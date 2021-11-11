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Напился и уснул в гробу. Проснулся с тюремным сроком

Напился и уснул в гробу. Проснулся с тюремным сроком (4 фото)

Автор:
11 ноября 2021 19:03
Сообщество : Криминал
Метки: Салон   гроб   россиянин   срок   
3911
4

Суд вынес приговор россиянину, который вломился в салон ритуальных услуг.

19-летний безработный паренек как следует нажралсявыпил и решил согреться. Дело было в республике Коми, а там обычно не сильно жарко. Поэтому он выбил стекло в ближайшем здании - салоне ритуальных услуг - и залез в помещение.

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Там его разморило и он стал подыскивать место, чтобы «покемарить». Ничего лучше гроба не нашел) В нем и расположился.

Причем неплохой выбрал: с мягкой обивкой и шелком, ну это чтобы отдохнуть с комфортом. И захрапел.

А утром его нашли сотрудники салона и сдали в полицию. Сейчас уже завершился суд: «Расхитителю гробниц» дали 9 месяцев условно и штраф в 23 тысячи рублей.

Ребят, не пейте)


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Метки: Салон   гроб   россиянин   срок   
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14  комментариев
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70
@photoaQyn 4 часа назад
в местности где я родился и жил, считалось, что покупка гроба продлевает жизнь. бабушки в деревнях, практически все покупали гроб ,причём не просто так покупали у них там целые экскурсии были))) самые продвинутые ездили выбирать гроб в Литву и хранили на чердаке, причём иногда гроб изгнивал, тогда они его радостно выбрасывали и новый покупали. но случаи когда кто-то спал в гробу были практически в каждой деревне. так что пей не пей скорее всего штраф заплачен За гроб, А за разбитое стекло и проникновение
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784
Миша 41 минуту назад
Какому расхитителю, он наоборот внес посильный вклад. 23 тыр в месяц это средний доход за квартиру в Сочи. Они сдурели ломить такие цены за переночевать в гробу, тем более республика Коми.
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2k
emporio_ss Час назад
разное бывает
Ссылка coub.com
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276
Алексей Маз 3 часа назад
За 23 тысячи он мог бы найти более комфортный ночлег)
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210
Bendix 3 часа назад
На его месте мог бы быть я. Честно. Когда напюсь - везде дом родной. Проснешься - где я? Но чтобы витрины бить - ни-ни!
Никогда за мной дурной славы не было.
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210
Bendix Енот Потаскун 3 часа назад
Мужик, это тема!
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210
Bendix fraxinus 3 часа назад
Уф, жестоко же вы.
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3k
Parus59 3 часа назад
Где тюремный срок? Наказание не связано с лишением свободы! Автор думай когда пишешь заголовки, или тебе нечем?
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