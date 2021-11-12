17 ревнивых питомцев, которые ни с кем не желают делить любимого хозяина

Домашние питомцы бывают теми ещё собственниками! И потому совсем неудивительно, что если между вами и вашим любимцем встанет кто-то третий, он сумеет пробудить в вашем пушистике настоящего ревнивца. И тут уже неважно, будет ли этим псевдоразлучником ваш ребёнок, вторая половинка или даже плюшевая игрушка, негодование четырёхлапого товарища тут же отразится на его мохнатой мордочке.

А кое-кто ревнует