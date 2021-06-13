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Вещи, которые парикмахеры считают приятными или раздражающими

Вещи, которые парикмахеры считают приятными или раздражающими (15 фото)

Автор:
13 июня 2021 11:57
Метки: барбершоп   парикмахер   парикмахерская   стрижка волос   
645
15
Стрижки и посещение парикмахерских - чувствительные моменты для многих из нас. Конечно, есть люди, которые на самом деле просто идут в парикмахерскую, чтобы сделать волосы на несколько сантиметров короче, и, поскольку у них нет чрезмерных требований, они обычно с радостью уходят после стрижки. Тем не менее, многие люди имеют более высокие ожидания, и в этом случае процесс изменения прически будет раздражать как парикмахеров, так и их.
Парикмахеры на Reddit решили поделиться тем, что им приятно и тем, что их реально бесит. Их слова откроют вам глаза, поскольку есть тонкости и нюансы, которые мы (клиенты) делаем даже не задумываясь.
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Метки: барбершоп   парикмахер   парикмахерская   стрижка волос   
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5  комментариев
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−10
The Sinner 19 минут назад
Ждём "исповеди" таксиста.
Вызывайте такси за час полтора. Не берите с собой чемоданы, это ускорит погрузку. Используйте бахилы, бесит пылесосить за каждым. Молчите, разговоры отвлекают от вождения. Заранее приготовьте оплату без сдачи, это ускорит выгрузку и заставит водителя улыбнуться...
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420
Карл Такойто 6 минут назад
Меня же бесит когда парикмахеры спрашивают сколько сантиметров убрать,откуда я б...ядь знаю,я что линейкой замерял сколько мне обычно отстригают чтобы меня устраивала стрижка.
Адекватные спрашивают по другому-когда последний раз стриглись,плюс ваши пожелания покороче-подлиннее,и сопоставив полученную информацию уже стригут как надо. А не сколько сантиметров,это все равно что официант будет спрашивать какой крепости вам подать кофе))
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93
Pterocactus 15 минут назад
Надо нормально относиться к парикмахерам, а не как "ты прислуга"!
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1k
sedoisever Полчаса назад
Пожалуйста, не переворачивайте всё с ног на голову, считая, что это клиент должен вам угождать во всём и знать о всех ваших пристрастиях, проблемах и нюансах работы. Ну или платите клиентам деньги.
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