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Парикмахер из Бразилии превращает бездомных в леди и джентльменов

Парикмахер из Бразилии превращает бездомных в леди и джентльменов

Автор:
11 октября 2022 12:28
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Бразилия   бездомные   другие люди   макияж   парикмахер   стрижка   трансформация   удивительное рядом   
1082
31
Леандро Матиас — 37-летний парикмахер из Воторантима, Бразилия. Недавно он начал невероятный проект. По крайней мере, 3 раза в неделю он выходит на улицу в поисках бездомных, которым он мог бы помочь. Он подстригает мужчинам волосы и бороду, делает женщинам макияж и даже бесплатно раздает им одежду, чтобы помочь им изменить жизнь - сначала внешне, а там как получится. И они действительно превращаются в других людей!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бразилия   бездомные   другие люди   макияж   парикмахер   стрижка   трансформация   удивительное рядом   
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10  комментариев
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Sedoy_Kh Час назад
Все это прикольно, но столько ретуши с макияжем, что трудно понять причем здесь парикмахер в их преображении.
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4k
elllfa 6 минут назад
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1k
Шурман 7 минут назад
Очень много тональников и всякой пудры , а в целом эти люди сами выбрали такую жизнь , можете пинать но когда у меня случилась херня в жизни я шел на любую работу , даже на полях пол года пахал , ни чего все ок , мне хватало денег и на еду и на тусовки и на оплату дома . Они сами себя в такое загнали и жалеть их не за чем . У нас у магазина 12 лет стоит один и тот же пацан и просит денег , одет нормально , красавки минимум за 90 евро и одежда такая же , он стоит и просит , 2 раза с ним говорил на эту тему что он может пойти в этот же магазин работать , но этот судак каждый раз придумывал новые отмазки , к слову ни я ни кто из моей семьи или мои знакомые не подали ему ни цента .
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9
Roman Popov 37 минут назад
многие очень сильно побледнели после трансформаций.
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419
Сергей Сергей 40 минут назад
Как на долго? Неделя - месяц?
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986
xiba 45 минут назад
Нет, ну кривизну лиц к сожалению не убрать.
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25k
Федор 51 минуту назад
А идеальные зубы у всех - это норм для Бразильских бомжей? Я не ставлю под сомнение, я просто интересуюсь)) Уж больно зубки хороши))
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71k
Viktor Час назад
Молодец мужик - помогает чем может!
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1k
Злодей Час назад
Если негрилу с 11 продолжать мыть,то вполне себе белый человек получится ))
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