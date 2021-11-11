Напился и уснул в гробу. Проснулся с тюремным сроком

Суд вынес приговор россиянину, который вломился в салон ритуальных услуг.
19-летний безработный паренек как следует
нажралсявыпил и решил согреться. Дело было в республике Коми, а там обычно не сильно жарко. Поэтому он выбил стекло в ближайшем здании - салоне ритуальных услуг - и залез в помещение.
Там его разморило и он стал подыскивать место, чтобы «покемарить». Ничего лучше гроба не нашел) В нем и расположился.
Причем неплохой выбрал: с мягкой обивкой и шелком, ну это чтобы отдохнуть с комфортом. И захрапел.
А утром его нашли сотрудники салона и сдали в полицию. Сейчас уже завершился суд: «Расхитителю гробниц» дали 9 месяцев условно и штраф в 23 тысячи рублей.
Ребят, не пейте)
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И хорошо если друзья припомнят, а не полицейские или врачи.