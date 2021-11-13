Хохлатый дикобраз: Единственный грызун, который способен мгновенно убить льва. Почему его иголки настолько смертоносны?

Иногда мне кажется, что грызуны сознательно портят жизнь человекам. Мыши подрывают нашу экономику через уничтожение провизии. Крысы испокон веков разносят опасные болезни. А хохлатые дикобразы, например, ранят людей, бьются об машины и убивают львов.
Да, хохлатым называют того самого дикобраза, которого каждый хоть раз видел в документалках про животных. Обитает он на равнинах Северной и Экваториальной Африки, а также в... Италии. Туда его завезли древние римляне. Зачем? Ну, как вам сказать. Гигантская крыса-панк не может не восхищать!
Хохлатый дикобраз входит в тройку самых больших грызунов мира. Его вес может доходить до 27 килограммов. Но самое главное, свою панковскую шевелюру он превратил в полноценное оружие. Да, иглы дикобраза — это шерсть, просто очень, ОЧЕНЬ жёсткая.
И без того немаленький грызун превращается в опасную машину по уничтожению врагов и растительности. Без зазрения совести он объедает плоды, листья, кору. А оказавшись на фермерской плантации дикобраз устроит резню всем плодам и побегам. А кто его остановит? Дикобраз способен убить иглами даже льва, что уж говорить о несчастных фермерах.
Из 40 больших кошек, напавших на дикобраза, 10 умирают мгновенно. Иглы входят в тело так глубоко, что задевают жизненно важные органы. И это ещё цветочки. Если вытащить иголки дикобраза не получится, хищник скорее всего погибнет.
Дело в том, что напоровшись на иглы дикобраза, вытащить их просто так не получится. Вы же не забыли, что их шипы — это шерсть? Так вот, и у нас, и у дикобразов, волосы покрыты чешуйками. Так иголки дикобраза превратились в прокаченные стрелы: они легко входят, а выходят с адской болью. А если иглу не вытаскивать, она сама будет проникать в тело! С каждым движением пострадавший загоняет её глубже. И всё опять из-за злополучных чешуек.
Многочисленные ранки вызывают воспаление. Игла — боль. Хищник, измождённый страданиями и язвами становится слабым. Больше он не может охотиться на свою основную добычу. Поэтому леопарды и львы переходят на более беззащитный паёк. Например, домашний скот и людей.
Конечно, такая судьба ждёт не всех мясоедов. Но все жители Африки уведомлены о том, что дикобраз — еда смертельно острая. На колючего грызуна охотятся исключительно в тех случаях, когда никакую другую добычу найти не получается. Например, в более засушливых районах Африки. Там дикобраз становится добычей в 3 раза чаще.
Не мудрено, что от такой защиты дикобраз потерял всякую бдительность, отчего теперь страдает и сам. Гигантские крысы, привыкшие к особому отношению со стороны местной фауны, не боятся расхаживать по дорогам и фермам. Логика проста: все их сторонятся, значит и люди тоже будут! Увы, грызун не знает о существовании огнестрела и машин, всё чаще погибая то от пули, то под колёсами.
Впрочем, они продолжают цепляться за жизнь с вызывающим уважение упорством. До 2-3 летнего возраста самцы и самки играют в упёртых социофобов и держатся подальше от любых других представителей своего вида. А потом — искра, буря, безумие, совместная ипотека на всю жизнь и несколько поколений спиногрызов. Если североафриканские популяции ещё как-то сдерживают свои любовные порывы, то южане умудряются заделать 2-3 выводка детишек за 1 год! И это при беременности сроком в 110 дней!
К счастью, уход молодёжи требуется минимальный. Детишки рождаются зрячими, зубастыми и довольно подвижными. А через 2 недели их мягкая шёрстка превращается в твёрдые колючки. В это же время мамаша перестаёт кормить своих детей молоком, никому не нравится исколотое брюхо.
Моя оценка хохлатым дикобразам: 33 несчастья. Именно столько проблем они могут принести за 15-20 лет своей жизни. Крутые ребята!
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Американские дикобразы относятся к другому семейству.
Все дикобразы - достаточно умные и обучаемые животные.
Видео о том, как обращаться с дикобразами:
А вот новорожденный дикобраз:
А это американские дикобразы: