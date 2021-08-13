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Фото, которые приведут перфекциониста в&nbsp;бешенство

Фото, которые приведут перфекциониста в бешенство (18 фото)

Автор:
13 августа 2021 08:18
Сообщество : Юмор
Метки: Перфекционист   вещи   забавно   люди   подборка   фото   
1108
18

Если Вы любите, что бы все лежало идеально ровненько и симметрично, то лучше не заходите в этот пост, Вы потом не успокоитесь)

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Метки: Перфекционист   вещи   забавно   люди   подборка   фото   
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56k
Андрей 52 минуты назад
По поводу зубной пасты: моя супруга просто сдавливает тюбик в кулаке, чтобы выдавить пасту. Хорошо ещё, что сейчас тюбики пластиковые, а были бы, как раньше, из металла?! И так - больше 30-и лет...
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10k
Александр Минуту назад
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