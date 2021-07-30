14 звезд, которые использовали приложения для знакомств

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Знаменитостям бывает сложно познакомиться с кем-то в обычной обстановке, поэтому они ищут другие способы устроить личную жизнь. Например, те же приложения для знакомств - это намного быстрее и удобнее, и некоторые звезды открыто признавались в том, что их использовали. Кроме того, некоторые приложения созданы специально для знакомств знаменитостей. Узнаем, какие звезды знакомились онлайн!
1. Дрю Бэрримор
Актриса Дрю Бэрримор долго не могла отойти от развода со своим третьим мужем Уиллом Копельманом. Но в сентябре 2020 года, после просмотра сериала "Бриджертоны", Дрю вдохновилась и начала снова ходить на свидания, используя приложение Raya. "Я вернулась в приложение для знакомств во время просмотра "Бриджертонов", и подумала: "Я не умерла! Я жива!" Для меня это был большой шаг. Это было похоже на просмотр еженедельника США," - сказала актриса в интервью.
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2. Шарлиз Терон
На шоу Эллен Дедженерес актриса Шарлиз Терон призналась, что однажды подруга познакомила ее с миром приложений для знакомств. "Я буду говорить как старушка, но там полно легкомысленных парней с фото с голым торсом. Если написать им, потом сразу начинается флирт, и это немного неловко, потому что ты не знаешь этого человека, а он пытается заигрывать, типа: "Как дела, детка?" - сказала актриса.
3. Зак Эфрон
Актер Зак Эфрон удивил многих своих поклонников, когда признался, что был на Tinder. "Удивительно, но когда я начал использовать Тиндер, меня просто никто не "выбирал". Все думали, что я фейк. Тогда я так и не встретился ни с кем," - признался Зак в интервью 2016 года.
4. Кэти Перри
Сейчас певица Кэти Перри занята семейными хлопотами с Орландо Блумом и их дочкой Дейзи. Но до встречи с Блумом она признавалась, что сидела в приложениях знакомств. На интервью Breakfast Club она заявила, что была зарегистрирована на Tinder под псевдонимом и довольно долго им пользовалась, так как у нее было мало свободного времени.
5. Деми Ловато
Певица Деми Ловато сейчас одинока, и она однажды призналась, что пользовалась приложением для знакомств Raya. Ее даже занесли в черный список за то, что она несколько раз удаляла приложение и возвращалась снова.
6. Хилари Дафф
Сейчас актриса Хилари Дафф - мать двоих детей и счастливая жена Мэтью Комы. Однако еще до того, как она встретила его, она призналась, что использовала Тиндер. Сначала это было ради шутки с подругами, но какое-то время актриса общалась в приложении. Правда, до встреч это так и не довело.
7. Мэттью Перри
В ноябре 2020 года Перри обручился с литературным агентом, Молли Гурвиц, но позже пара объявила о расторжении помолвки. Это случилось после того, как 19-летняя пользовательница приложения Raya обвинила Перри в приставаниях, и скриншоты их переписки стали вирусными в сети.
8. Орландо Блум
Актер Орландо Блум в настоящее время заботится о дочке вместе с возлюбленной Кэти Перри. Но до этого она рассказал об одном забавном случае. Когда-то Блум создал поддельный профиль в Facebook, чтобы встречаться с одинокими дамами, и даже использовал фотографию своего друга вместо своей собственной. Баловство продлилось недолго.
9. Шэрон Стоун
Однажды Шэрон Стоун написала в своем Твиттере жалобу на приложение знакомств Bumble, где ее заблокировали. "Мой аккаунт заблокировали. Некоторые пользователи сообщили, что мой аккаунт фейковый! Как так, ребята? Верните меня обратно на охоту!" - написала актриса.
10. Элайджа Вуд
До того, как актер Элайджа Вуд встретил свою сегодняшнюю избранницу-продюсера, он активно использовал приложение для знакомств Raya. Многие пользователи говорили о том, что видели профиль актера. Поскольку там нужно пройти особую проверку, можно с уверенностью сказать, что это действительно был Элайджа.
11. Линдси Лохан
У актрисы Линдси Лохан была история с Tinder. Она пользовалась приложением и "лайкала" парней, и случайно наткнулась там на своего брата. Она опубликовала скриншот с профилем брата в соцсетях - тогда все и поняли, что актриса тоже использует Тиндер.
12. Эминем
Когда в 2017 году рэпера спросили, как он знакомится с девушками, он признался, что использовал Tinder. Кроме того, на этом интервью Эминем пошутил, что использовал приложение для геев Grindr - все до сих пор интересуются, правда это или шутка. Эминем также признался, что в одно время часто посещал стрип-клубы.
13. Кара Делевинь
Модель Кару Делевинь замечали в приложении Raya. Известно, что у бисексуальной модели было несколько отношений с известными людьми, но на данный момент Кара свободна.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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