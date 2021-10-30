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30 трагедий в парикмахерской

30 трагедий в парикмахерской (31 фото)

Автор:
30 октября 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: истории   истории в картинках   не повезло   неудача   парикмахер   парикмахерская   прически   стрижки   
903
31
Конечно, волосы - не мысли, вырастают быстро, но все-таки иногда парикмахеры злоупотребляют этой истиной. Причем настолько, что ждать, пока волосы отрастут, хочется в темном подвале в полном одиночестве. Но зато жизненного опыта хоть отбавляй!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории   истории в картинках   не повезло   неудача   парикмахер   парикмахерская   прически   стрижки   
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Рекламщик 55 минут назад
Это не парикмахеры, а сами клиенты дебилы, хотят выделиться!
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