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Запертая на 25 лет: история Бланш Монье

Запертая на 25 лет: история Бланш Монье (7 фото)

Автор:
07 августа 2021 09:47
Сообщество : Истории
Метки: Бланш   Бланш Монье   заточение   интересно   любовь   люди   фото   
357
7

Юная красавица из старинной семьи оказалась в плену собственной матери.

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Метки: Бланш   Бланш Монье   заточение   интересно   любовь   люди   фото   
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1k
_♛_ 48 минут назад
добрая маман....
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−6
Zlaja ptica Полчаса назад
То есть соседи и прохожие 25 лет слышали крики о помощи и никто не обратился в полицию?
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22k
Ваня 50 минут назад
ну-у-у фули, цывилизация, ёпт...
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