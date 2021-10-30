10 признаков инфантилизма

Хотите узнать, что из себя представляет такая черта характера, как инфантильность, что это простыми словами, и каковы её причины?
Инфантилизм — это сознательный или бессознательный отказ от взросления. Поэтому инфантильными часто называют людей, которых можно охарактеризовать как «большие дети». Но это не всегда правильно. Нет ничего страшного в том, чтобы иметь несерьёзное хобби или уметь расслабляться и отдыхать.
Если рассматривать инфантильность как признак незрелости, то для определения проблемы нужно узнать все симптомы инфантилизма. Только в этом случае можно точно определить, является ли человек инфантильным и можно ли считать это серьёзной проблемой.
Что такое инфантильность простыми словами?
Что значит инфантильный человек? Это незрелый, похожий на ребёнка, взрослый. Сам термин пришёл к нам из Франции и впервые был применён в 1920 году. С тех пор общее количество инфантильных людей выросло многократно.
Когда ушла необходимость выполнять много работы по дому, защищать своё жилище, добывать еду, испытывать трудности, личности перестали развиваться.
В наше время родители слишком опекают своих детей, отдают им лучшее, защищают на всех уровнях социальной жизни. Тем самым порождают слабые личности. А зачем что-то делать и принимать взрослые решения, если можно уйти от взрослой жизни и положиться на других? С этим девизом инфантильные люди живут до тех пор, пока всю ответственность можно переложить на кого-то другого: родителей, супруга, друзей, коллег, детей.
С развитием технологий, которые облегчают нам жизнь, инфантильных людей становится всё больше. Основная теория возникновения признаков инфантильности в том, что детям не нужно работать с самого юного возраста. Со взрослением по паспорту зрелость мышления и поведения так и не приходят.
Инфантильный человек — это вечный ребёнок, неспособный на зрелые мысли и поступки. Его мышление отличается поверхностностью, непосредственностью и не соответствует возрасту человека.
Зачастую в развитии инфантильности виноваты родители. Слишком бережное отношение к ребёнку, полный контроль всех поступков порождает незрелую личность. С возрастом человек боится самостоятельно принимать решения, он боится порицаний и ответственности.
Детская психология
С годами это так и остаётся, мужчины находят властных жён и только так чувствуют себя комфортно, ведь в таком случае все решения принимает женщина. Женщины находят мужчин, которые будут их оберегать, холить и лелеять.
Кто такой инфантильный человек? Такое понятие можно спутать с обычным эгоистом. Инфантильные люди капризны, безответственны, мечтательны, любят развлечения и очень привязаны к своим родителям. Их легко можно вычислить в обществе. Даже когда им за 30, они живут с родителями, не думают о своей семье, отдают предпочтение компьютерным играм и другим детским развлечениям. Нежелание брать ответственность, страх перед самостоятельной жизнью — это основные черты инфантильности.
📽 Инфантильность (Страх взросления)
Что такое инфантильность у женщин?
Что значит инфантильная женщина? Это женщина, которая в отношениях занимает позицию ребёнка. Самое страшное, что женская инфантильность активно навязывается модой.
Огромное количество пабликов, модных журналов и телепередач транслируют: «Женщина не должна быть ведущей в паре, её задача — быть красивой и вдохновлять мужчину. Только мужчина должен и обязан, а женщина никому и ничего не должна…».
Нежелание брать на себя ответственность, стремление перенести весь груз обязанностей на партнёра, безосновательные капризы и требования — это основные черты инфантильной женщины. Главное желание такой девушки — удачно выйти замуж и ни о чём не беспокоиться.
Основной девиз «За мужем, как за каменной стеной». В Чехии для них даже существует отдельный термин «златокопки».
Инфантильность у женщин в отношениях проявляется по-разному. Инфантильная мать всю жизнь будет опекать своего ребёнка, обеспечивать ему уют и комфорт. Все её действия направлены на то, чтобы ребёнок не мог существовать отдельно.
В результате и появляются мужчины за 30, которые и шагу не могут сделать без маменькиного совета. Такие мужчины редко устраивают свою жизнь, потому что никто его матери не понравится. Кровиночку она не отдаст никому, ведь все вокруг злые и корыстные и не достойны маминой радости. В этом есть скрытый умысел — сделать ребёнка зависимым, чтобы впоследствии перекладывать на него свои проблемы и с его помощью обеспечить себе максимальный комфорт.
Второй вариант инфантильной матери — это перекладывание ответственности на ребёнка. Зачастую это отношения матери-подружки. Она взваливает на дитя свои взрослые проблемы, из-за чего ребёнок не выносит такой груз ответственности и чувствует себя виноватым.
В результате ребёнок также остаётся с ней навсегда, ибо не может оставить «бедненькую маменьку». Болезненное чувство вины заставляет такого ребёнка до самой смерти матери выполнять все её прихоти.
В браке инфантильные женщины полагаются только на своего мужчину. Он ей всё должен — и зарабатывать, и по дому помогать, и мысли читать, когда ей что-то не нравится. Если ты мужчина, то жизнь с инфантильной женщиной это сплошное «Ты должен!». Своих обязанностей у неё нет, потому что она женщина и всё на этом.
Что такое инфантильность у мужчин?
Кто такой инфантильный мужчина? Мужчина-ребёнок, он редко обзаводится семьёй, предпочитая сидеть у родителей на шее. Такой мужчина не возьмёт на себя ответственность, он живёт одним днём. В отношениях это капризные личности, которых нужно холить и лелеять.
Такое поведение часто передаётся от родителей и далее по наследству. Гиперопека матери порождает незрелого мужчину-мальчика или принца. Заводить с ними отношения — значит взять на себя роль матери. А забота матерей бывает просто неадекватной.
Одна блогерша после отношений с таким мужчиной рассказывала, что её истеричный и капризный молодой человек часто удивлял своим поведением. Но после знакомства с родителями она поняла, почему он так себя ведёт, когда мать причесала его и начала ему завязывать шнурки.
Что такое инфантилизм в психологии?
Инфантилизм: что это такое? В первую очередь — это отсталость в духовном, личностном развитии. Независимо от возраста такие люди остаются детьми, с присущим детям мышлением. Термин относится к понятиям незрелости, несформированности личности. Это не психическое заболевание, а незначительное отклонение, не связанное с патологиями психики.
Инфантилизм — это в психологии означает отставание. Само слово в переводе с французского означает «детский». Дословно это значит, что человек застрял на предыдущем уровне развития. Отличительной чертой является нежелание брать на себя ответственность, принимать решения, решать проблемы.
Взрослый человек при возникновении проблемы будет искать пути решения и сделает всё, чтобы вновь не оказаться в такой ситуации. Инфантильный человек предпочтёт скрыться от проблемы, обвинит весь мир, закроется в себе или уйдёт в запой.
Психический инфантилизм — это бич современности, так говорит старшее поколение и с этим сложно поспорить. Если в семье присутствует инфантильный человек, скорее всего, это передастся и ребёнку. Детям свойственно копировать модель поведения родителей, для него это норма.
Особенно сложно приходится мальчикам, они не способны нести ответственность за семью, даже если и заводят своих детей.
В 90% случаев такой брак сразу разваливается. Инфантильный отец не может справиться с ответственностью, а если ребёнок ещё и родился больным, такой брак обречён на провал.
10 признаков того, что вы инфантильны
Перечислим основные признаки инфантильности. К ним относится:
1. Отказ принимать на себя ответственность. Инфантильный человек не желает принимать важные решения. Такие люди никогда не сделают чего-то выдающегося, для этого нужна смелость и «взрослость».
2. Эгоизм — самый частый признак, в чём проявляется инфантильность. Желание потакать только своим прихотям, жить в своё удовольствие. Инфанты не способны на сочувствие, самопожертвование и обеспокоены только собственным комфортом.
3. Желание всё время развлекаться — это также признак инфантильности. Как проявляется этот признак, понятно из поведения человека. Если мужчина или женщина желают всё время проводить на танцполе, в баре, с друзьями или просто в компьютерных играх, стоит задуматься.
4. Нежелание развиваться. Инфантильные люди боятся что-либо менять в своей жизни. Они не развиваются, у них нет целей в жизни. Поэтому они часто довольствуются малым. Опять же — это весь мир виноват, они бы все сделали, но слышали, что у кого-то не получилось и все! Значит, и у них не получится.
5. Стереотипность. Это люди со стереотипным мышлением. Они плохо понимают, что им нужно от жизни, совершенно не воспринимают критику и не способны дать себе оценку. Поэтому всю жизнь и топчутся на месте в надежде, что кто-то их отведёт за ручку в нужном направлении.
6. Инфантильность в поведении выражается в капризности, завышенных требованиях и желании всё время получать, ничего не отдавая взамен.
Такое поведение чаще всего наблюдается у мужчин. Это вполне логично, ведь мамы их опекают и контролируют все аспекты жизни. Чаще всего такие мужчины и остаются жить с мамой, потому что годной замены просто не существует и любящая мать не отдаст своё сокровище абы кому. Даже если мужчина-инфант и обзаводится своей семьёй, мать не даст им покоя и будет всё контролировать, что покушал сынок и как невестка погладила рубашку. В браке он будет требовать полной опеки, как делала его мать.
7. Инфантильность в одежде проявляется несколькими способами. Это могут быть яркие вычурные вещи с весёлыми принтами, горошинками, бантиками. Также инфантильность в одежде проявляется в том случае, если взрослый человек одевается не так, как ему хочется, а подбирает одежду по указанию супруга, матери или другого человека.
Женщина-инфант в любом возрасте может надеть кофту с Микки-Маусом и неприлично короткую юбку, сделать подростковый макияж, татуировку или пирсинг. Но яркий наряд не всегда признак инфанта, возможно, сейчас так модно и человек следит за трендами. В данном случае инфантильность в одежде выражается в том, что яркий модный наряд банально не идёт человеку либо не соответствует дресс-коду.
8. Инфантильность в отношениях — нулевая ответственность и максимум требований к партнёру. Инфанту сложно понять, что не все ему должны и у него тоже есть свои обязанности. При этом поведение представителей сильного и слабого пола в отношениях различается.
▪️Признаки инфантильности у женщин – это стремление к безграничной власти и нулевой ответственности. Таким дамам обязаны все мужчины мира (да и вообще все люди в принципе).
▪️Признаки инфантильности у мужчин проявляются в детском поведении, желании только развлекаться. Между серьёзным, возможно, прибыльным делом и развлечением он выберет второе. Ведь, чтобы посидеть в баре не нужно принимать решение и чем-либо рисковать. Он никогда не возьмёт на себя ответственность.
9. Перекладывание вины. Маленький ребёнок, споткнувшийся об бордюр, будет винить бордюр, а не свою невнимательность. По мере взросления человек начинает осознавать, что в своих бедах виноват преимущественно он сам. Но это не касается инфантильных людей. Они всегда винят кого-то или что-то: родителей, друзей, преподавателей, судьбу.
10. Мечтательность и впечатлительность. Инфантильные люди часто выбирают себе творческие профессии, так как любят витать в облаках. Их легко удивить. Любая мелочь может привести их в восторг или наоборот, вызвать бурю негативных эмоций. Часто они предаются фантазиям о том, как достигнут небывалого успеха. Однако при этом они не делают ничего для того, чтобы реализовать свои мечты.
Если нашли у себя подобные признаки, возможно, стоит что-то переосмыслить.
Каковы причины инфантильности?
Причины инфантильности кроются в детстве.
- Гиперопека — это главная причина инфантильности по мнению психологов. Когда ребёнка опекают круглосуточно, он привыкает к тому, что всё делают за него. В более взрослом возрасте родители тщательно контролируют все аспекты жизни ребёнка, навязывая ему свои взгляды. Отсутствие свободы выбора, ограниченность мышления порождают слабых и безвольных личностей.
- Противоположность гиперопеке — излишняя жестокость. Если ребёнок подвергается наказанию за каждую провинность, будь то рукоприкладство или жёсткий выговор, насилие подавляет волю ребёнка. В результате появляется инфантильная личность, которая лучше ничего не будет делать, чем подвергнется наказанию за провинность.
- Синдром сына маминой подруги. Когда ребёнка постоянно с кем-то сравнивают, критикуют его начинания, смеются над стремлениями и говорят, что ничего у него не получится. Так ребёнок замыкается в себе, он боится неудач. При этом у сына маминой подруги всё получается, и это хуже всего. Так у личности пропадает желание стремиться к чему-либо, он становится безвольным и просто плывёт по течению.
- Отсутствие самостоятельности. Иногда матери бессознательно лишают ребёнка самостоятельности. Они стремятся обеспечить полный комфорт, проявляют свою заботу круглосуточно и решают, как будет лучше для ребёнка, ведь она мать и ей виднее. В результате уже взрослому человеку трудно уйти из родительского гнезда, ведь тут так хорошо, уютно и безопасно.
- Вечный протест. Иногда родители хотят воплотить в отпрыске свои несбывшиеся мечты. Отдают ребёнка на неинтересные ему кружки, отправляют в «хороший» институт, и при этом совершенно не интересуются, нужно ли ему это. Так инфантильность проявляется как протест, ребёнок просто отказывается жить по придуманному родителями сценарию, становятся вялыми и не интересуются в принципе ничем.
- Нездоровые отношения с матерью. Часто у родителей пропадает искра в отношениях, в таком случае отец идёт на сторону, а мать выплёскивает всю нерастраченную любовь на ребёнка. Она превозносит его как божество и потакает всем прихотям. Ребёнок вырастает с ощущением собственного превосходства и не желает признавать того, что он обычный человек.
Инфантильность также может стать следствием пережитого стресса или насилия. Это может быть развод родителей, буллинг, изнасилование, побои.
Инфантильность — это хорошо или плохо?
Чтобы понять, насколько опасна инфантильность, нужно сопоставить плюсы и минусы этой черты характера. Сложно найти плюсы в инфантильности, но всё же они есть. Это не болезнь и её не нужно лечить. Как утверждают психологи, преимущества инфантов в том, что они легко меняют правила игры, подстраиваются под новые обстоятельства.
Минусы инфантильности очевидны:
- Неспособность мыслить по-взрослому;
- Зависимость от более «взрослых» личностей;
- Нежелание к чему-либо стремиться;
- Узкий кругозор, отсутствие развития;
- Сложно устроить личную жизнь.
Инфантильные люди не способны справляться с проблемами, при малейшем препятствии они уходят от цели. Даже если всё получалось ранее, но возникла небольшая проблема, инфант опускает руки и решает, что это не его или кто-то виноват и не даёт ему развиться.
В психологии есть два понятия: инфантильность и инфантилизм. Первый случай — это психическое состояние, нежелание принимать взрослые решения. Инфантилизм — желание вернуться в детство, ощутить беззаботность и подурачиться как следует. Во втором случае человек может «переключаться» между взрослым и ребёнком.
Для сильных мира сего инфантильные личности — это хорошо. Они берут кредиты, оформляют ипотеки, делают то, что им говорят и дорожат стабильностью. Ими легко управлять, внушая страхи и навязывая цели.
Инфантильность у подростков наблюдается крайне часто. Это связано с тем, что мы живём в эпоху вседозволенности и комфорта на всех уровнях жизни.
Если раньше дети приглядывали за младшими детьми, ходили в магазины, помогали по хозяйству, то сейчас это не нужно. Родители, пережившие тяготы и кризисы, стараются обеспечить ребёнка, дать всё то, чего не было у них. Покупают дорогие телефоны, вещи, часто из-за этого родители влезают в долги и кредиты. Они объясняют это тем, что все приложенные титанические усилия направлены на то, чтобы ребёнок ни в чём не нуждался. А это неправильно.
Подросток должен понимать, что деньги не берутся с банковской карты просто так, а зарабатываются тяжёлым трудом.
Как избавиться от инфантильности?
Что делать и как избавиться от инфантильности во взрослом возрасте? Если любимый человек оказался инфантом, нужно с этим бороться. Однако следует понимать, что это процесс долгий и трудоёмкий. Порой, чтобы убрать инфантильность, требуются годы. Нужно постоянно поддерживать человека, говорить, что всё получится, верить в него и признавать, что не всегда получается так, как хотелось.
Второй вариант показать на личном примере, что можно развиваться, набивая при этом шишки, ошибаясь, но уверенно идти к цели. Так инфант увидит, что в падениях нет ничего страшного, все ошибаются и это норма.
Как побороть инфантильность в себе? Если обнаружили признаки инфантильности у себя, с этим нужно бороться. Инфант никогда не будет счастлив, потому что не знает, что ему нужно от жизни.
Советы как бороться с инфантильностью:
- Отказаться от любой финансовой поддержки родственников или друзей;
- Осознать, что всё происходящее в жизни зависит только от самого человека;
- Обрести независимость от чужого мнения;
- Осознать себя как личность, которая может менять свою жизнь по собственному желанию;
- Съехать от родителей;
- Понять, что не весь мир против и никто не виноват;
- Никто вам ничего не должен;
- Важно осознать, что рядом такие же люди, со своими слабостями, желаниями и потребностями.
Когда человек ищет, как преодолеть инфантильность, ему нужно в первую очередь полюбить себя и принять свои слабости. Только взрослый человек может осознать собственное «Я» и принять его.
Важно осознать свои сильные и слабые стороны. Единственное, что приносит человеку истинное счастье, — это отношения. Никакие миллиарды не заменят близкого человека. Чтобы сделать его счастливым, нужно взрослеть, потому что никому не нужен ноющий спутник-ребёнок.
Борьба с инфантильностью в себе — это сложный и часто болезненный процесс, но результат того стоит. Только полностью сформировавшийся человек способен обрести истинное счастье и подарить его другому.
Не пугайтесь, если вы обнаружили у себя признаки инфантильности. По статистике лишь 1% населения не обладает ни одним из них. Важно трезво оценить насколько всё серьёзно.
Если вы по жизни инфантильный человек необходимо принимать меры, для собственного счастья. А если вам иногда хочется накупить кучу сладкой ваты и весь день кататься на каруселях, так это только плюс — перезагрузка нужна каждому.
Источник:
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2. - Это качество называется целеустремлённость. (цель и срать на всё и всех)
3. - Это мудрость. (жизнь одна, убивать её на то чтоб впечатлить окружающих, вот это истинный инфантилизм)
4. - Это здравый смысл, трезво оценивать риски.
7. - По второй части да, по первой (когда это по собственному выбору) это пункт 3
10. - Это признак художника, именно такие (со временем и опытом) становятся великими писателями, художниками, музыкантами, итд.
4 задрали со своим стремлением к развитию, причём, как правило развитие ради развития, если у вас есть работа или хобби, вы практически всегда развиваетесь, набираетесь опыта и совершенствуетесь
6 это не капризность, это ясное понимание собственных принципов, отстаивание позиции и убеждений, желание строить свою жизнь для себя, а не под кого-то
7 вообще лучше не обсуждать...
маркетологи и стадность мышления правят миром, все хомяки сливаются в одну серую, безликую массу и одежда лишь следствие отсутствия индивидуальности сознания
Именно глупость их исследований привела к тому, что подменено понятие "взрослого".
Многие "успешные, предприимчивые, ответственные" люди - это жестокие самоуверенные "дети". Только дети, до определённого возраста, считают себя центром мироздания. Если взросления не произошло, то они и становятся убийцами, королями, диктаторами и миллиардерами.
Взрослый человек - это ЧЕЛОВЕК.