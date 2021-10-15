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Как живет пес Боджи из Стамбула, который просто обожает общественный транспорт

Как живет пес Боджи из Стамбула, который просто обожает общественный транспорт (8 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2021 08:41
Сообщество : Животные
Метки: Боджи   в мире   видео   животные   общественный транспорт   пес   собака   стамбул   фото   
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Каждый день мы видим собак, чаще всего на улице. Обычно они идут рядом с хозяином, прогуливаясь по улицам города или местным паркам. Однако есть собаки, которые предпочитают передвигаться самостоятельно.

А особенно умным песикам удается использовать для этого общественный транспорт. Именно так и делает пес по кличке Боджи, который уже вдоль и поперек изъездил Стамбул.


Некоторые собаки очень любят ездить в машинах, в общественном транспорте с ними мы встречаемся гораздо реже.


Но Боджи передвигается по турецкому мегаполису не с хозяином, а один. И у него даже появились любимые маршруты.



Боджи стал интернет-знаменитостью после того, как его фотографии начали публиковать в соцсетях пассажиры. Боджи встречали абсолютно везде: в метро, автобусах и даже на пароме. Бездомный пес просто обожает кататься по городу, и, кажется, умеет пользоваться общественным транспортом не хуже людей.


Например, Боджи знает правила входа в вагон метро: сначала он ждет, когда выйдут пассажиры, а затем спокойно идет внутрь. Он поднимается и по эскалатору, чтобы выйти на нужной станции. Пользуется он и паромом, а это значит, бродяга путешествует даже с одного материка на другой.



Заинтересовались умным псом и медики: они осмотрели животное, оказалось, что он абсолютно здоров. Боджи обеспечили и трекером: теперь администрация города может отслеживать перемещения собаки.



Кстати, каждый день пес проезжает около 30 километров. Согласитесь, он избрал самый удобный способ передвижения. Ведь в противном случае ему пришлось бы идти пешком, и не один день. Есть у Боджи и две любимые линии метро, на которых он чаще всего ездит.



Боджи любит и паром: в дождливую погоду он прячется в помещении, а если на улице тепло, то лежит на палубе и греется на солнышке. Для жителей Стамбула Боджи стал самым лучшим попутчиком: когда они встречают собаку в метро, то всегда улыбаются.


Жители полюбили этого чудесного пассажира и говорят, что Боджи всегда поднимает им настроение, даже в самый обычный день, загруженный заботами и разными проблемами. Ну согласитесь, если бы вы встречали такого попутчика каждое утро, ваше настроение бы улучшилось!


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Метки: Боджи   в мире   видео   животные   общественный транспорт   пес   собака   стамбул   фото   
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котегRUS 57 минут назад
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Alex Djeff 49 минут назад
Жаль, что у этого пса нет одного любящего человека.
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