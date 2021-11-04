Британка «стала похожа на Квазимодо» после окрашивания бровей

34-летняя Клэр Макгуайр сделала окрашивание и эпиляцию бровей в салоне 13 октября, и утверждает, что ее брови до сих пор «покрыты корочкой»

Девушка женщина говорит, что косметолог нанесла немного краски ей на руку и посоветовала подождать всего лишь час, хотя обычно необходимо ждать не менее 24 часов, чтобы проверить аллергическую реакцию, а в некоторых случаях даже 48 часов. Но через несколько часов после того, как мастер закончила работу, лицо Клэр покраснело и начало чесаться.