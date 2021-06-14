Другой пост проливает свет на недобрые сообщения, которые они получают на регулярной основе с тех самых пор, как стали освещать свои романтические отношения в Интернете.



На видео, озаглавленном «Я защищаю свою девушку в разделе комментариев», видно, как молодой человек бросает предметы домашнего обихода, такие как метла и чашка, в камеру телефона.



В сообщениях от жестоких пользователей TikTok часто встречаются предположения, что он с ней только потому, что она богата, в то время как другие просто задаются вопросом, искренна ли их любовь или же это просто пиар-ход.



Некоторые особенно негативно настроенные по отношению к женщине пользователи, обычно спрашивают, есть ли у неё зубы, а также говорят, что её морщины не скроет даже фильтр.