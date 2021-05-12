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12 самых "дорогих" разводов знаменитостей

12 самых "дорогих" разводов знаменитостей (13 фото)

Автор:
12 мая 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   люди   подборка   разводы   слава   фото   шоу бизнес   
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Ничто не вечно в нашем мире - это касается и отношений. Стоит только посмотреть, например, на голливудских звезд. Пара знаменитостей годами была в счастливом браке, и их любовь казалась нерушимой - но вдруг наступает бракоразводный процесс с миллионами компенсации в придачу. Узнаем о нескольких самых дорогих разводах среди знаменитостей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: звезды   знаменитости   люди   подборка   разводы   слава   фото   шоу бизнес   
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