрыва. Сейчас она ожидает решения суда, и не теряя времени, выставляет на аукцион записи и награды Коллинза, которые находились в их общем доме.