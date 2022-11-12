Они разбогатели благодаря удивительным находкам в своём дворе

Часто бывает так, что люди находят у себя дома всякие безделушки, оставленные бывшими владельцами или кем-то ещё, но иногда среди этих вещей встречаются по-настоящему ценные и необычные находки, о которых я и собираюсь рассказать в этой статье.
500-летняя золотая монета
Весной 2020 года многие из нас по известным причинам оказались заперты в своих домах. Пытаясь хоть как-то отвлечься от событий в мире и не умереть в четырех стенах со скуки, жительница английского Портсмута, Аманда Джонстон, решила опробовать металлоискатель своего сына.
Тот купил его несколько лет назад, но ни разу им не пользовался. Особо ни на что не рассчитывая, женщина принялась за поиски сокровищей прямо на заднем дворе своего дома.
Среди разных мелочей и безделушек ей удалось найти монету. И это было не какое-нибудь пенни, а очень редкая золотая монета, выпущенная более 500 лет назад. Её оценочная стоимость составила 2500 фунтов стерлингов.
Монета была изготовлена из 22-каратного золота и весила 5 грамм. Надо полагать, что женщина запомнила это событие на всю жизнь. И потом, как ни странно, Аманда живет в районе "Манифилдс" (Moneyfields - в буквальном переводе означает "денежные поля"). Получается, что это место сполна оправдывает своё название.
Старое бомбоубежище
Американец Джон Симс, совсем недавно переехавший в новый дом в Тусоне (штат Аризона), осматривал свой двор и сделал совершенно неожиданное открытие.
Конечно, он знал, что купил недвижимость у эксцентричного человека, но даже не подозревал насколько. Сначала Джон увидел присыпанный землёй люк и, подумав, что он просто "врос" в почву за долгие годы, попытался сдернуть его трактором. Ничего не вышло, и тогда Симс решил его открыть.
Оказалось, что это был вход в самое настоящее бомбоубежище. Причём оно было наполнено продуктами (к сожалению, все они уже пришли в негодность). Пусть эта находка не сделала его богатым в буквальном смысле, но, по его словам, "это стало очень приятным бонусом к покупке".
Кость динозавра
Наверняка среди вас есть те, кто находили на своем участке какую-нибудь "непонятную штуковину" и, не найдя ей никакого применения, ставили в угол, а потом благополучно забывали о ней. Именно это произошло с Джоном Ламбертом из Саффолка.
Когда в 1997 году мужчина занимался своим садом, он наткнулся на странный объект, похожий на камень. Он имел длину 42 сантиметра и весил почти 7 килограммов.
Положив "штуковину" в сарай, он, в конце концов, позабыл о ней. Так прошло 16 лет, пока в 2013-м Джон не вышел на пенсию и не занялся разбором хлама, скопившегося за долгие годы. Тут-то ему и попалась на глаза старая находка.
Ламберт не поленился отвезти её к знакомому геологу, который сообщил пораженному пенсионеру, что это не камень, а... кость. Последовавший анализ установил даже видовую принадлежность динозавра. Это был взрослый плиозавр, живший около 150 миллионов лет назад. Позже Джон продал кость в частную коллекцию и неплохо на этом заработал.
Кольцо с бриллиантом
Иногда, прежде чем что-то найти, нужно это потерять. Жительница Канады по имени Мэри Грэмс потеряла своё кольцо с бриллиантом, когда работала на ферме. Это произошло более 13 лет назад.
Но, как видите, женщина нашла его там, где меньше всего ожидала. Однажды к ней приехала невестка, и они пошли собирать морковь в огороде.
Когда они начали мыть овощи, Мэри с изумлением заметила, что на одном из корнеплодов красуется… бриллиантовое кольцо. Причем, то самое, что она потеряла 13 лет назад. Морковь очень удачно проросла сквозь кольцо и вернула драгоценность владелице.
Яйцо динозавра?
Если вы думаете, что случай Джона Ламберта, нашедшего кость динозавра, уникален, то это не так. То что нашёл аргентинский фермер Хосе Антонио Ньевас, ещё более необычно.
В 2015 году, на Рождество, он решил прогуляться по своим угодьям и дошёл до реки. Именно там Хосе заметил едва выступающий из земли сферический объект, который имел весьма внушительный размер. Мужчина сходил за лопатой и начал его раскапывать.
Сначала он подумал, что это огромное яйцо динозавра, из которого так никто и не вылупился, но он ошибался. Приглашённые специалисты пришли к выводу, что перед ними нечто гораздо более удивительное.
На самом деле это была неповреждённая раковина глиптодонта - гигантского доисторического животного, являющегося не чем иным, как предком броненосца. Глиптодонт исчез с нашей планеты сравнительно недавно - около 10 000 лет назад. Однако, его останки являются очень редкими и ценными.
Источник:
АНТИФИШКИ
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