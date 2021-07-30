14 звезд, которые использовали приложения для знакомств

Актриса Дрю Бэрримор долго не могла отойти от развода со своим третьим мужем Уиллом Копельманом. Но в сентябре 2020 года, после просмотра сериала "Бриджертоны", Дрю вдохновилась и начала снова ходить на свидания, используя приложение Raya. "Я вернулась в приложение для знакомств во время просмотра "Бриджертонов", и подумала: "Я не умерла! Я жива!" Для меня это был большой шаг. Это было похоже на просмотр еженедельника США," - сказала актриса в интервью.