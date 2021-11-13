20 привычных для всех вещей, нетипичные размеры которых поражают

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Мы привыкли, что морские свинки - грызуны небольшого размера, а манго - это фрукт, который легко умещается на средней тарелке. Но иногда даже привычные нам вещи или животные могут поражать размером. Перед вами как раз такие нетипичные гиганты.
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У Джеффа Дейба - армрестлера - самый большой размер кольца: его палец имеет размер D 12 см
* Медуза признана судом России иноагентом
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