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17 ревнивых питомцев, которые ни с кем не желают делить любимого хозяина

17 ревнивых питомцев, которые ни с кем не желают делить любимого хозяина (18 фото)

Автор:
12 ноября 2021 09:40
Сообщество : Животные
Метки: домашний питомец   животные   забавно   милота   подборка   ревность   фото   
316
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Скорее смотрите нашу подборку и убедитесь в этом сами!

Домашние питомцы бывают теми ещё собственниками! И потому совсем неудивительно, что если между вами и вашим любимцем встанет кто-то третий, он сумеет пробудить в вашем пушистике настоящего ревнивца. И тут уже неважно, будет ли этим псевдоразлучником ваш ребёнок, вторая половинка или даже плюшевая игрушка, негодование четырёхлапого товарища тут же отразится на его мохнатой мордочке.


А кое-кто ревнует

×
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В нашем доме поселилась ревность

Один пёс ревнует нас с мужем к ребёнку, а второй пёс ревнует нас к первому.


Щенок Чивини и ревнивый мальчик на заднем плане

Кто-то ревнует, что его оставили без порции ласки

Не переживайте, следом мы погладили и второго котика.


И как это понимать?

Ну да ну да, пошёл я нафиг

Мне дали приглядеть за котиком, и Пайпер теперь ревнует

Наша старушка ревнует и пытается изо всех сил показать свою сопричастность

Кажется, Банан ревнует, что теперь он не единственный ребёнок в семье

Купили ему плюшевого попугая, а он заревновал

Мой пёс дал волю своей ревности

Теперь когда я вожусь с котом, пёс просто ложится поверх него, чтобы перетянуть внимание на себя. Кот просто в шоке от такого расклада.


Котик Рен и очень завистливый Инди на фоне

Новорождённый малыш и ревнивый кот — милейшее сочетание

Как видите, Джину не нравится, что в доме появился кто-то похожий на него

Мой малыш Дасти тот ещё ревнивец

Наш пёс явно завидует коту

Ревность к новому члену семьи — она такая

Источник:

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Метки: домашний питомец   животные   забавно   милота   подборка   ревность   фото   
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