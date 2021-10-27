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Почему мы не встретились раньше: парочки пошутили, почему в прошлом у них не было шансов быть вместе

Почему мы не встретились раньше: парочки пошутили, почему в прошлом у них не было шансов быть вместе (14 фото)

Автор:
27 октября 2021 09:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: возраст   встреча   забавно   люди   отношения   фото   
2681
14

Кто-то отмечает разницу во внешности, а кто-то винит во всём возраст.

Многие парочки задаются вопросом «А почему мы не встретились раньше?». И пока одни не могут найти никаких причин, кроме вмешательства судьбы, другие точно знают причины, которые не давали им сойтись. Пользователи TikTok даже посвятили этому целый флешмоб, в котором они делятся фотографиями себя и своей второй половинки в примерно одно и то же время. Вот только загвоздка в том, что на тот момент они были совершенно разными людьми.


Пары делятся своими фотографиями и причинами того, почему они не встретились раньше

×


Такие разные, но всё равно вместе


Иногда муж оказывается моложе жены


Разница в возрасте — не помеха


Разница в 10 лет


Фото, сделанные в один год


Почему не познакомились раньше


Девушки показывают своих парней в прошлом не только для того, чтобы продемонстрировать, почему они не встретились раньше.


Какие сейчас и какими были раньше


Когда он был в армии, она ещё не родилась


В 2001 году они были заняты совсем разными делами


Встретились, несмотря на разницу в возрасте


Сейчас и раньше


Что они оба делали 20 лет назад

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Метки: возраст   встреча   забавно   люди   отношения   фото   
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6  комментариев
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606k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Когда я праздновал поступление на первый курс института мою жену забирали из роддома
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Kozlodoev 21 минуту назад
Почему мы не встретились раньше? Я на фото с другой бабой, она на фото с другим мужиком )))
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scorpio1965 24 минуты назад
одно и то же
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11k
Bill 48 минут назад
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