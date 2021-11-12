17 ревнивых питомцев, которые ни с кем не желают делить любимого хозяина

Скорее смотрите нашу подборку и убедитесь в этом сами!
Домашние питомцы бывают теми ещё собственниками! И потому совсем неудивительно, что если между вами и вашим любимцем встанет кто-то третий, он сумеет пробудить в вашем пушистике настоящего ревнивца. И тут уже неважно, будет ли этим псевдоразлучником ваш ребёнок, вторая половинка или даже плюшевая игрушка, негодование четырёхлапого товарища тут же отразится на его мохнатой мордочке.
А кое-кто ревнует
В нашем доме поселилась ревность
Один пёс ревнует нас с мужем к ребёнку, а второй пёс ревнует нас к первому.
Щенок Чивини и ревнивый мальчик на заднем плане
Кто-то ревнует, что его оставили без порции ласки
Не переживайте, следом мы погладили и второго котика.
И как это понимать?
Ну да ну да, пошёл я нафиг
Мне дали приглядеть за котиком, и Пайпер теперь ревнует
Наша старушка ревнует и пытается изо всех сил показать свою сопричастность
Кажется, Банан ревнует, что теперь он не единственный ребёнок в семье
Купили ему плюшевого попугая, а он заревновал
Мой пёс дал волю своей ревности
Теперь когда я вожусь с котом, пёс просто ложится поверх него, чтобы перетянуть внимание на себя. Кот просто в шоке от такого расклада.
Котик Рен и очень завистливый Инди на фоне
Новорождённый малыш и ревнивый кот — милейшее сочетание
Как видите, Джину не нравится, что в доме появился кто-то похожий на него
Мой малыш Дасти тот ещё ревнивец
Наш пёс явно завидует коту
Ревность к новому члену семьи — она такая
Источник:
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