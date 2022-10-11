Парикмахер из Бразилии превращает бездомных в леди и джентльменов

Леандро Матиас — 37-летний парикмахер из Воторантима, Бразилия. Недавно он начал невероятный проект. По крайней мере, 3 раза в неделю он выходит на улицу в поисках бездомных, которым он мог бы помочь. Он подстригает мужчинам волосы и бороду, делает женщинам макияж и даже бесплатно раздает им одежду, чтобы помочь им изменить жизнь - сначала внешне, а там как получится. И они действительно превращаются в других людей!

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