15 раз, когда люди горько пожалели, что пошли в парикмахерскую

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Волосы играют важную роль во внешнем виде (или их отсутствие). Чтобы выглядеть ухоженно, многие люди посещают парикмахерские раз в месяц. Но не все походы в салоны красоты заканчиваются хорошо.
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А у вас были неудачные стрижки?
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А негрилой становиться обязательно?