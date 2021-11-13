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Кто приносит тапочки знаменитостям: звезды и их собаки

Кто приносит тапочки знаменитостям: звезды и их собаки (19 фото)

Автор:
13 ноября 2021 09:37
Сообщество : Животные
Метки: домашний питомец   животные   знаменитости   милота   пес   собака   фото   
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Люди так любят собак, потому что находят в четвероногих любимцах собственное отражение.

Помимо профессиональных и творческих заслуг известные люди получают много дополнительных очков уважения в глазах общественности из-за своей любви к собакам. Согласитесь, эта черта сильно располагает к себе.

А раз так, мы пробежались по инстаграмам знаменитостей и нашли несколько очаровательных фотографий звёзд с их лучшими друзьями, а именно пёселями самых различных размеров и пород.

Глядя на эти снимки, интересно понаблюдать, как выбор породы и внешний вид собак сочетается с их владельцами.


1. Лионель Месси

×
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И его бордоский дог по кличке Халк.

2. Зендея

И её цвергшнауцер Нуун.

3. Генри Кавилл

И его друг-здоровяк породы американская акита.

4. Патрик Стюарт

И его питбультерьер.

5. Райан Рейнольдс

И щеночек лабрадора.

6. Том Харди

И его французский бульдог по кличке Блу.

7. Дэвид Бекхэм

И его собаки, чьи клички с английского переводятся как Шалфей и Инжир.

8. Эмилия Кларк

И такса по кличке Тэд.

9. Иван Ургант

И пёс Груша.

10. Наталья Ионова

Глюкоза перешла от доберманов к лабрадудлям.

11. Арнольд Шварценеггер

Кайфует со своим псом по кличке Датч. Арнольд приютил красавца прошлым летом.

12. Софи Тёрнер

И её аляскинский кли-кай.

13. Джона Хилл

И его питбуль по кличке Фиг.

14. Риз Уизерспун

И её французский бульдог Минни Перл.

15. Валерий Меладзе

И его бивен-йорк.

16. Орландо Блум

И его внушительное собачье семейство!

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Метки: домашний питомец   животные   знаменитости   милота   пес   собака   фото   
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