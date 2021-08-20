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Как же огромны некоторые вещи по сравнению с человеком

Как же огромны некоторые вещи по сравнению с человеком (20 фото)

Автор:
20 августа 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   люди   подборка   размер   сравнение   фото   
1580
20

Чтобы оценить масштабы и величину некоторых вещей, строений и животных, решил собрать фотографии, на которых они находятся рядом с человеком. Взгляните, какими они оказались огромными!

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* Медуза признана судом России иноагентом

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Метки: вещи   люди   подборка   размер   сравнение   фото   
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4  комментария
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81k
Taras Kozalupko 2 часа назад
За пояснение к последнему фото с медузой* - 5 баллов
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12k
Кархародон 51 минуту назад
В подборке половина не «вещи», а животные.
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−94
Zlaja ptica Час назад
Как всегда баянистые картинки с ошибками
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9k
Vacony 2 часа назад
такие огромные вещи строить научились, а дороги нет (
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