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20 привычных для всех вещей, нетипичные размеры которых поражают

20 привычных для всех вещей, нетипичные размеры которых поражают (21 фото)

Автор:
13 ноября 2021 06:11
Метки: Размеры   гиганты   огромные   сравнения   фото   
1955
21

Мы привыкли, что морские свинки - грызуны небольшого размера, а манго - это фрукт, который легко умещается на средней тарелке. Но иногда даже привычные нам вещи или животные могут поражать размером. Перед вами как раз такие нетипичные гиганты.

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А вы видели когда-нибудь нечто огромное, что удивляло вас размером?

* Медуза признана судом России иноагентом

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Метки: Размеры   гиганты   огромные   сравнения   фото   
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5  комментариев
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Михалыч 41 минуту назад
Главный вопрос. Где сравнение лапы обезьяны и рестлера?
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Дмитрий 13 минут назад
Картошка называется: "Задумчивый бобёр"?
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Bjornsson 14 минут назад
да это слива или алыча, по центру видна борозда
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Виталий Касандров Час назад
Интересно на счет медузы иноагента это прикол автора поста или автоматом сработало автозаполнение фишек ?
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