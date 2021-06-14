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Коран, 23-летний парень из США, известный под ником @ttvleolove_3, регулярно делится видео о себе и своей 60-летней «подруге» Шерил, увлекающейся рэпом и R&B хитами.
Парень настаивает на том, что чувства у него и его «девушки» подлинные, несмотря на 37-летнюю разницу в возрасте. Тролли называют их отношения «отвратительными» и стыдят женщину за её «морщинистое» лицо.
На сегодняшний день милые ролики пары, на которых они танцуют и целуются, уже смогли получить миллионы просмотров в социальных сетях.
«Ваша семья одобряет ваши отношения?», — говорится в одном недавнем вирусном видео, в котором пара отвечает на вопрос.
В клипе на этот вопрос они вместе ответили «Да», в том числе нормально к их союзу относятся и дети женщины, которые, по словам парня, все старше его.
«Ваша семья одобряет ваши отношения?», — говорится в одном недавнем вирусном видео, в котором пара отвечает на вопрос.
В клипе на этот вопрос они вместе ответили «Да», в том числе нормально к их союзу относятся и дети женщины, которые, по словам парня, все старше его.
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Другой пост проливает свет на недобрые сообщения, которые они получают на регулярной основе с тех самых пор, как стали освещать свои романтические отношения в Интернете.
На видео, озаглавленном «Я защищаю свою девушку в разделе комментариев», видно, как молодой человек бросает предметы домашнего обихода, такие как метла и чашка, в камеру телефона.
В сообщениях от жестоких пользователей TikTok часто встречаются предположения, что он с ней только потому, что она богата, в то время как другие просто задаются вопросом, искренна ли их любовь или же это просто пиар-ход.
Некоторые особенно негативно настроенные по отношению к женщине пользователи, обычно спрашивают, есть ли у неё зубы, а также говорят, что её морщины не скроет даже фильтр.
На видео, озаглавленном «Я защищаю свою девушку в разделе комментариев», видно, как молодой человек бросает предметы домашнего обихода, такие как метла и чашка, в камеру телефона.
В сообщениях от жестоких пользователей TikTok часто встречаются предположения, что он с ней только потому, что она богата, в то время как другие просто задаются вопросом, искренна ли их любовь или же это просто пиар-ход.
Некоторые особенно негативно настроенные по отношению к женщине пользователи, обычно спрашивают, есть ли у неё зубы, а также говорят, что её морщины не скроет даже фильтр.
Однако есть и такие пользователи, которые стараются вступиться за пару и поддержать её.
«Некоторые люди просто не могут выносить того, что кто-то счастлив», — написал один из доброжелателей.
«Вы вместе выглядите чертовски мило», — добавил другой.
«Я желаю вам только самого лучшего», — сказал третий.
«Любовь есть любовь», — констатировал четвёртый.
«Некоторые люди просто не могут выносить того, что кто-то счастлив», — написал один из доброжелателей.
«Вы вместе выглядите чертовски мило», — добавил другой.
«Я желаю вам только самого лучшего», — сказал третий.
«Любовь есть любовь», — констатировал четвёртый.
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Метки: бабушка влюбленная пара возраст любовь отношения
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