Как живет пес Боджи из Стамбула, который просто обожает общественный транспорт

Каждый день мы видим собак, чаще всего на улице. Обычно они идут рядом с хозяином, прогуливаясь по улицам города или местным паркам. Однако есть собаки, которые предпочитают передвигаться самостоятельно.
А особенно умным песикам удается использовать для этого общественный транспорт. Именно так и делает пес по кличке Боджи, который уже вдоль и поперек изъездил Стамбул.
Некоторые собаки очень любят ездить в машинах, в общественном транспорте с ними мы встречаемся гораздо реже.
Но Боджи передвигается по турецкому мегаполису не с хозяином, а один. И у него даже появились любимые маршруты.
Боджи стал интернет-знаменитостью после того, как его фотографии начали публиковать в соцсетях пассажиры. Боджи встречали абсолютно везде: в метро, автобусах и даже на пароме. Бездомный пес просто обожает кататься по городу, и, кажется, умеет пользоваться общественным транспортом не хуже людей.
Например, Боджи знает правила входа в вагон метро: сначала он ждет, когда выйдут пассажиры, а затем спокойно идет внутрь. Он поднимается и по эскалатору, чтобы выйти на нужной станции. Пользуется он и паромом, а это значит, бродяга путешествует даже с одного материка на другой.
Заинтересовались умным псом и медики: они осмотрели животное, оказалось, что он абсолютно здоров. Боджи обеспечили и трекером: теперь администрация города может отслеживать перемещения собаки.
Кстати, каждый день пес проезжает около 30 километров. Согласитесь, он избрал самый удобный способ передвижения. Ведь в противном случае ему пришлось бы идти пешком, и не один день. Есть у Боджи и две любимые линии метро, на которых он чаще всего ездит.
Боджи любит и паром: в дождливую погоду он прячется в помещении, а если на улице тепло, то лежит на палубе и греется на солнышке. Для жителей Стамбула Боджи стал самым лучшим попутчиком: когда они встречают собаку в метро, то всегда улыбаются.
Жители полюбили этого чудесного пассажира и говорят, что Боджи всегда поднимает им настроение, даже в самый обычный день, загруженный заботами и разными проблемами. Ну согласитесь, если бы вы встречали такого попутчика каждое утро, ваше настроение бы улучшилось!
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