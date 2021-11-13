Хохлатый дикобраз: Единственный грызун, который способен мгновенно убить льва. Почему его иголки настолько смертоносны?

К счастью, уход молодёжи требуется минимальный. Детишки рождаются зрячими, зубастыми и довольно подвижными. А через 2 недели их мягкая шёрстка превращается в твёрдые колючки. В это же время мамаша перестаёт кормить своих детей молоком, никому не нравится исколотое брюхо.

Моя оценка хохлатым дикобразам: 33 несчастья. Именно столько проблем они могут принести за 15-20 лет своей жизни. Крутые ребята!