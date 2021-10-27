Почему мы не встретились раньше: парочки пошутили, почему в прошлом у них не было шансов быть вместе

Многие парочки задаются вопросом «А почему мы не встретились раньше?». И пока одни не могут найти никаких причин, кроме вмешательства судьбы, другие точно знают причины, которые не давали им сойтись. Пользователи TikTok даже посвятили этому целый флешмоб, в котором они делятся фотографиями себя и своей второй половинки в примерно одно и то же время. Вот только загвоздка в том, что на тот момент они были совершенно разными людьми.





Пары делятся своими фотографиями и причинами того, почему они не встретились раньше