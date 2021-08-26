1500 лет назад китаянка «пожертвовала собой», чтобы её похоронили рядом с любимым

Мужчина, которому на момент смерти было от 29 до 35 лет, вероятно, был около 5 футов 4 дюйма (162 см) и имел несколько особенностей, включая сломанную руку, отсутствующий безымянный палец на правой руке и проблемы с ногами.

Женщина, которая выглядела довольно здоровой, на момент смерти была ростом примерно 5 футов 2 дюйма (157 см), возрастом от 35 до 40 лет, на левой же её руке было кольцо.

Неясно, как мужчина и женщина оказались в одной могиле, но, возможно, жена просто пожертвовала собой, чтобы быть похороненной вместе со своим умершим мужем.





Останки пары, которые изначально были бережно сложены вместе, были обнаружены в июне 2020 года, когда рабочие вели раскопки в провинции Шаньси.





Это захоронение является первым в своём роде в Китае и может быть яркой демонстрацией того, как во времена династии Северная Вэй (386–534 гг. н. э.) в стране выражали свою любовь к дорогим людям.





«Свобода выражения и активное стремление к любви в китайской культуре стали заметными в первом тысячелетии», — написали учёные в аннотации исследования.





«На эту погребальную практику могли повлиять обычаи западных регионов и дальше по Шелковому пути, а также китаизации и ассимиляции народа сяньбэй.»





«Это открытие является уникальным проявлением человеческих эмоций любви при захоронении, предлагая редкий проблеск взглядов людей на любовь, жизнь, смерть и загробную жизнь в северном Китае во время интенсивного культурного и этнического обмена.»





На данном кладбище также были похоронены две другие пары: в могилах «были обнаружены следы двух тел, намеренно расположенных лицом друг к другу», однако они не были переплетены таким же образом, хуже сохранились и на них не было колец.





Всего на кладбище народа сяньбэй было обнаружено около 600 захоронений, а также ряд предметов, например, керамические изделия.





Исследователи не полностью раскопали скелеты, поэтому в конечном итоге их можно было выставить в музее, сообщает Live Science.





В целом учёным удалось получить от хорошо сохранившихся скелетов достаточное количество разной полезной информации, в том числе они смогли «оценить пол, возраст на момент смерти, рост и произвести частичную оценку состояния костей», — говорится в исследовании.





У женщины, возможно, были проблемы с зубами, и она носила кольцо на безымянном пальце — «по обычаю западных регионов и дальше по Шелковому пути … и ассимиляции народа сяньбэй, что отражает интеграцию китайской и западной культур», — говорится в исследовании.

Большая часть левой части скелета женщины была обнажена и повернута «вправо, чтобы её можно было обнять».





Напротив, мужчина находился справа, лицом влево, «и изогнут вправо, напоминая лук, с двумя вытянутыми руками, которые он разместил в позе объятий», — пишут авторы исследования.

Это исследование было опубликовано в июне в International Journal of Osteoarchaeology.