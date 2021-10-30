10 признаков инфантилизма

Перечислим основные признаки инфантильности. К ним относится:

1. Отказ принимать на себя ответственность. Инфантильный человек не желает принимать важные решения. Такие люди никогда не сделают чего-то выдающегося, для этого нужна смелость и «взрослость».

2. Эгоизм — самый частый признак, в чём проявляется инфантильность. Желание потакать только своим прихотям, жить в своё удовольствие. Инфанты не способны на сочувствие, самопожертвование и обеспокоены только собственным комфортом.

3. Желание всё время развлекаться — это также признак инфантильности. Как проявляется этот признак, понятно из поведения человека. Если мужчина или женщина желают всё время проводить на танцполе, в баре, с друзьями или просто в компьютерных играх, стоит задуматься.

4. Нежелание развиваться. Инфантильные люди боятся что-либо менять в своей жизни. Они не развиваются, у них нет целей в жизни. Поэтому они часто довольствуются малым. Опять же — это весь мир виноват, они бы все сделали, но слышали, что у кого-то не получилось и все! Значит, и у них не получится.

5. Стереотипность. Это люди со стереотипным мышлением. Они плохо понимают, что им нужно от жизни, совершенно не воспринимают критику и не способны дать себе оценку. Поэтому всю жизнь и топчутся на месте в надежде, что кто-то их отведёт за ручку в нужном направлении.

6. Инфантильность в поведении выражается в капризности, завышенных требованиях и желании всё время получать, ничего не отдавая взамен.

Такое поведение чаще всего наблюдается у мужчин. Это вполне логично, ведь мамы их опекают и контролируют все аспекты жизни. Чаще всего такие мужчины и остаются жить с мамой, потому что годной замены просто не существует и любящая мать не отдаст своё сокровище абы кому. Даже если мужчина-инфант и обзаводится своей семьёй, мать не даст им покоя и будет всё контролировать, что покушал сынок и как невестка погладила рубашку. В браке он будет требовать полной опеки, как делала его мать.

7. Инфантильность в одежде проявляется несколькими способами. Это могут быть яркие вычурные вещи с весёлыми принтами, горошинками, бантиками. Также инфантильность в одежде проявляется в том случае, если взрослый человек одевается не так, как ему хочется, а подбирает одежду по указанию супруга, матери или другого человека.

Женщина-инфант в любом возрасте может надеть кофту с Микки-Маусом и неприлично короткую юбку, сделать подростковый макияж, татуировку или пирсинг. Но яркий наряд не всегда признак инфанта, возможно, сейчас так модно и человек следит за трендами. В данном случае инфантильность в одежде выражается в том, что яркий модный наряд банально не идёт человеку либо не соответствует дресс-коду.

8. Инфантильность в отношениях — нулевая ответственность и максимум требований к партнёру. Инфанту сложно понять, что не все ему должны и у него тоже есть свои обязанности. При этом поведение представителей сильного и слабого пола в отношениях различается.

▪️Признаки инфантильности у женщин – это стремление к безграничной власти и нулевой ответственности. Таким дамам обязаны все мужчины мира (да и вообще все люди в принципе).

▪️Признаки инфантильности у мужчин проявляются в детском поведении, желании только развлекаться. Между серьёзным, возможно, прибыльным делом и развлечением он выберет второе. Ведь, чтобы посидеть в баре не нужно принимать решение и чем-либо рисковать. Он никогда не возьмёт на себя ответственность.

9. Перекладывание вины. Маленький ребёнок, споткнувшийся об бордюр, будет винить бордюр, а не свою невнимательность. По мере взросления человек начинает осознавать, что в своих бедах виноват преимущественно он сам. Но это не касается инфантильных людей. Они всегда винят кого-то или что-то: родителей, друзей, преподавателей, судьбу.

10. Мечтательность и впечатлительность. Инфантильные люди часто выбирают себе творческие профессии, так как любят витать в облаках. Их легко удивить. Любая мелочь может привести их в восторг или наоборот, вызвать бурю негативных эмоций. Часто они предаются фантазиям о том, как достигнут небывалого успеха. Однако при этом они не делают ничего для того, чтобы реализовать свои мечты.

Если нашли у себя подобные признаки, возможно, стоит что-то переосмыслить.

Каковы причины инфантильности?

Причины инфантильности кроются в детстве.

Гиперопека — это главная причина инфантильности по мнению психологов. Когда ребёнка опекают круглосуточно, он привыкает к тому, что всё делают за него. В более взрослом возрасте родители тщательно контролируют все аспекты жизни ребёнка, навязывая ему свои взгляды. Отсутствие свободы выбора, ограниченность мышления порождают слабых и безвольных личностей.

Противоположность гиперопеке — излишняя жестокость. Если ребёнок подвергается наказанию за каждую провинность, будь то рукоприкладство или жёсткий выговор, насилие подавляет волю ребёнка. В результате появляется инфантильная личность, которая лучше ничего не будет делать, чем подвергнется наказанию за провинность.

Синдром сына маминой подруги. Когда ребёнка постоянно с кем-то сравнивают, критикуют его начинания, смеются над стремлениями и говорят, что ничего у него не получится. Так ребёнок замыкается в себе, он боится неудач. При этом у сына маминой подруги всё получается, и это хуже всего. Так у личности пропадает желание стремиться к чему-либо, он становится безвольным и просто плывёт по течению.

Отсутствие самостоятельности. Иногда матери бессознательно лишают ребёнка самостоятельности. Они стремятся обеспечить полный комфорт, проявляют свою заботу круглосуточно и решают, как будет лучше для ребёнка, ведь она мать и ей виднее. В результате уже взрослому человеку трудно уйти из родительского гнезда, ведь тут так хорошо, уютно и безопасно.

Вечный протест. Иногда родители хотят воплотить в отпрыске свои несбывшиеся мечты. Отдают ребёнка на неинтересные ему кружки, отправляют в «хороший» институт, и при этом совершенно не интересуются, нужно ли ему это. Так инфантильность проявляется как протест, ребёнок просто отказывается жить по придуманному родителями сценарию, становятся вялыми и не интересуются в принципе ничем.

Нездоровые отношения с матерью. Часто у родителей пропадает искра в отношениях, в таком случае отец идёт на сторону, а мать выплёскивает всю нерастраченную любовь на ребёнка. Она превозносит его как божество и потакает всем прихотям. Ребёнок вырастает с ощущением собственного превосходства и не желает признавать того, что он обычный человек.

Инфантильность также может стать следствием пережитого стресса или насилия. Это может быть развод родителей, буллинг, изнасилование, побои.

Инфантильность — это хорошо или плохо?

Чтобы понять, насколько опасна инфантильность, нужно сопоставить плюсы и минусы этой черты характера. Сложно найти плюсы в инфантильности, но всё же они есть. Это не болезнь и её не нужно лечить. Как утверждают психологи, преимущества инфантов в том, что они легко меняют правила игры, подстраиваются под новые обстоятельства.

Минусы инфантильности очевидны:

Неспособность мыслить по-взрослому;

Зависимость от более «взрослых» личностей;

Нежелание к чему-либо стремиться;

Узкий кругозор, отсутствие развития;

Сложно устроить личную жизнь.

Инфантильные люди не способны справляться с проблемами, при малейшем препятствии они уходят от цели. Даже если всё получалось ранее, но возникла небольшая проблема, инфант опускает руки и решает, что это не его или кто-то виноват и не даёт ему развиться.

В психологии есть два понятия: инфантильность и инфантилизм. Первый случай — это психическое состояние, нежелание принимать взрослые решения. Инфантилизм — желание вернуться в детство, ощутить беззаботность и подурачиться как следует. Во втором случае человек может «переключаться» между взрослым и ребёнком.

Для сильных мира сего инфантильные личности — это хорошо. Они берут кредиты, оформляют ипотеки, делают то, что им говорят и дорожат стабильностью. Ими легко управлять, внушая страхи и навязывая цели.

Инфантильность у подростков наблюдается крайне часто. Это связано с тем, что мы живём в эпоху вседозволенности и комфорта на всех уровнях жизни.

Если раньше дети приглядывали за младшими детьми, ходили в магазины, помогали по хозяйству, то сейчас это не нужно. Родители, пережившие тяготы и кризисы, стараются обеспечить ребёнка, дать всё то, чего не было у них. Покупают дорогие телефоны, вещи, часто из-за этого родители влезают в долги и кредиты. Они объясняют это тем, что все приложенные титанические усилия направлены на то, чтобы ребёнок ни в чём не нуждался. А это неправильно.

Подросток должен понимать, что деньги не берутся с банковской карты просто так, а зарабатываются тяжёлым трудом.

Как избавиться от инфантильности?

Что делать и как избавиться от инфантильности во взрослом возрасте? Если любимый человек оказался инфантом, нужно с этим бороться. Однако следует понимать, что это процесс долгий и трудоёмкий. Порой, чтобы убрать инфантильность, требуются годы. Нужно постоянно поддерживать человека, говорить, что всё получится, верить в него и признавать, что не всегда получается так, как хотелось.

Второй вариант показать на личном примере, что можно развиваться, набивая при этом шишки, ошибаясь, но уверенно идти к цели. Так инфант увидит, что в падениях нет ничего страшного, все ошибаются и это норма.

Как побороть инфантильность в себе? Если обнаружили признаки инфантильности у себя, с этим нужно бороться. Инфант никогда не будет счастлив, потому что не знает, что ему нужно от жизни.

Советы как бороться с инфантильностью:

Отказаться от любой финансовой поддержки родственников или друзей;

Осознать, что всё происходящее в жизни зависит только от самого человека;

Обрести независимость от чужого мнения;

Осознать себя как личность, которая может менять свою жизнь по собственному желанию;

Съехать от родителей;

Понять, что не весь мир против и никто не виноват;

Никто вам ничего не должен;

Важно осознать, что рядом такие же люди, со своими слабостями, желаниями и потребностями.

Когда человек ищет, как преодолеть инфантильность, ему нужно в первую очередь полюбить себя и принять свои слабости. Только взрослый человек может осознать собственное «Я» и принять его.

Важно осознать свои сильные и слабые стороны. Единственное, что приносит человеку истинное счастье, — это отношения. Никакие миллиарды не заменят близкого человека. Чтобы сделать его счастливым, нужно взрослеть, потому что никому не нужен ноющий спутник-ребёнок.

Борьба с инфантильностью в себе — это сложный и часто болезненный процесс, но результат того стоит. Только полностью сформировавшийся человек способен обрести истинное счастье и подарить его другому.

Не пугайтесь, если вы обнаружили у себя признаки инфантильности. По статистике лишь 1% населения не обладает ни одним из них. Важно трезво оценить насколько всё серьёзно.

Если вы по жизни инфантильный человек необходимо принимать меры, для собственного счастья. А если вам иногда хочется накупить кучу сладкой ваты и весь день кататься на каруселях, так это только плюс — перезагрузка нужна каждому.