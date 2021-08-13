Конечно, у каждого человека есть своё понятие о красоте, и всё же у нас есть нечто общее — людям приятно смотреть на всё симметричное, одинаковое и правильное. Поэтому, когда что-то идёт не так и порядок нарушается, многие не могут смотреть на это спокойно. Несовпадающие полоски на футболке, криво разрезанные пироги и безалаберные привычки окружающих легко выводят из равновесия. Давайте проверим вашего внутреннего перфекциониста на прочность!

Это произошло прямо у меня на глазах, и я не могла это остановить…

Люди, которые не сбрасывают таймер микроволновки