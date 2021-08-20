Как же огромны некоторые вещи по сравнению с человеком

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Чтобы оценить масштабы и величину некоторых вещей, строений и животных, решил собрать фотографии, на которых они находятся рядом с человеком. Взгляните, какими они оказались огромными!
Многие вещи мы привыкли видеть исключительно на картинках и фотографиях и порой даже не имеем представления об их реальном размере. А в реальности они оказываются гораздо больше, чем ожидалось.
Кальмар, выброшенный на берег в Новой Зеландии
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Крупномасштабная дрель
«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи оказалась намного больше, чем я думал
Огромная аметистовая жеода из Уругвая
Мой семилетний сын на фоне грузовика Bigfoot 1999 года
Размер южного морского слона
Огромное домашнее растение
Размер китовой акулы по сравнению с дайвером
Вот какого размера якорные цепи
Это «сибирский единорог» — гигантский носорог
Это древние млекопитающие, которые делили Землю с людьми и вымерли 39 тыс. лет назад.
Два человека сидят на часовой башне Абрадж аль-Бейт в Мекке
Ахатина гигантская
Череп кита
Человек и статуя Христа-Искупителя
Размер орангутана
Бетонные волнорезы
Пловец, держащийся за гигантский гребной винт подводной лодки
Огромная тростниковая жаба
Медуза Номура
* Медуза признана судом России иноагентом
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