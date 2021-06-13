Вещи, которые парикмахеры считают приятными или раздражающими

Стрижки и посещение парикмахерских - чувствительные моменты для многих из нас. Конечно, есть люди, которые на самом деле просто идут в парикмахерскую, чтобы сделать волосы на несколько сантиметров короче, и, поскольку у них нет чрезмерных требований, они обычно с радостью уходят после стрижки. Тем не менее, многие люди имеют более высокие ожидания, и в этом случае процесс изменения прически будет раздражать как парикмахеров, так и их.

Парикмахеры на Reddit решили поделиться тем, что им приятно и тем, что их реально бесит. Их слова откроют вам глаза, поскольку есть тонкости и нюансы, которые мы (клиенты) делаем даже не задумываясь.

1. 0 Источник: Обожаю клиентов, которые приходят вовремя!

2. 0 Источник: Это важно, не стоните, пока мы моем голову. Просто не надо!

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3. 0 Источник: Моя жена стилист. Ее основная жалоба - это когда клиенты, в основном мужчины, но некоторые женщины, начинают изливать свои политические убеждения на всеобщее обозрение. Они как будто думают, что когда они садятся в этот стул, вся разговорная этикетка выбрасывается в окно, и сказанное не имеет никаких последствий.

4. 0 Источник: Пожалуйста, ради бога, не надевайте на прием водолазку!

5. 0 Источник: НЕ ПРОСИТЕ АНИМЕ ПРИЧЕСКУ!

6. 0 Источник: Имейте реалистичные ожидания. То, что ваша подруга смогла за один прием перекраситься из черного цвета в блондинку, еще не означает, что и вы можете это сделать. У всех нас разная структура волос.

7. 0 Источник: Вам не нужно говорить, вам не нужно молчать, просто знайте, что мы в первую очередь стилисты, а не терапевты.

8. 0 Источник: Не скрещивайте ноги, пока вас стрегут! Это может привести к очень неровной стрижке.

9. 0 Источник: Не поднимайте голову, пока вам ее моют, иначе ваша спина вся будет мокрая.

10. 0 Источник: В 99% случаев, вас не слышно во время сушки феном. Особенно в наши времена, когда нужно одевать еще и маски на лицо.

11. 0 Источник: Имейте фото того, что вы хотите сделать, описания не передают должное.

12. 0 Источник: Приходите с чистыми волосами, без головных уборов. Вы сократите работу вдвое.

13. 0 Источник: Не шевелитесь! Не меняйте позу пока вы сидите. Ибо малейшее движение может не очень хорошо повлиять на качество стрижки.

14. 0 Источник: Пожалуйста, не держите глаза открытыми пока мы моем вам голову, это немного неудобно, если вы знаете, что кто-то смотрит прямо вам в ноздри.