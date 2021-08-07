Запертая на 25 лет: история Бланш Монье

Бланш Монье (или же Моннье) родилась 1 марта 1849 году в городке Пуатье, в, на первый взгляд, благополучной и обеспеченной семье декана местного университета, Шарля-Эмиля Монье, и его супруги, дочери биржевого маклера Луизы-Леонарды Монье. Родители девушки слыли людьми набожными и добросердечным: много жертвовали на благотворительность и принимали активное участие в общественной жизни города. А если в народе и ходили слухи, что мадам Монье слегка не в себе, - то, кто ж без странностей.

Маленькой красавице Бланш с детства прочили блистательное будущее: при ее красоте и при амбициях ее матери она просто была обязана сделать превосходную партию.