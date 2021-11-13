Кто приносит тапочки знаменитостям: звезды и их собаки

Люди так любят собак, потому что находят в четвероногих любимцах собственное отражение.
Помимо профессиональных и творческих заслуг известные люди получают много дополнительных очков уважения в глазах общественности из-за своей любви к собакам. Согласитесь, эта черта сильно располагает к себе.
А раз так, мы пробежались по инстаграмам знаменитостей и нашли несколько очаровательных фотографий звёзд с их лучшими друзьями, а именно пёселями самых различных размеров и пород.
Глядя на эти снимки, интересно понаблюдать, как выбор породы и внешний вид собак сочетается с их владельцами.
1. Лионель Месси
И его бордоский дог по кличке Халк.
2. Зендея
И её цвергшнауцер Нуун.
3. Генри Кавилл
И его друг-здоровяк породы американская акита.
4. Патрик Стюарт
И его питбультерьер.
5. Райан Рейнольдс
И щеночек лабрадора.
6. Том Харди
И его французский бульдог по кличке Блу.
7. Дэвид Бекхэм
И его собаки, чьи клички с английского переводятся как Шалфей и Инжир.
8. Эмилия Кларк
И такса по кличке Тэд.
9. Иван Ургант
И пёс Груша.
10. Наталья Ионова
Глюкоза перешла от доберманов к лабрадудлям.
11. Арнольд Шварценеггер
Кайфует со своим псом по кличке Датч. Арнольд приютил красавца прошлым летом.
12. Софи Тёрнер
И её аляскинский кли-кай.
13. Джона Хилл
И его питбуль по кличке Фиг.
14. Риз Уизерспун
И её французский бульдог Минни Перл.
15. Валерий Меладзе
И его бивен-йорк.
16. Орландо Блум
И его внушительное собачье семейство!
Источник:
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