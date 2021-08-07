Запертая на 25 лет: история Бланш Монье

Юная красавица из старинной семьи оказалась в плену собственной матери.
В тесной комнатушке на чердаке дома практически нечем было дышать от смрада. Казалось, он был такой густой, что через него ничего не было видно. Единственным источником света в каморке был прямоугольник от открывшейся двери на полу, хотя на улице светило яркое майское солнце. Как только глаза полицейских немного привыкли к сумраку, им удалось разглядеть в углу, на горе лохмотьев сморщенную фигуру, укрытую плотным покрывалом из собственных волос. Ничто в ней более не напоминало одну из самых хорошеньких девушек в кругу влиятельных французских аристократов.
Бланш Монье (или же Моннье) родилась 1 марта 1849 году в городке Пуатье, в, на первый взгляд, благополучной и обеспеченной семье декана местного университета, Шарля-Эмиля Монье, и его супруги, дочери биржевого маклера Луизы-Леонарды Монье. Родители девушки слыли людьми набожными и добросердечным: много жертвовали на благотворительность и принимали активное участие в общественной жизни города. А если в народе и ходили слухи, что мадам Монье слегка не в себе, - то, кто ж без странностей.
Маленькой красавице Бланш с детства прочили блистательное будущее: при ее красоте и при амбициях ее матери она просто была обязана сделать превосходную партию.
Однако же, чаяниям Луизы-Леонарды не суждено было сбыться: в 1876 году Бланш влюбилась не в богатого аристократа, а в обычного адвоката, который, к тому же, был вдвое старше ее. Мадам Монье заняла твердую позицию: браку ее дочери с простолюдином не бывать!
Но и Бланш была девушкой упрямой: тайных свиданий с возлюбленным она не прекратила. Уже пошли шепотки, что мадмуазель или беременна или вот только разрешилась ребенком, как вдруг в один день Бланш... исчезла. Общественность решила, что девушка или сбежала от властной матери, или погибла в ходе несчастного случая, и разговоры о таинственной пропаже быстро сошли на нет.
Только несостоявшийся жених Бланш не мог смириться с ее исчезновением и продолжал искать возлюбленную вплоть до своей смерти в 1885 году. За три года до этого скончался и отец Бланш, Шарль-Эмиль. После этого судьбой несчастной никто не интересовался, и, тем более, никто бы и не смог предположить, что пропавшая девушка не только не сбегала, но и даже порога родного дома не пересекала.
Желая проучить своенравную дочь, Луиза-Леонарда заперла ее в крошечной комнатке на чердаке. Сначала условия содержания пленницы ещё были терпимыми, но со временем мать, которая так и не смогла добиться от дочери послушания, окончательно лишилась рассудка.
В заточении Бланш провела долгих 25 лет, за которые ни разу не покидала порога своей темницы и не видела солнца. Мать кормила неугодную дочь объедками со своего стола, но даже эту скромную трапезу Бланш приходилось делить с населявшими чердак крысами и насекомыми. За девушкой не осуществляли элементарного ухода, не давали воды, теплой одежды, расчески. К моменту ее освобождения в возрасте 49 лет Бланш весила не многим больше 25 килограмм.
Со стороны дома Монье соседи и прохожие не раз слышали жуткие стенания и просьбы о помощи, но никаких действий не предпринимали.
Лишь 23 мая 1901 года в генеральную прокуратуру было направлено анонимное письмо следующего содержания:
«Месье генеральный прокурор, я имею честь сообщить вам об исключительно серьезном происшествии. Я говорю о деве, которая заперта в доме мадам Моннье, полуголодная и живёт на гнилостном помёте в течение последних двадцати пяти лет — одним словом, в своей собственной грязи.»
Анонимное письмо, отправленное генеральному прокурору. Источник: Яндекс картинки
Когда полицейские вломились в дом мадам Монье, она вела себя хладнокровно и пила кофе в столовой, пока совершался обыск и ее дочь эвакуировали. В полицейском отчёте значилось, что несчастная Бланш Монье в своем истощении вовсе не была похожа на человека и вела себя словно испуганное животное, практически не реагируя на человеческую речь.
Полиция арестовала и Луизу-Леонарду и ее сына, брата Бланш, Марселя Монье, который знал о заточении сестры, но не стремился ей помочь. Через 15 дней после ареста Луиза-Леонарда умерла в камере, не дождавшись суда. Марсель же был признан недееспособным и оправдан.
Для самой Бланш эта история не получила счастливого финала: конец жизни она провела в психиатрической лечебнице в Буазе, где скончалась в 1913 году.
Источник:
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