Парикмахер из Бразилии превращает бездомных в леди и джентльменов

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Леандро Матиас — 37-летний парикмахер из Воторантима, Бразилия. Недавно он начал невероятный проект. По крайней мере, 3 раза в неделю он выходит на улицу в поисках бездомных, которым он мог бы помочь. Он подстригает мужчинам волосы и бороду, делает женщинам макияж и даже бесплатно раздает им одежду, чтобы помочь им изменить жизнь - сначала внешне, а там как получится. И они действительно превращаются в других людей!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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