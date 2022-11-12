Они разбогатели благодаря удивительным находкам в своём дворе

Среди разных мелочей и безделушек ей удалось найти монету. И это было не какое-нибудь пенни, а очень редкая золотая монета, выпущенная более 500 лет назад. Её оценочная стоимость составила 2500 фунтов стерлингов.

Монета была изготовлена ​​из 22-каратного золота и весила 5 грамм. Надо полагать, что женщина запомнила это событие на всю жизнь. И потом, как ни странно, Аманда живет в районе "Манифилдс" (Moneyfields - в буквальном переводе означает "денежные поля"). Получается, что это место сполна оправдывает своё название.

Старое бомбоубежище

Американец Джон Симс, совсем недавно переехавший в новый дом в Тусоне (штат Аризона), осматривал свой двор и сделал совершенно неожиданное открытие.

Конечно, он знал, что купил недвижимость у эксцентричного человека, но даже не подозревал насколько. Сначала Джон увидел присыпанный землёй люк и, подумав, что он просто "врос" в почву за долгие годы, попытался сдернуть его трактором. Ничего не вышло, и тогда Симс решил его открыть.