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Пара с разницей в возрасте 37 лет: они утверждают, что их любовь настоящая

Пара с разницей в возрасте 37 лет: они утверждают, что их любовь настоящая (5 фото)

Автор:
14 июня 2021 11:36
Метки: бабушка   влюбленная пара   возраст   любовь   отношения   
173
5
Коран, 23-летний парень из США, известный под ником @ttvleolove_3, регулярно делится видео о себе и своей 60-летней «подруге» Шерил, увлекающейся рэпом и R&B хитами.
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Метки: бабушка   влюбленная пара   возраст   любовь   отношения   
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6  комментариев
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9k
Вася Час назад
бл.ядь .. слесарь Петрович в свои семьдесят и после недельного запоя и то в сто раз лучше выглядит чем эта дэвушко
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14k
Александр Н. Полчаса назад
Хренасе ее жизнь помотала...
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3k
Юрий Злой 37 минут назад
есть педофилия, а есть наоборот Геронтофилия, но эта бабка за 80 тянет, никак не 60
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11k
Михалыч 40 минут назад
Спасибо, поблевал.
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1k
The Dude 41 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
Роберт Шекли 43 минуты назад
Ага, конечно, по любви. Сразу видно, что она с ним только ради его денег
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