Хохлатый дикобраз: Единственный грызун, который способен мгновенно убить льва. Почему его иголки настолько смертоносны?

FISHKINET
Позанималась на велотренажере и оказалась на операционном столе (5 фото) Позанималась на велотренажере и оказалась на операционном столе (5... Коротко о ситуации с QR-кодами Коротко о ситуации с QR-кодами 15 необычных фотографий увлекательных вещей 15 необычных фотографий увлекательных вещей 25 неудачников и их несчастная жизнь 25 неудачников и их несчастная жизнь Как вычислили серийного убийцу, который прекратил убивать в 1986 году, и был уверен, что его никогда не поймают Как вычислили серийного убийцу, который прекратил убивать в 1986... Кто был мужчиной, что спустил с лестницы Доцента Кто был мужчиной, что спустил с лестницы Доцента Зачем морским минам нужны шипы? Зачем морским минам нужны шипы? По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик Олег Анофриев: детская травма, уникальный голос и 65 лет счастливого брака Олег Анофриев: детская травма, уникальный голос и 65 лет... 17 моментов обыкновенного счастья: или каким должен быть настоящий сервис и забота о клиентах 17 моментов обыкновенного счастья: или каким должен быть настоящий... Соратница Зюганова раскритиковала Голикову за введение QR-кодов. «Может конституцию отменить?» Соратница Зюганова раскритиковала Голикову за введение QR-кодов.... Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Можно ходить по городу без страха Можно ходить по городу без страха Прикольные надписи на чеках в супермаркетах Прикольные надписи на чеках в супермаркетах История «Трёх богатырей»: как создаются знаменитые мультфильмы История «Трёх богатырей»: как создаются знаменитые мультфильмы Перетягивание каната в исполнении орангутана и семейства выдр Перетягивание каната в исполнении орангутана и семейства выдр 20 привычных для всех вещей, нетипичные размеры которых поражают 20 привычных для всех вещей, нетипичные размеры которых поражают "Жуй кокосы! Ешь бананы!" Откуда взялась "Чунга-Чанга" "Жуй кокосы! Ешь бананы!" Откуда взялась "Чунга-Чанга" Хулиган из фильма «Тимур и его команда», добровольно ушедший на фронт. Его судьба до сих пор остается загадкой Хулиган из фильма «Тимур и его команда», добровольно ушедший на...
Хохлатый дикобраз: Единственный грызун, который способен мгновенно убить льва. Почему его иголки настолько смертоносны?

Хохлатый дикобраз: Единственный грызун, который способен мгновенно убить льва. Почему его иголки настолько смертоносны? (10 фото)

Автор:
13 ноября 2021 21:01
Метки: животные   интересно   факты   
536
10

Иногда мне кажется, что грызуны сознательно портят жизнь человекам. Мыши подрывают нашу экономику через уничтожение провизии. Крысы испокон веков разносят опасные болезни. А хохлатые дикобразы, например, ранят людей, бьются об машины и убивают львов.

Да, хохлатым называют того самого дикобраза, которого каждый хоть раз видел в документалках про животных. Обитает он на равнинах Северной и Экваториальной Африки, а также в... Италии. Туда его завезли древние римляне. Зачем? Ну, как вам сказать. Гигантская крыса-панк не может не восхищать!

×
×

Хохлатый дикобраз входит в тройку самых больших грызунов мира. Его вес может доходить до 27 килограммов. Но самое главное, свою панковскую шевелюру он превратил в полноценное оружие. Да, иглы дикобраза — это шерсть, просто очень, ОЧЕНЬ жёсткая.

И без того немаленький грызун превращается в опасную машину по уничтожению врагов и растительности. Без зазрения совести он объедает плоды, листья, кору. А оказавшись на фермерской плантации дикобраз устроит резню всем плодам и побегам. А кто его остановит? Дикобраз способен убить иглами даже льва, что уж говорить о несчастных фермерах.

Из 40 больших кошек, напавших на дикобраза, 10 умирают мгновенно. Иглы входят в тело так глубоко, что задевают жизненно важные органы. И это ещё цветочки. Если вытащить иголки дикобраза не получится, хищник скорее всего погибнет.

Дело в том, что напоровшись на иглы дикобраза, вытащить их просто так не получится. Вы же не забыли, что их шипы — это шерсть? Так вот, и у нас, и у дикобразов, волосы покрыты чешуйками. Так иголки дикобраза превратились в прокаченные стрелы: они легко входят, а выходят с адской болью. А если иглу не вытаскивать, она сама будет проникать в тело! С каждым движением пострадавший загоняет её глубже. И всё опять из-за злополучных чешуек.

Многочисленные ранки вызывают воспаление. Игла — боль. Хищник, измождённый страданиями и язвами становится слабым. Больше он не может охотиться на свою основную добычу. Поэтому леопарды и львы переходят на более беззащитный паёк. Например, домашний скот и людей.

Конечно, такая судьба ждёт не всех мясоедов. Но все жители Африки уведомлены о том, что дикобраз — еда смертельно острая. На колючего грызуна охотятся исключительно в тех случаях, когда никакую другую добычу найти не получается. Например, в более засушливых районах Африки. Там дикобраз становится добычей в 3 раза чаще.

Не мудрено, что от такой защиты дикобраз потерял всякую бдительность, отчего теперь страдает и сам. Гигантские крысы, привыкшие к особому отношению со стороны местной фауны, не боятся расхаживать по дорогам и фермам. Логика проста: все их сторонятся, значит и люди тоже будут! Увы, грызун не знает о существовании огнестрела и машин, всё чаще погибая то от пули, то под колёсами.

Впрочем, они продолжают цепляться за жизнь с вызывающим уважение упорством. До 2-3 летнего возраста самцы и самки играют в упёртых социофобов и держатся подальше от любых других представителей своего вида. А потом — искра, буря, безумие, совместная ипотека на всю жизнь и несколько поколений спиногрызов. Если североафриканские популяции ещё как-то сдерживают свои любовные порывы, то южане умудряются заделать 2-3 выводка детишек за 1 год! И это при беременности сроком в 110 дней!

К счастью, уход молодёжи требуется минимальный. Детишки рождаются зрячими, зубастыми и довольно подвижными. А через 2 недели их мягкая шёрстка превращается в твёрдые колючки. В это же время мамаша перестаёт кормить своих детей молоком, никому не нравится исколотое брюхо.


Моя оценка хохлатым дикобразам: 33 несчастья. Именно столько проблем они могут принести за 15-20 лет своей жизни. Крутые ребята!

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: животные   интересно   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Минчанин Полчаса назад
Дикобразы в принципе имеют большой ареал распространения. Обитают в Африке, по всей Азии, на юге Европы. В том числе - и в России. И те дикобразы, которые живут в Европе и Азии практически ничем не отличаются по своим "смертоносным" свойствам от их африканских родичей.
Американские дикобразы относятся к другому семейству.
Все дикобразы - достаточно умные и обучаемые животные.
Видео о том, как обращаться с дикобразами:
Ссылка youtu.be

А вот новорожденный дикобраз:
Ссылка youtu.be

А это американские дикобразы:
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться "Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе Лопастехвостый геккон: весь в морщинах и складках Лопастехвостый геккон: весь в морщинах и складках 10 интересных фактов и особенностей из жизни чепрачного тапира 10 интересных фактов и особенностей из жизни чепрачного тапира Как живут гориллы: 10 интересных повадок и привычек из жизни самых крупных обезьян Как живут гориллы: 10 интересных повадок и привычек из жизни самых крупных обезьян 14 известных пород собак, которые оказались очень древними 14 известных пород собак, которые оказались очень древними
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3963600



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"Лишите ее прав!": участница конкурса красоты, сбившая Елену Сафонову в Москве, должна быть наказана
2
357
"Лишите ее прав!": участница конкурса красоты, сбившая Елену Сафонову в Москве, должна...
Когда у тебя паранойя: наглядные примеры психоза, в которых вы узнаете себя
3
125
Когда у тебя паранойя: наглядные примеры психоза, в которых вы узнаете себя
Набирающие популярность
Что такое «расизм» в современном понимании
1
48
Что такое «расизм» в современном понимании
Спорт и сахар: единство или противоположность?
0
5
Спорт и сахар: единство или противоположность?
Позанималась на велотренажере и оказалась на операционном столе (5 фото)
Позанималась на велотренажере и оказалась на операционном столе (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#люди#знаменитости#актеры#картинки#автомир#прикольные#аварии
#Юмор#Россия#кино#прикол#Ynews#автомобили#СССР#комментарии#Москва#голливуд
#интересно#животные#интересное#подборка#новости#дтп#сша#милота#qr-код#дети

На что жалуетесь?

Вернуться