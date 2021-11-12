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15 раз, когда люди горько пожалели, что пошли в парикмахерскую

15 раз, когда люди горько пожалели, что пошли в парикмахерскую (16 фото)

Автор:
12 ноября 2021 09:20
Сообщество : Юмор
Метки: Салон   неудачная стрижка   парикмахер   подстригли   салон красоты   стрижка   
2178
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Волосы играют важную роль во внешнем виде (или их отсутствие). Чтобы выглядеть ухоженно, многие люди посещают парикмахерские раз в месяц. Но не все походы в салоны красоты заканчиваются хорошо.

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А у вас были неудачные стрижки?

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Метки: Салон   неудачная стрижка   парикмахер   подстригли   салон красоты   стрижка   
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6  комментариев
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
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1k
Алексей Заг Полчаса назад
Жена подписалась на эту тетку в истраграмме, угараем каждый день.
Ссылка www.youtube.com
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39k
Олег 37 минут назад
больше половины причесок в посту не плохая работа мастера, а пришибленность клиентов
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350
Вжик Час назад
Набирает популярность вот такая стрижка
==========
А негрилой становиться обязательно?
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13k
Колька Валеркин сын Час назад
Что-то мне подсказывает, что на последней парикмахер как сидит к фотографу спиной.
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