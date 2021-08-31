FISHKINET
Сообщество Юмор 12767 постов • 2703 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Прически, за которые парикмахеров надо выгонять из профессии

Прически, за которые парикмахеров надо выгонять из профессии (27 фото)

Автор:
31 августа 2021 09:37
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   неудача   парикмахер   парикмахерская   под горшок   смешно   стрижка   
2428
27
Новая стрижка, да еще и у незнакомого парикмахера - всегда риск. Иногда все заканчивается просто блестяще, а иногда - как в этих случаях.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   забавно   неудача   парикмахер   парикмахерская   под горшок   смешно   стрижка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Михаил 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
508
basil pupkin 18 минут назад
Месяц и геометрия ++
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Станислав 21 минуту назад
наполнило анекдот:
Женщина влетает в парикмахерскую....
-Так девочки! Быстренько меня налысо!
-Может всё таки причесочку?
- Нееее давайте налысо!!!!
Ну, ок! Её быстро налысо, она такая смотрит в зеркало....
- Да ну нах... Давайте тогда лучше причесочку.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Игорь 2 часа назад
Причём тут парикмахеры. Приходит модный имбецил и говорит - сделай так чтобы я выглядел не как все. Чтобы на меня все оглядывались.
Правда теперь за этим ходят в барбершопы. Как говорил Задорнов - хорошее место шопой не назовут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
857
pitsilver 2 часа назад
А причём тут парикмахер, каприз клиента
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
aolti 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Доктор Джонс 2 часа назад
Это не парикмахеры виноваты, а сами фрики-чудики - "Я так хочу"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Революция в уборке: пылесос, который чистит и квартиру, и себя Революция в уборке: пылесос, который чистит и квартиру, и себя 35 человек, у которых день явно не задался 35 человек, у которых день явно не задался 19 случаев, когда на работу явно взяли не того человека 19 случаев, когда на работу явно взяли не того человека 28 случаев, когда люди отправились в путешествие и здорово пожалели об этом 28 случаев, когда люди отправились в путешествие и здорово пожалели об этом 30 человек, которые точно знают, что такое не везет 30 человек, которые точно знают, что такое не везет Люди, которые хотели сделать стильное селфи, но получили подлянку, откуда не ждали Люди, которые хотели сделать стильное селфи, но получили подлянку, откуда не ждали
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

367685



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Поборы, тупеж и поножовщина: поймут те, кому скоро провожать детей в школу
2
173
Поборы, тупеж и поножовщина: поймут те, кому скоро провожать детей в школу
Порция упоротого черного юмора, которую оценят лишь настоящие циники
4
94
Порция упоротого черного юмора, которую оценят лишь настоящие циники
Революция в уборке: пылесос, который чистит и квартиру, и себя
Революция в уборке: пылесос, который чистит и квартиру, и себя
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#кино#фотографии#прикол#позитив#Разное#дети#новости
#Юмор#картинки#животные#СССР#Россия#забавно#прикольные#в мире#искусство#приколы
#интересно#люди#подборка#сша#афганистан#мемы#познавательно#фильм#милота#прошлое

На что жалуетесь?

Вернуться