Вещи, которые парикмахеры считают приятными или раздражающими

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Стрижки и посещение парикмахерских - чувствительные моменты для многих из нас. Конечно, есть люди, которые на самом деле просто идут в парикмахерскую, чтобы сделать волосы на несколько сантиметров короче, и, поскольку у них нет чрезмерных требований, они обычно с радостью уходят после стрижки. Тем не менее, многие люди имеют более высокие ожидания, и в этом случае процесс изменения прически будет раздражать как парикмахеров, так и их.
Парикмахеры на Reddit решили поделиться тем, что им приятно и тем, что их реально бесит. Их слова откроют вам глаза, поскольку есть тонкости и нюансы, которые мы (клиенты) делаем даже не задумываясь.
Парикмахеры на Reddit решили поделиться тем, что им приятно и тем, что их реально бесит. Их слова откроют вам глаза, поскольку есть тонкости и нюансы, которые мы (клиенты) делаем даже не задумываясь.
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3.
Моя жена стилист. Ее основная жалоба - это когда клиенты, в основном мужчины, но некоторые женщины, начинают изливать свои политические убеждения на всеобщее обозрение. Они как будто думают, что когда они садятся в этот стул, вся разговорная этикетка выбрасывается в окно, и сказанное не имеет никаких последствий.
6.
Имейте реалистичные ожидания. То, что ваша подруга смогла за один прием перекраситься из черного цвета в блондинку, еще не означает, что и вы можете это сделать. У всех нас разная структура волос.
7.
Вам не нужно говорить, вам не нужно молчать, просто знайте, что мы в первую очередь стилисты, а не терапевты.
10.
В 99% случаев, вас не слышно во время сушки феном. Особенно в наши времена, когда нужно одевать еще и маски на лицо.
13.
Не шевелитесь! Не меняйте позу пока вы сидите. Ибо малейшее движение может не очень хорошо повлиять на качество стрижки.
14.
Пожалуйста, не держите глаза открытыми пока мы моем вам голову, это немного неудобно, если вы знаете, что кто-то смотрит прямо вам в ноздри.
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