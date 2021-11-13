Кто приносит тапочки знаменитостям: звезды и их собаки

Помимо профессиональных и творческих заслуг известные люди получают много дополнительных очков уважения в глазах общественности из-за своей любви к собакам. Согласитесь, эта черта сильно располагает к себе.

А раз так, мы пробежались по инстаграмам знаменитостей и нашли несколько очаровательных фотографий звёзд с их лучшими друзьями, а именно пёселями самых различных размеров и пород.

Глядя на эти снимки, интересно понаблюдать, как выбор породы и внешний вид собак сочетается с их владельцами.

1. Лионель Месси