Прически, за которые парикмахеров надо выгонять из профессии

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Новая стрижка, да еще и у незнакомого парикмахера - всегда риск. Иногда все заканчивается просто блестяще, а иногда - как в этих случаях.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Женщина влетает в парикмахерскую....
-Так девочки! Быстренько меня налысо!
-Может всё таки причесочку?
- Нееее давайте налысо!!!!
Ну, ок! Её быстро налысо, она такая смотрит в зеркало....
- Да ну нах... Давайте тогда лучше причесочку.....
Правда теперь за этим ходят в барбершопы. Как говорил Задорнов - хорошее место шопой не назовут.