1108
18
Если Вы любите, что бы все лежало идеально ровненько и симметрично, то лучше не заходите в этот пост, Вы потом не успокоитесь)
Конечно, у каждого человека есть своё понятие о красоте, и всё же у нас есть нечто общее — людям приятно смотреть на всё симметричное, одинаковое и правильное. Поэтому, когда что-то идёт не так и порядок нарушается, многие не могут смотреть на это спокойно. Несовпадающие полоски на футболке, криво разрезанные пироги и безалаберные привычки окружающих легко выводят из равновесия. Давайте проверим вашего внутреннего перфекциониста на прочность!
Это произошло прямо у меня на глазах, и я не могла это остановить…
Люди, которые не сбрасывают таймер микроволновки
×
С этой упаковкой всё пошло не так
Хожу мимо этого фонаря каждый день на работу
Не обратил вовремя внимания и пропустил тот самый момент!
Всю дорогу смотрела на эту точечку на окне родительской машины
Очень радовались результату, пока не заметили это
Ещё одна вещь, на которую нельзя смотреть без боли
Только один вопрос. Почему?!
Когда лекция очень интересная, но ты только смотришь на футболку соседки
Источник:
Ссылки по теме:
- Эти люди хотят казаться круче, чем они есть
- Проблемы высоких людей, которые не все поймут
- Случайные совпадения, над которыми стоит задуматься: а глюк ли это?
- 18 случаев, когда определить назначение предметов помогли гуру из сети
- 16 провальных ситуаций: хотели как лучше, а получилось как всегда
34
Понравилось34
Новости партнёров