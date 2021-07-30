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14 звезд, которые использовали приложения для знакомств

14 звезд, которые использовали приложения для знакомств (15 фото)

Автор:
30 июля 2021 16:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актрисы   звезды   знакомства в Интернете   знаменитости   отношения   подборка   фото   шоу бизнес   
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Знаменитостям бывает сложно познакомиться с кем-то в обычной обстановке, поэтому они ищут другие способы устроить личную жизнь. Например, те же приложения для знакомств - это намного быстрее и удобнее, и некоторые звезды открыто признавались в том, что их использовали. Кроме того, некоторые приложения созданы специально для знакомств знаменитостей. Узнаем, какие звезды знакомились онлайн!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актрисы   звезды   знакомства в Интернете   знаменитости   отношения   подборка   фото   шоу бизнес   
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doker 42 минуты назад
Реклама приложений для знакомств с помощью знаменитости. Кругленькую сумму, небось, отвалили при найме.
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