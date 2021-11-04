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Британка «стала похожа на Квазимодо» после окрашивания бровей

Британка «стала похожа на Квазимодо» после окрашивания бровей (4 фото)

Автор:
04 ноября 2021 08:02
Сообщество : Жизнь
Метки: Ynews   аллергическая реакция   косметика   окрашивание   салон красоты   
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Девушка рассказала в соцсетях о жутком случае, в результате которого стала «похожа на Квазимодо» — у нее возникла сильнейшая аллергическая реакция после окрашивания бровей в салоне.

34-летняя Клэр Макгуайр сделала окрашивание и эпиляцию бровей в салоне 13 октября, и утверждает, что ее брови до сих пор «покрыты корочкой»

Девушка женщина говорит, что косметолог нанесла немного краски ей на руку и посоветовала подождать всего лишь час, хотя обычно необходимо ждать не менее 24 часов, чтобы проверить аллергическую реакцию, а в некоторых случаях даже 48 часов. Но через несколько часов после того, как мастер закончила работу, лицо Клэр покраснело и начало чесаться.

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«Вокруг моих бровей начали появляться красные пятна, поэтому я написал девушке, которая делала процедуру, и она посоветовала принять антигистаминные препараты, что я и сделала. Но через пару часов я начала опухать, глаза сузились до щелочек, поэтому я позвонила в службу спасения, и они сказали мне, чтобы я немедленно отправлялась в больницу».

В тот же вечер в больнице в Траффорде, графство Большой Манчестер, Клэр сделали укол EpiPen и дали стероидные препараты, после чего отпустили домой.

На следующее утро Клэр, которая является матерью двоих детей, обнаружила, что за ночь все ее лицо распухло, включая язык. Тогда она вернулась в больницу, где врачи заявили, что она отекла настолько сильно, что могла задохнуться во сне.

«Мне сказали, что из-за того, что мой язык опух, я могла подавиться. Мне сказали, что я могла умереть, это было действительно страшно, — сказала Клэр. — Мне казалось, что я похожа на Квазимодо, а мои сыновья сказали, что я похожа на Человека-слона».

После этого девушка поклялась больше никогда в жизни не красить брови и поделилась фотографиями ужасной аллергической реакции в надежде предупредить других о том, насколько важно сделать перед окрашиванием тест на возможную аллергическую реакцию.

«Люди должны знать, что подобное может случиться, и нужно обязательно нанести небольшое количество краски на кожу за ухом и оставить ее там на 24 часа».


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Метки: Ynews   аллергическая реакция   косметика   окрашивание   салон красоты   
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g1313 Полчаса назад
А зачем это вообще нужно было делать? Были нормальные брови... Дура одним словом.
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4k
livaneth 51 минуту назад
Вообще-то тут против больницы впору иск выкатывать. Отпустили пациентку домой, а она чуть не сдохла той же ночью.
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106k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Ты уж определись кто она: женщина или девушка...
Хотя, по-любому не промахнёшься.

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