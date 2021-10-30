30 трагедий в парикмахерской

903
31
Конечно, волосы - не мысли, вырастают быстро, но все-таки иногда парикмахеры злоупотребляют этой истиной. Причем настолько, что ждать, пока волосы отрастут, хочется в темном подвале в полном одиночестве. Но зато жизненного опыта хоть отбавляй!
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Спасибо, люди: 20+ бездомных животных, которым подарили новую жизнь
- Умели же делать: 20+ старых вещиц, которые прекрасно работают до сих пор
- От винта!Байки и рассказы про авиацию-2
23
Понравилось23
Новости партнёров